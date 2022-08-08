Убивает ли микроволновая печь бактерии и вирусы?

При этом, микроволны, создаваемые СВЧ-печью, проникают в пищу не глубже одного-трех сантиметров. Таким образом, разогревается поверхностный слой продукта, откуда тепло распространяется вглубь за счет теплопроводности.

Убивают ли микроволны бактерии и вирусы?

Известно, что тепловая обработка позволяет уничтожить подавляющее число патогенных микроорганизмов. Впрочем, это зависит от достигаемой температуры (не менее 100 °C) и времени (не менее 15 минут).

Кроме того, СВЧ-излучение меняет молекулярную структуру, разрушает её. Бактериальная клетка на 70-80% состоит из воды, а потому микроволны, действительно, способны уничтожать любые микроорганизмы.

Проблема заключается в том, что пища в микроволновке разогревается неравномерно. Любопытное исследование провели американские эпидемиологи в 1994 году.

Они добавили в три вида супов: томатный, овощной и говяжий, кишечную палочку и сальмонеллу. В результате разогрева в микроволновке, часть подселенных бактерий погибла, однако организмы, оказавшиеся на дне тарелки, неизменно выживали.

Специалисты рекомендуют пользователем СВЧ-печей не обманываться и, если речь идет о сомнительном продукте, разогревать его на плите по старинке, помешивая и доводя до кипения.