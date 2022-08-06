Роман "Три мушкетера" и возраст героев





Ещё интереснее ситуация с королевской четой.



По роману Ане Австрийской 26 лет, если точно, Анне Австрийской там 24. Как и Людовику.



Что же мы видим в кино?Это не самая возрастная пара, но и им явно не по 24 года. (Если вникнуть в реальную историю их взаимоотношений - можно только посочувствовать. Обоим. Поженили четырнадцатилетних - и замучили "публичностью" настолько, что боясь чужих нескромных взглядов и обсуждений, они предпочитали и не общаться. Но "психология" в романе плаща и шпаги неуместна).

А вот герцог Бекингем. Ему 35.



А Ришелье? Тот, кого автор называет учителем и наставником короля? В фильмах - седой... Ришелье вообще лет тридцать семь.



Действительно, закономерность: все старше лет на 10-15-20! Явно дело не в том, что "старый конь борозды не испортит", и режиссёры предпочитают актёров проверенных, состоявшихся, звёздных. Неужели... восприятие возраста у нас изменилось?



Судя по всему, представления о возрасте сместились весьма существенно. Для нас зрелость - это что-то в районе сорока. А тогда, в семнадцатом столетии (и даже ещё в начале двадцатого) совершеннолетие наступало в 16, и состояться требовалось к двадцати пяти. Сорокалетний лейтенант д*Артаньян - образцовый неудачник. Вот у Мордаунта всё в порядке: капитан в 23.



Что же в итоге?



На экране получается история совсем другая.

Не о взрослении, не повествование о выходе за границы возможного просто потому, что эти границы героям ещё неизвестны.



Нет, это - рассказ о заматеревших псах войны..



На самом деле зря конечно в "кино про мушкетеров" не подбирали именно по возрасту. Потому что весь тот треш который парни творили в романе - оправдать можно только их не зрелым возрастом.

Более того - если бы они были бы старше то романа "Трех мушкетеров" просто не случилось бы.

Так как те залипухи в которые они попадали - они попадали исключительно благодаря своему возрасту.



Как говорил Менделеев: люблю французскую литературу: сто человек убито, и ничего! А у нас одного убьют - и трагедия на весь роман!



"Наш ответ Дюма", наши гардемарины в их экранном виде куда ближе к оригиналу - ну, мальчишки же,

сущие дети - Харатьян со товарищи... Гардемарины называется - но российские реалии выправили сюжет совсем в другую сторону.



Раньше как-то не задумывался об этом - наверное потому что когда я читал "Трёх мушкетёров", для меня 18-летние были глубоко возрастными людьми.



Для и меня - знакомство с мушкетерами произошло в достаточно нежном возрасте, когда восемнадцать лет это совершенно взрослый возраст (армия, брак, голосование).



Читая "Трёх ..." чувствовал себя мальчишкой перед ними. Поэтому когда вышел мюзикл с Боярским - для повзрослевшего меня всё показалось органичным моим давним читательским впечатлениям.

Грубо говоря - как был д'Артаньян кратно старше меня - так и остался.



А о том что он по замыслу автора был мальчишкой во взрослой компании - я не догадывался.



Может быть отсюда и идёт , что режиссёры выбирали на роль мушкетёров отнюдь не юнцов.



Боярский там, кстати, отлично сыграл 18-летнего пацана. Потому что если представить, что возраст героя соответствовал бы возрасту актера, герой был бы каким-то недоумком, если глупости совершает не юнец, а дядька, его воспринимаешь как слабоумного.