В Литве решили избавиться от туалетов типа "сортир"

Евросоюз вынуждает Литву под предлогом огромных штрафов отказаться от туалетов с выгребными ямами. Руководство страны, взяв под козырёк, собирается ускорить процесс, запустив государственную систему учета содержимого уличных туалетов. "Несознательное" население пока молчит, но готовится к худшему.
Руководство Евросоюза не первый год добивается, чтобы Литва обеспечила всем своим жителям доступ к такому благу цивилизации, как туалет, подсоединенный к системе водопровода. Дело в том, что почти треть населения страны вынуждена до сих пор пользоваться уличными туалетами системы «сортир». Об этом пишет деловая газета "Взгляд".
Еврокомиссия уже грозилась оштрафовать Литву на 700 000 евро, когда к концу 2018 года выяснилось, что за минувшие полтора года, страна, активно «осваивая» средства из структурных фондов ЕС, предназначенные для наделения абсолютно всех литовцев современными туалетами, не выполнило даже половины намеченной работы.
По мнению еврокомиссаров, «деревенские сортиры» могут вредить окружающей среде, так как отходы в них не перерабатываются, и, к тому же, небезопасны – так как имели место случаи гибели людей, отправившихся на в уличные туалеты с подгнившими досками и провалившихся там под пол.
Литовская журналистка Рената Рейнгольдене пишет: «На автовокзалах, железнодорожных станциях, в других местах скопления людей сарайчики типа сортир, обозначенные на карте буквами «Мэ» и «Жо», велено разрушить. На месте убогих кабинок рекомендовано возвести современные постройки – с писсуарами, унитазами, умывальниками и прочими атрибутами культуры справления больших и малых физиологических надобностей. Современные туалеты должны быть приспособлены к потребностям людей с ограниченными возможностями, как это сделано, например, в международных аэропортах». По словам Рейнгольдене, количество литовцев, регулярно пользующихся «удобствами за углом», в четырнадцать раз превышает средний показатель по Евросоюзу.
По данным за июль 2020 года в 27 населенных пунктах Литвы к центральной канализации еще не подключились 38 500 домашних хозяйств. На исходе 2021 года литовские статистики заявили, что в стране у 7,6% населения до сих пор дома нет унитазов, подключенных к канализации. Хуже в ЕС по этому параметру показатели только в Латвии (8%), Болгарии (13,2%) и Румынии (22,8%).
К 2023 году в населенных пунктах, где проживает больше 2000 жителей (их в Литве 62) к центральным сетям должны быть подключены 98% жителей, иначе стране грозят штрафы в сотни миллионов евро.
И вот в начале августа 2022 года в Литве объявили, что нашли новый способ решения проблемы. Для этого в министерстве за 1 млн евро создадут информационную систему по сбору данных о вывозе фекалий, после чего начнут считать количество содержимого в уличных сортирах.
И если выяснится, что люди слишком редко зовут ассенизаторов для очистки своих уличных туалетов или вызывают для этого слишком небольшие машины, то их ждут штрафы.
Новая система поможет подсчитать все имеющиеся в Литве несанкционированные уличные сортиры, а их пользователи получат штрафы. Компании, занимающиеся вывозом фекалий, принудят указывать, сколько они вывезли экскрементов из каждого конкретного туалета. В свою очередь, фирмы, принимающие отходы, должны будут подтверждать, что к ним привезли именно указанное количество фекалий. «Будут установлены минимальные требования: сколько раз в год эксплуатируется туалет, какое количество отходов примерно должно накопиться», – сказала замминистра Раминта Радавичене.
Тех же, кто использует выгребные ямы, из которых отходы уходят непосредственно в землю, ждут штрафы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Возможно дела пойдут еще хуже, и сортиры будут на вес золота. Кто то там уже им предлагал метан там получать из говна, или еще какой там полезный продукт.
Вот ЕС и торопится отсечь альтернативные виды энергии....
Стеб конечно, но рука ЕС она такая.... маразм крепчает.... озабочены они, что ежегодно в сортиры проваливается половина страны что ли? ))
Да откуда у этих нищебродов деньги, это убыточная страна в евросоюзе. Но решил дерьмо подсчитать )))
https://www.interfax.ru/russia/678568https://www.interfax.ru/russia/678568
Удивительные засранцы.
я не знаю как там в литве может у них деревенские сортиры это как септик идет куда например вода вперемешку с бытовой химией сливается хз хз, а так люди в деревнях столетиями так жили
не разговору нет конечно комфортней туалет в доме, со сливным бочком и освежителем, но ты поди такой сделай когда у тебя ни канализации ни даже септика нет на участке
спорить с вами не буду, что есть то есть) там даже если все здоровы на 100% делать этого нельзя, как можно дальше от мест заборов питьевой воды
Чудес же не бывает.
А вот если яма гидроизолирована и переодически опустошается "отсоской", то другое дело!
Говно переработать до безопасного состояния не так-то просто. Просто зарыть яму недостаточно, останется на сотни лет, как археологи говорят. Чтобы оно переработалось надо замутить из него компост, дать поработать микробам аэробным и анаэробным. Немцы еще недавно на полях разбрызгивали и запахивали. Удобрение же. Но запах был еще тот :)
Но что мешает сделать себе спетик?
Готовый трехкамерный можно найти тыщ за 30, итоговый слив можно невозбранно сбрасывать в грунт.
Трех пакетов мне хватает на всё дачное лето, ничего не пахнет, всё до воды и компоста разлагается за пару дней (пробовала и для ведра-туалета).
Почему прибалты хотя бы такой способ не используют?
не безусловно блага цивилизации это кайф и к этому стремиться надо но когда иного варианта нет то что делать то)
Рано или поздно - придётся и в России тем же озаботиться.
При экономных стиралке и посудомойке.
Жарко у нас.
Вот от меня до реки 10 километров - через сколько времени моё дерьмо до неё добежит?
Государство - нормальное государство - может и должно - направить (законами) и помочь (проектами и деньгами).