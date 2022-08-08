FISHKINET
Сообщество Юмор 15359 постов • 2929 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
16 недоразумений, которые произошли с людьми во время стирки

16 недоразумений, которые произошли с людьми во время стирки

Автор:
08 августа 2022 09:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   недоразумение   подборка   стирка   фото   
1590
17

Казалось бы, стирка одежды — такое банальное и привычное занятие, наряду с уборкой и мытьём посуды. Но даже рутинные дела могут пойти не по плану, а коварные мелочи могут привести к не самым желанным последствиям.

Забытые вещи в карманах, технические неполадки — и с одеждой можно попрощаться. Мы собрали для вас примеры досадных недоразумений, произошедших во время стирки, а вы смотрите и будьте внимательнее!


Нашёл свои наушники

×
×

Пена решила сбежать

Хорошо, что вещи синие

Чтобы вывести пятна от чернил, комментаторы посоветовали распылить на них аэрозольный лак и снова постирать или нанести медицинский спирт.


Если у вас когда-нибудь возникнет желание постирать пуховую подушку в машинке… не делайте этого

Вот где можно найти свои штаны, когда просишь своего ребёнка помочь со стиркой

Стирал всю форму вместе и забыл завязать лямки фартука

Забыл проверить карман перед стиркой, потерял свою лучшую колоду и испортил карман любимой куртки

Оставил наушники в карманах брюк

Забыл карманный нож, отправляя одежду в стирку

Кажется, наша стиральная машина решила стать дым-машиной

Позволила сыну загрузить одежду в стиральную машину

В результате этой стирки была уничтожена компьютерная игра MotoGP.


При отсутствии стирального порошка никогда не заменяйте его шампунем

Кажется, сегодня стирка отменяется

Я спешил закончить стирку и пролил моющее средство в самом неудобном месте

Сломалась стиральная машина, и дверца теперь не открывается. Внутри моя униформа

Два рулона туалетной бумаги упали с холодильника в стиральную машину без моего ведома

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   люди   недоразумение   подборка   стирка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
373
Alexandr Mamleyev Полчаса назад
В стиралке с сушкой перестала уходить вода (кто не знает, при сушке образуется много ворса, который оседает на резинке).
Логично предположил, что засорился фильтр. С большим трудом смог извлечь фильтр, его заблокировал гаечный ключ от конструктора.
При следующей стирки опять появилась ошибка слива. Достал меч из конструктора лего и комок ворса.
Вот думаю, что будет в следующий раз...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Trenzel2003 Полчаса назад
Просто кто то не прочитал инструкцию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Vazari Час назад
Тоже постирал беспроводные наушники. Через неделю примерно один заработал. Второй сдох увы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
nobody® Час назад
2 раза стирал одну зажигалку, работает до сих пор. Снова положил в тот же карман, где забывал её перед стиркой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nyash Час назад
это вы еще не видели что происходит с бельем когда в стирку случайно попадают использованные прокладки вместе с трусами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
heta Час назад
ДБ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1300300



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений учеников
В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Художник Филипп Филбек
Художник Филипп Филбек
Испытание на бездорожье: Lada Niva, Suzuki Jimny, Dacia Duster
Испытание на бездорожье: Lada Niva, Suzuki Jimny, Dacia Duster
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Жидкость, погруженная в тело, через семь лет пойдет в школу

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#картинки#фотографии#позитив#познавательно#фильм#Ynews#Разное#Украина
#Юмор#история#люди#в мире#сарказм#подборка#роль#интересное#Жизнь#Интересные
#факты#прикол#СССР#кино#сатира#Россия#животные#новости#Девушка#съемка
Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) Некоторые модели KIA и HYUNDAI можно угнать USB-кабелем (видео) 20+ людей, которые испытали на себе, что значит "неудачный день" 20+ людей, которые испытали на себе, что значит "неудачный день" 20+ людей, которым жизнь подбросила не очень приятные сюрпризы 20+ людей, которым жизнь подбросила не очень приятные сюрпризы 15 фото из серии «Это могло случится только в СССР» 15 фото из серии «Это могло случится только в СССР» Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах На этих фото происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите На этих фото происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите

На что жалуетесь?

Вернуться