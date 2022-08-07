20 лучших винтажных усилителей

Вряд ли мир видел и ещё увидит столь же яркий усилитель. В 1988 году Кондо сломал все шаблоны отрасли, выпустив ламповую однотактную модель за $60 000 ритейла! И это за интегральник! Всего 27 Вт на канал, 211-е лампы, серебро везде и повсюду – Audio Note Ongaku открыл дверь в аудиофильскую Нирвану – аппарат до сих пор остается непревзойденным. Сейчас новые Ongaku (что от японского, что от английского производителей) продаются за совсем сумасшедшие деньги, а вот устройства, выпущенные в прошлом веке, нет-нет, да получается поймать за несколько десятков тысяч долларов. Такова цена за настоящий бриллианс.