20 лучших винтажных усилителей

14. Conrad-Johnson Premier Four 1983 год, лампы EL34, 100 Вт мощности – как обычно, за скромными показателями и простенькой внешностью Conrad-Johnson Premier Four скрывался истинный музыкальный талант. Модель прецизионно рисовала сцену – голографически точные образы от Conrad-Johnson Premier Four стали стандартом для индустрии на долгие годы вперед.