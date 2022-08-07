20 лучших винтажных усилителей

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Модели прошлого с высоким рейтингом.
20. Harman Kardon 730 Изысканный дизайн Harman Kardon 730 притягивает взор, столь же эффектным оказывается и действительно объёмный звук устройства, мягкий и обволакивающий он буквально переносит слушателя в другой мир. Ресивер выдает 2 х 50 Вт мощности при 0,1% искажений и имеет демпинг-фактор в 30 единиц. Пара солидных силовых трансформаторов обеспечивает уверенный контроль АС.
19. Sansui AU-11000A Полноценное двойное моно было впервые использовано в Sansui AU-11000A, появившемся в 1977 году. По сути, перед нами два усилителя, объединенные в одном корпусе – с рекордно низким показателем гармонических искажений (0,08%). Пушпульная схема конфигурации транзисторов позволила достичь 110 Вт на канал выходной мощности, а саунд устройства больше всего напоминал распахнутое в зал с живыми исполнителями окно.
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18. Nakamichi Amplifier 1 Вышедший в 1990 году Nakamichi Amplifier 1 использовал лицензированную схемотехнику Нельсона Пасса STASIS – в итоге, 15-килограммовая модель развивала 2 х 80 Вт на канал в полосе от 5 до 80 000 Гц при 0,1% искажений. Компания гордо заявляла о градации усилителей в таком порядке: old transistor amp, new transistor amp, tube amp, Nakamichi amp – и, хотя тут есть доля лукавства, звучал Nakamichi Amplifier 1 очень эффектно.
17. Futterman H3 OTL Детище Джулиуса Футтермана, Futterman H3 OTL – усилитель с хитрой схемой «all-tube output-transformer-less». Страшненькая внешне модель шестидесятых годов ХХ века обеспечивает гиперреалистичное звучание, наглядно демонстрирующее, что инженерное мастерство существует вне времени. Ну и оцените ТТХ (не забываем, что перед нами – лампа) – 90 Вт мощности на 16 Ом нагрузки, АЧХ от 5 до 90 000 Гц, искажения 0,05% на полной мощности, «сигнал/шум» 93 дБ, демпинг-фактор – 200!
16. Marantz PM-15 Marantz PM-15 был оформлен в великолепном корпусе, который включал омедненное литое шасси из алюминия, а также панели и ручки органов управления из алюминия, изготовленные методом экструзии. Медью были покрыты все внутренние винты, конденсаторы и даже выходные транзисторы! Немудрено, что весило устройство 32 кг – тут ещё сказались фирменные модули HDAM, представлявшие собой заключенную в медный корпус сборку из дискретных компонентов (2 FET-транзистора, 5 биполярных транзисторов, 4 диода и 10 резисторов). Мощность дредноута составляла 150 Ватт на канал на 8 Ом, а качество звучания было исключительным.
15. Hafler XL-280 Бестселлер американского рынка семидесятых годов ХХ века, Hafler XL-280 легко выдавал 180 Вт на 8 Ом нагрузки, мог работать даже со спикерами сопротивлением 1 Ом (в этом случае мощность возрастала до 325 Вт), его искажения не превышали 0,04%, а полоса пропускания находилась в астрономических пределах 10 – 500 000 Гц. Демпинг-фактор в 300 единиц, «сигнал/шум» – 100 дБ, да и со звучанием тут всё более чем в порядке.
14. Conrad-Johnson Premier Four 1983 год, лампы EL34, 100 Вт мощности – как обычно, за скромными показателями и простенькой внешностью Conrad-Johnson Premier Four скрывался истинный музыкальный талант. Модель прецизионно рисовала сцену – голографически точные образы от Conrad-Johnson Premier Four стали стандартом для индустрии на долгие годы вперед.
13. McIntosh MC3500 Усилитель «со стрелочкой»! Помимо экстравагантного дизайна, этот аппарат щеголял астрономическими 350 Вт мощности – в 1968 году это значило абсолютный контроль вообще любых колонок, представленных на рынке. Не большинства – а любых. Не так давно фирма возобновила выпуск модели, но желающим сэкономить стоит поискать оригинал. Он звучит очень впечатляюще.
12. Citation Two Разработка Стюарта Хегемана – монофонический 50-ваттный пентодный (!) усилитель. АЧХ от 10 до 45 000 Гц, искажения 0,3%, соотношение «сигнал/шум» 91 дБ – Citation Two с легкостью достигал транзисторной скорости и, при этом, не терял ламповой наполненности и элегантности подачи.
Усилитель 1975 года – Audio Research D-150 более всего напоминал мастодонта, которому по плечу любые спикеры (непрерывная мощность в 150 Вт достигалась как на нагрузке в 4-16 Ом), демпинг-фактор в 14 единиц и соотношение «сигнал/шум» в 80 дБ были стандартны для «лампы». Усилитель «со стрелочками» полюбился многим меломанам – прежде всего за свою масштабную, фундаментальную подачу.
10. Cary CAD-805 Детище Денниса Хада, Cary CAD-805, продавался под девизом «SET midrange magic» – и это было истинной правдой. Такой точности и богатства средних частот мало кто достигал на рынке. 50-ваттная модель в строю и сегодня, новинка называется CAD-805RS – однако, желающие сэкономить могут поискать оригинал, модель Cary CAD-805 выпускались до 1992 года.
9. Yamaha MX-10000 «Десятитысячная» серия Yamaha, выпущенная к столетнему юбилею японской корпорации – настоящий фетиш для многих коллекционеров и любителей хорошего звука. Саунд «в настоящий размер» обеспечивается рекордной мощностью в 1 200 Вт на 1 Ом нагрузки (применена схемотехника Hyperbolic Conversion Class A, в которой получалось сочетать работу выходных транзисторов в классе А с пониженным общим энергопотреблением). Всего было произведено 250 экземпляров этого гиганта массой 43 кг.
8. McIntosh MC275 150 Вт в моно-режиме, 75 Вт в стерео, чарующий бархатный звук, который льется непрерывной рекой – ламповый усилитель MC275 стал визитной карточкой компании McIntosh; бестселлером продаж и знаковой моделью для индустрии.
7. Sansui B 2302 В 1990 году Sansui B 2302 стоил 740 000 йен – за эти деньги покупатель получал целую обойму новых технологий (фирменную балансную схемотехнику alpha-X, систему diamond differential circuit и шикарные блоки питания). Использованные транзисторы NM-LAPT обладали ошеломляющей «скорострельностью» – в результате, Sansui B 2302 и сегодня занимает почётные места в лучших аудиофильских системах. Усилитель развивает 2 х 300 Вт на 8 Ом при 0,003% искажений, его соотношение «сигнал/шум» равно 120 дБ. Скорость нарастания сигнала – менее 0,5 мкс.
6. Dynaco ST-70 Усилитель Dynaco ST-70 действительно перевернул всю аудиоиндустрию – вышедшая в 1959 году модель произвела фурор и продалась тиражом в 350 000 экземпляров! Поистине, Hi-Fi в каждый дом. Лампы, 35 Вт на канал, АЧХ от 20 до 20 000 Гц, а за звук, казалось, можно «продать душу».
5. Pioneer A400 2 x 50 Вт при 0,03% искажений, не слишком большие габариты и масса, прайс, относительно доступный большинству меломанов – что же особенного в Pioneer A400, почему модель получила рекордное число наград и на долгие годы стала главным рекомендованным компонентом в своей ценовой категории? Японский производитель смог вдохнуть душу в своё творение – этот интегральный усилитель «одной левой» укладывал на лопатки куда более дорогих конкурентов, предлагая исключительный баланс между микро- и макродинамикой.
4. Mark Levinson ML2 Разработка Джона Керла, бренд Марка Левинсона, 25 Вт мощности, легендарная схема толерантности к сопротивлению спикеров – этот «кирпич», кажется, существует уже вне времени и пространства. Если вы хотите узнать, что такое бас – все пути ведут к Mark Levinson ML2.
3. Threshold 800A Модель, вышедшая из-под пера Нельсона Пасса в далеком 1975 году. Threshold 800A предложил уникальную схему активного «разгона» класса А, в результате усилитель смог выдать куда больше мощности – 200 Вт внушали «шок и трепет». По части звуковых талантов Threshold 800A оказался на недосягаемой для конкурентов высоте – наработки, примененные в модели, до сих пор используются в продукции компании Pass Labs.
2. Krell KSA-100 Американский «суперусилитель» – или супергерой, как вам угодно. Талант Дэна Д’Агностино позволил сформировать в 1980 году референсный стандарт, который заложил фундамент современной индустрии High End. 100 Вт на канал в чистом классе А прилагаются.
Вряд ли мир видел и ещё увидит столь же яркий усилитель. В 1988 году Кондо сломал все шаблоны отрасли, выпустив ламповую однотактную модель за $60 000 ритейла! И это за интегральник! Всего 27 Вт на канал, 211-е лампы, серебро везде и повсюду – Audio Note Ongaku открыл дверь в аудиофильскую Нирвану – аппарат до сих пор остается непревзойденным. Сейчас новые Ongaku (что от японского, что от английского производителей) продаются за совсем сумасшедшие деньги, а вот устройства, выпущенные в прошлом веке, нет-нет, да получается поймать за несколько десятков тысяч долларов. Такова цена за настоящий бриллианс.
АНТИФИШКИ
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