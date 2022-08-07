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20 лучших винтажных усилителей

20 лучших винтажных усилителей

Автор:
07 августа 2022 12:07
Метки: Усилители   аудио усилитель   аудиотехника   усилитель   
550
20
Модели прошлого с высоким рейтингом.
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Метки: Усилители   аудио усилитель   аудиотехника   усилитель   
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58k
Похабыч 2 часа назад

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1k
Dimon Минуту назад
Объясните мне накуя приобретать сабуферы, крутые колонки, дэки шмеки если соседи х..й дадут насладится звуком? Даже в частном доме, если плотная застройка. Остается один выход - наушники.
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907
Просто прохожий 17 минут назад
Как уже надоели говноблоХЕРы которые пишут о том что даже не видели в "живую", ну а тем более не слышали. Копипастер -это по сути своей просто ВОР!
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136
Максим Макашев 38 минут назад
В своё время работал по ремонту радиоаппаратуры в сервис-центре CPS ( не реклама ) в Москве. Принесли в ремонт хайфайный усилок, не то Marantz, не то ещё какой то забугорный. Вскрыли, а там лампы с "ромбиками" и с надписями "Сделано в СССР"
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11k
Кыся Час назад
Плюсую. Автор, давай еще! Если можно, про кассетные деки.
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