В Литве решили избавиться от туалетов типа "сортир"

Руководство Евросоюза не первый год добивается, чтобы Литва обеспечила всем своим жителям доступ к такому благу цивилизации, как туалет, подсоединенный к системе водопровода. Дело в том, что почти треть населения страны вынуждена до сих пор пользоваться уличными туалетами системы «сортир». Об этом пишет деловая газета "Взгляд".

Еврокомиссия уже грозилась оштрафовать Литву на 700 000 евро, когда к концу 2018 года выяснилось, что за минувшие полтора года, страна, активно «осваивая» средства из структурных фондов ЕС, предназначенные для наделения абсолютно всех литовцев современными туалетами, не выполнило даже половины намеченной работы.

По мнению еврокомиссаров, «деревенские сортиры» могут вредить окружающей среде, так как отходы в них не перерабатываются, и, к тому же, небезопасны – так как имели место случаи гибели людей, отправившихся на в уличные туалеты с подгнившими досками и провалившихся там под пол.