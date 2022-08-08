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Убивает ли микроволновая печь бактерии и вирусы?

Убивает ли микроволновая печь бактерии и вирусы?

Автор:
08 августа 2022 13:14
Метки: бактерии   интересно   микроволновка   
767
2

Микроволновая печь — один из самых популярных бытовых приборов, позволяющих быстро и без лишних усилий разогреть пищу.

Пытливые умы наверняка задавались вопросом, уничтожает ли СВЧ-излучение патогенные микроорганизмы?


Как работает СВЧ-печь?

СВЧ-печь — устройство, создающее переменное электромагнитное поле.

Подогрев пищи достигается за счет воздействия электромагнитных колебаний на дипольные молекулы веществ, входящих в состав продуктов.

Дипольный момент — химическая полярность молекулы, при которой на одном конце она имеет положительный заряд, а на другом — отрицательный.

Такими веществами, состоящими из дипольных молекул, являются минеральные соли, жиры, сахара и, главным образом, вода.

В электромагнитном поле дипольные связи занимают положение по направлению силовых линий: одним концом к плюсу, другим к минусу.

СВЧ-печь с высокой скоростью меняет направление этих силовых линий, заставляя молекулы вращаться, создавая трение. Трение рождает тепло.


При этом, микроволны, создаваемые СВЧ-печью, проникают в пищу не глубже одного-трех сантиметров. Таким образом, разогревается поверхностный слой продукта, откуда тепло распространяется вглубь за счет теплопроводности.


Убивают ли микроволны бактерии и вирусы?

Известно, что тепловая обработка позволяет уничтожить подавляющее число патогенных микроорганизмов. Впрочем, это зависит от достигаемой температуры (не менее 100 °C) и времени (не менее 15 минут).

Кроме того, СВЧ-излучение меняет молекулярную структуру, разрушает её. Бактериальная клетка на 70-80% состоит из воды, а потому микроволны, действительно, способны уничтожать любые микроорганизмы.

Проблема заключается в том, что пища в микроволновке разогревается неравномерно. Любопытное исследование провели американские эпидемиологи в 1994 году.

Они добавили в три вида супов: томатный, овощной и говяжий, кишечную палочку и сальмонеллу. В результате разогрева в микроволновке, часть подселенных бактерий погибла, однако организмы, оказавшиеся на дне тарелки, неизменно выживали.

Специалисты рекомендуют пользователем СВЧ-печей не обманываться и, если речь идет о сомнительном продукте, разогревать его на плите по старинке, помешивая и доводя до кипения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бактерии   интересно   микроволновка   
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20  комментариев
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19k
Дмитрий К. 5 часов назад
А можно, если речь идёт о сомнительном продукте, отправить его в мусорное ведро, а не травить себя.
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39k
jonnyD 5 часов назад
Микроволновка - это микропортал для вызова дьявола ...
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 5 часов назад
на селе яйца девать некуда..частенько делаю...главное руку набить..температура\время
Ссылка youtu.be
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2k
Мефодий 6 часов назад
микроволновка -вещь!. полотенца затухшие в мелкой посуде мокрые с каплей "белизны" прокипячиваются за 3 минуты - а не 20-30 минут на огне и пар на всю кухню.
сухариков к пиву нафигачить минут за 5, опять же носки можно подсушить, если фен сломался (чистые,билеать!).
вот кота сушить нельзя. да и пофиг. у меня нет кота.
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158
Максим Макашев Мефодий 5 часов назад
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1k
Шапкин 6 часов назад
Американские учёные претендуют на лавры британских?
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4k
Copycat 6 часов назад
Ну я обычно в микроволновке только разогреваю, а разогреваю то что приготовил на плите. Например суп, так что думаю проблем с этим нет)

я вообще мало чего представляю что можно "приготовить" в микроволновке кроме разве бутербродов с сыром, для меня это всегда была техника только что бы что то готовое но остывшее разогреть)
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14k
Александр 6 часов назад
Конечно, проблема в микроволновке, а не в том что жрать испортившиеся продукты, пытаясь убить в них бациллы с помощью тепла.
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
47166



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