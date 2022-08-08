Убивает ли микроволновая печь бактерии и вирусы?

Микроволновая печь — один из самых популярных бытовых приборов, позволяющих быстро и без лишних усилий разогреть пищу.
Пытливые умы наверняка задавались вопросом, уничтожает ли СВЧ-излучение патогенные микроорганизмы?
Как работает СВЧ-печь?
СВЧ-печь — устройство, создающее переменное электромагнитное поле.
Подогрев пищи достигается за счет воздействия электромагнитных колебаний на дипольные молекулы веществ, входящих в состав продуктов.
Дипольный момент — химическая полярность молекулы, при которой на одном конце она имеет положительный заряд, а на другом — отрицательный.
Такими веществами, состоящими из дипольных молекул, являются минеральные соли, жиры, сахара и, главным образом, вода.
В электромагнитном поле дипольные связи занимают положение по направлению силовых линий: одним концом к плюсу, другим к минусу.
СВЧ-печь с высокой скоростью меняет направление этих силовых линий, заставляя молекулы вращаться, создавая трение. Трение рождает тепло.
При этом, микроволны, создаваемые СВЧ-печью, проникают в пищу не глубже одного-трех сантиметров. Таким образом, разогревается поверхностный слой продукта, откуда тепло распространяется вглубь за счет теплопроводности.
Убивают ли микроволны бактерии и вирусы?
Известно, что тепловая обработка позволяет уничтожить подавляющее число патогенных микроорганизмов. Впрочем, это зависит от достигаемой температуры (не менее 100 °C) и времени (не менее 15 минут).
Кроме того, СВЧ-излучение меняет молекулярную структуру, разрушает её. Бактериальная клетка на 70-80% состоит из воды, а потому микроволны, действительно, способны уничтожать любые микроорганизмы.
Проблема заключается в том, что пища в микроволновке разогревается неравномерно. Любопытное исследование провели американские эпидемиологи в 1994 году.
Они добавили в три вида супов: томатный, овощной и говяжий, кишечную палочку и сальмонеллу. В результате разогрева в микроволновке, часть подселенных бактерий погибла, однако организмы, оказавшиеся на дне тарелки, неизменно выживали.
Специалисты рекомендуют пользователем СВЧ-печей не обманываться и, если речь идет о сомнительном продукте, разогревать его на плите по старинке, помешивая и доводя до кипения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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сухариков к пиву нафигачить минут за 5, опять же носки можно подсушить, если фен сломался (чистые,билеать!).
вот кота сушить нельзя. да и пофиг. у меня нет кота.
я вообще мало чего представляю что можно "приготовить" в микроволновке кроме разве бутербродов с сыром, для меня это всегда была техника только что бы что то готовое но остывшее разогреть)