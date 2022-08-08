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В Литве решили избавиться от туалетов типа "сортир"

В Литве решили избавиться от туалетов типа "сортир"

Автор:
08 августа 2022 15:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: выгребная яма   евросоюз   литва   сортир   туалет   штрафы   
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Евросоюз вынуждает Литву под предлогом огромных штрафов отказаться от туалетов с выгребными ямами. Руководство страны, взяв под козырёк, собирается ускорить процесс, запустив государственную систему учета содержимого уличных туалетов. "Несознательное" население пока молчит, но готовится к худшему.

Руководство Евросоюза не первый год добивается, чтобы Литва обеспечила всем своим жителям доступ к такому благу цивилизации, как туалет, подсоединенный к системе водопровода. Дело в том, что почти треть населения страны вынуждена до сих пор пользоваться уличными туалетами системы «сортир». Об этом пишет деловая газета "Взгляд".

Еврокомиссия уже грозилась оштрафовать Литву на 700 000 евро, когда к концу 2018 года выяснилось, что за минувшие полтора года, страна, активно «осваивая» средства из структурных фондов ЕС, предназначенные для наделения абсолютно всех литовцев современными туалетами, не выполнило даже половины намеченной работы.

По мнению еврокомиссаров, «деревенские сортиры» могут вредить окружающей среде, так как отходы в них не перерабатываются, и, к тому же, небезопасны – так как имели место случаи гибели людей, отправившихся на в уличные туалеты с подгнившими досками и провалившихся там под пол.

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Литовская журналистка Рената Рейнгольдене пишет: «На автовокзалах, железнодорожных станциях, в других местах скопления людей сарайчики типа сортир, обозначенные на карте буквами «Мэ» и «Жо», велено разрушить. На месте убогих кабинок рекомендовано возвести современные постройки – с писсуарами, унитазами, умывальниками и прочими атрибутами культуры справления больших и малых физиологических надобностей. Современные туалеты должны быть приспособлены к потребностям людей с ограниченными возможностями, как это сделано, например, в международных аэропортах». По словам Рейнгольдене, количество литовцев, регулярно пользующихся «удобствами за углом», в четырнадцать раз превышает средний показатель по Евросоюзу.

По данным за июль 2020 года в 27 населенных пунктах Литвы к центральной канализации еще не подключились 38 500 домашних хозяйств. На исходе 2021 года литовские статистики заявили, что в стране у 7,6% населения до сих пор дома нет унитазов, подключенных к канализации. Хуже в ЕС по этому параметру показатели только в Латвии (8%), Болгарии (13,2%) и Румынии (22,8%).

К 2023 году в населенных пунктах, где проживает больше 2000 жителей (их в Литве 62) к центральным сетям должны быть подключены 98% жителей, иначе стране грозят штрафы в сотни миллионов евро.

И вот в начале августа 2022 года в Литве объявили, что нашли новый способ решения проблемы. Для этого в министерстве за 1 млн евро создадут информационную систему по сбору данных о вывозе фекалий, после чего начнут считать количество содержимого в уличных сортирах.

И если выяснится, что люди слишком редко зовут ассенизаторов для очистки своих уличных туалетов или вызывают для этого слишком небольшие машины, то их ждут штрафы.

Новая система поможет подсчитать все имеющиеся в Литве несанкционированные уличные сортиры, а их пользователи получат штрафы. Компании, занимающиеся вывозом фекалий, принудят указывать, сколько они вывезли экскрементов из каждого конкретного туалета. В свою очередь, фирмы, принимающие отходы, должны будут подтверждать, что к ним привезли именно указанное количество фекалий. «Будут установлены минимальные требования: сколько раз в год эксплуатируется туалет, какое количество отходов примерно должно накопиться», – сказала замминистра Раминта Радавичене.

Тех же, кто использует выгребные ямы, из которых отходы уходят непосредственно в землю, ждут штрафы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: выгребная яма   евросоюз   литва   сортир   туалет   штрафы   
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46  комментариев
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411
Lexx 5 часов назад
С системой штрафов они здорово придумали.
Деньги не пахнут© Император Тит Флавий Веспасиан.
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3k
Gusev 2 минуты назад
"Кто сдаёт продукт вторичный, тот питается отлично" . В.Войнович, "Москва 2042".
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9k
kirpal 8 минут назад
Не в тему, но из личного опыта: юговосток Флориды, промзона в районе аэропорта Fort Lauderdale/Hollywood, до "центра" города 10 мин (видно издалека высотки). Канализацию провели в году так 2008 или 2009. До этого из нескольких сартиров всё стекало в ямы, периодически приезжал говновоз. И никто не парился. Если бы не провели канализацию (а провели её по случаю, водосток нужно было ремонтировать) - так бы и вывозили говно по сей день. Уверен, чуть отъехать в глубинку (мин 15-20) - не везде есть канализация (для интересующихся - чуть западнее развилки Griffin/I595)
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3k
вася васильев 3 часа назад
Да чё уж там - пусть срать им запретят!(сарказм)
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11k
.Атеист. 3 часа назад
Так это же цивилизованная хейропа, откуда там туалет типа "сортир"?) Им бы щас не о сортирах задумываться, о другом,более необходимом. Короче, с нетерпением жду зимы
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25k
Ego sum qui sum 3 часа назад
изначально обречено на неудачу ,потому что все прибалтийские вымираты и есть такой вот сортир
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1k
Гремлин 3 часа назад
Думаю, что у литовцев скоро встанет проблема не куда ходить по большой нужде, а ЧЕМ ходить.
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5k
Allmaster 3 часа назад
Не нужно торопится... (забавно про прибалтов)
Возможно дела пойдут еще хуже, и сортиры будут на вес золота. Кто то там уже им предлагал метан там получать из говна, или еще какой там полезный продукт.
Вот ЕС и торопится отсечь альтернативные виды энергии....
Стеб конечно, но рука ЕС она такая.... маразм крепчает.... озабочены они, что ежегодно в сортиры проваливается половина страны что ли? ))
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5
Евгений Ломакин 3 часа назад
В условиях эноргокризиса это самые лучшие вложения денег. И почему только Литва? Где Латвия, Эстония? Может эти не так быстро лижут Брюсселю то место? Да и в Польше их полно.
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10k
a_komolow 3 часа назад
Срать по кустам теперь будут?
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−182
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
иначе стране грозят штрафы в сотни миллионов евро.
Да откуда у этих нищебродов деньги, это убыточная страна в евросоюзе. Но решил дерьмо подсчитать )))
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6k
Андрей Крылов 3 часа назад
Гдн протест Греты Тумберг и европарламента!? Это же самые экологичные сортиры! Экономия воды опять же. Любой огородный, простейший сортир - верх экологичности! Где логика?
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47k
Элек Мек 4 часа назад
Медведев с Матвиенко пытаются решить эту проблему с 2018 года,по крайней мере в школах, и дело это правильное.
https://www.interfax.ru/russia/678568https://www.interfax.ru/russia/678568
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−13
apached8t 4 часа назад
"По словам Рейнгольдене, количество литовцев, регулярно пользующихся «удобствами за углом», в четырнадцать раз превышает средний показатель по Евросоюзу."

Удивительные засранцы.
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4k
Copycat 4 часа назад
че за бред) у меня у бабушки был свой дом с туалетом - по моему наоборот экологичней его ничего нет, просто всё в землю уходит (при услвоии если туда только справляют нужду и бросают туалетную бумагу) - просто потом закапываешь и сверху там хз помидоры садишь

я не знаю как там в литве может у них деревенские сортиры это как септик идет куда например вода вперемешку с бытовой химией сливается хз хз, а так люди в деревнях столетиями так жили

не разговору нет конечно комфортней туалет в доме, со сливным бочком и освежителем, но ты поди такой сделай когда у тебя ни канализации ни даже септика нет на участке
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6k
Психологическая поддержка 4 часа назад
Х*ево, чт то в этих ваших европах. Пойду еще раз за Путина проголосую.
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9k
Izrin Maria 6 часов назад
Дело благое.
Рано или поздно - придётся и в России тем же озаботиться.
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5
Евгений Ломакин Борис Карабанов 3 часа назад
Да вы, что? Для населения бесплатно? Угу верте больше! Всё с литовцев, с граждан, а деньги останутся в западной Европе в виде оплаты производства унитазов.
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7k
Борис Карабанов 6 часов назад
Факт прозвучит страшно непатриотично, но в России, по самым скромным подсчётам, 22,6% домохозяйств не подключено к центральной канализации и наш законодатель вплотную занимается этим же вопросом о запретах и штрафах.
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