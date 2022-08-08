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Сообщество Без кота и жизнь не та 1371 пост • 442 подписчика подписаться
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8 августа - Всемирный день кошек!

8 августа - Всемирный день кошек!

Автор:
08 августа 2022 19:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашние животные   коты   кошки   
248
6
Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть во многих странах. Например, в России День кошек отмечается 1 марта, в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля, а в США их чествуют 29 октября. Эти дни появились в разное время и на основании разных событий (или без таковых). А вот на международном уровне данный праздник появился в 2002 году и сегодня объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.
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Источник:

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Метки: домашние животные   коты   кошки   
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8  комментариев
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1k
Денис Ануфриев 4 часа назад
с праздником,шерстяные!)
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Енот Потаскун Полчаса назад
Почему любую страну принято называть "международным днём"?
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25k
Ego sum qui sum 4 часа назад
мой как знал, - с утра отметил, дрыхнет кверху пузом
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926k
NAZARETH (модер) 4 часа назад
У кассы. Мужчина достает из корзины 3 бутылки водки, 5 баллонов пива, бутыль вискаря и пакетик кити кет...
кассир - у кота день рожденья?
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3k
Станислав Вершинин 4 часа назад
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291
Миха 4 часа назад
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18k
Corvus Corax 4 часа назад
"семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов"
"в России обитают представители обоих подсемейств, 3 рода и 12 видов"

6 родов, 26 видов... В фауне России представлено 9 видов кошачьих.
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14k
Patmaz 4 часа назад
Мяу!
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Alf
Я не думаю за других, чтобы потом заранее не бояться, как подумают обо мне. #FOLLOW ME I WILL FOLLOW U BACK#
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19874



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