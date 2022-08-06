Роман "Три мушкетера" и возраст героев

Во всём многообразии экранизаций и иллюстраций к бессмертным "Мушкетёрам" замечена закономерность: везде герои старше своего возраста, заявленного автором!
Но так и не найден ответ на "простой" вопрос: в чём дело?
Если для фильма трудно найти исполнителей в "щенячьем" возрасте, то художникам-то что мешает рисовать то, что написано?
Понимаю, когда ОДИН режиссёр так видит, но когда ВСЕ видят одинаково, и все дружно видят не то, что в книге, есть повод задуматься о причинах?
Вот многие ли догадаются, никуда не заглядывая, сколько лет де Тревилю, капитану мушкетёров?
Во всех экранизациях, да и в иллюстрациях его всегда изображают в возрасте "поздне-среднем".
Имеется ввиду, что "отец солдатам" должен годиться им в отцы и по возрасту. Иначе уважать не будут?Ведь Тревилю в романе 27 лет! Моложе Атоса?!Нет, годом старше: в 1648 году Атос сообщает, что ему 49. Год рождения 1599, а значит, на начало романа ему 26.
Друзья воспринимают его как много-много старшего, хотя старше он всего на 5-7 лет.
Потом, повзрослев, считают такое "когнитивное искажение" результатом чисто визуальных факторов: его пьянства и надменных манер.
Атос успел жениться и слишком скоропостижно развестись, да и пьянство на внешности должно сказываться.
Но в юности разница даже в возрасте в 2-3 года очень существенная.. Портос где-то между ним и Арамисом, то есть ему, я думаю, лет двадцать пять.
в "Двадцать лет спустя" есть диалог ,в котором д* Артаньян подкалывает Арамиса ,который врал,что ему 36 лет :"..мне в этом году стукнуло 40, а Вы в своё время были на 3 года старше меня".Это было за год до того как слетела голова Карла Стюарта (1649г.).
Таким образом д*Артаньян 1608-го года рождения, а Арамис с 1605-го.Но тогда на начало романа Арамису 20 -21
О Д*Артаньяне в самом начале говорят :" юноша, почти ребёнок" ( слова Атоса).
Де Тревиль: Так сколько же вам лет, дитя мое? Д'Артаньян: Ах, много, сударь, много - восемнадцать!
г-ну Бонасье не более сорока. он не старик, а вполне бодрый буржуин. Зато Констанция старше д'Артаньяна на восемь лет. Ему 18. Ей 25-26, по тексту.Миледи моложе Констанции! Ей 22-23.
Ещё интереснее ситуация с королевской четой.
По роману Ане Австрийской 26 лет, если точно, Анне Австрийской там 24. Как и Людовику.
Что же мы видим в кино?Это не самая возрастная пара, но и им явно не по 24 года. (Если вникнуть в реальную историю их взаимоотношений - можно только посочувствовать. Обоим. Поженили четырнадцатилетних - и замучили "публичностью" настолько, что боясь чужих нескромных взглядов и обсуждений, они предпочитали и не общаться. Но "психология" в романе плаща и шпаги неуместна).
А вот герцог Бекингем. Ему 35.
А Ришелье? Тот, кого автор называет учителем и наставником короля? В фильмах - седой... Ришелье вообще лет тридцать семь.
Действительно, закономерность: все старше лет на 10-15-20! Явно дело не в том, что "старый конь борозды не испортит", и режиссёры предпочитают актёров проверенных, состоявшихся, звёздных. Неужели... восприятие возраста у нас изменилось?
Судя по всему, представления о возрасте сместились весьма существенно. Для нас зрелость - это что-то в районе сорока. А тогда, в семнадцатом столетии (и даже ещё в начале двадцатого) совершеннолетие наступало в 16, и состояться требовалось к двадцати пяти. Сорокалетний лейтенант д*Артаньян - образцовый неудачник. Вот у Мордаунта всё в порядке: капитан в 23.
Что же в итоге?
На экране получается история совсем другая.
Не о взрослении, не повествование о выходе за границы возможного просто потому, что эти границы героям ещё неизвестны.
Нет, это - рассказ о заматеревших псах войны..
На самом деле зря конечно в "кино про мушкетеров" не подбирали именно по возрасту. Потому что весь тот треш который парни творили в романе - оправдать можно только их не зрелым возрастом.
Более того - если бы они были бы старше то романа "Трех мушкетеров" просто не случилось бы.
Так как те залипухи в которые они попадали - они попадали исключительно благодаря своему возрасту.
Как говорил Менделеев: люблю французскую литературу: сто человек убито, и ничего! А у нас одного убьют - и трагедия на весь роман!
"Наш ответ Дюма", наши гардемарины в их экранном виде куда ближе к оригиналу - ну, мальчишки же,
сущие дети - Харатьян со товарищи... Гардемарины называется - но российские реалии выправили сюжет совсем в другую сторону.
Раньше как-то не задумывался об этом - наверное потому что когда я читал "Трёх мушкетёров", для меня 18-летние были глубоко возрастными людьми.
Для и меня - знакомство с мушкетерами произошло в достаточно нежном возрасте, когда восемнадцать лет это совершенно взрослый возраст (армия, брак, голосование).
Читая "Трёх ..." чувствовал себя мальчишкой перед ними. Поэтому когда вышел мюзикл с Боярским - для повзрослевшего меня всё показалось органичным моим давним читательским впечатлениям.
Грубо говоря - как был д'Артаньян кратно старше меня - так и остался.
А о том что он по замыслу автора был мальчишкой во взрослой компании - я не догадывался.
Может быть отсюда и идёт , что режиссёры выбирали на роль мушкетёров отнюдь не юнцов.
Боярский там, кстати, отлично сыграл 18-летнего пацана. Потому что если представить, что возраст героя соответствовал бы возрасту актера, герой был бы каким-то недоумком, если глупости совершает не юнец, а дядька, его воспринимаешь как слабоумного.
В подавляющем большинстве фильмов актеры старше своих юных героев на 10-15 лет. И ладно бы актеры! Кастинг, условия, личные предпочтения, то-се...
Но художники-то никак не ограничены в своем творчестве! Тем не менее и на рисунках мы видим вполне взрослых дяденек - разница очень заметна. Мальчишка и молодой мужчина - две очень большие разницы.
Даже сейчас на студентов смотрю: 1 и 5 курс - ну сравнивать нельзя! Даже при равенстве габаритов
Согласитесь, даже в советской мульт-версии 80ых "Пёс в сапогах" Пес выглядит отнюдь не щенком-подростком.
Напоминаю: д'Артаньяну на начало истории едва исполнилось 18, Арамису 20-21, Портосу плюс пара лет. Им всем Атос кажется пожилым дядечкой, но ему нет еще и тридцати!
Но дело не только во внешности воссозданных героев. В конце концов, искусство - всегда условность. Видали мы и 38-летнюю Золушку, и 47-летнего Мишеньку Бальзаминова, и 40-летнюю Джульетту.. Важно, что творцы создают и психологические портреты людей молодых, но уже зрелых, опытных, возмужалых, примерно в тридцатилетнем расцвете. Самый же старший, Атос, вообще представляется минимум 40-летним мэтром..У большинства из нас гвоздем сидит в сознании образ д'Артаньяна - Боярского.
Весьма тертый жизнью красавчик лет так 27.
Лихости в нем хоть отбавляй, а вот неискушенности и наивности - ни на грош.
Вся история воспринимается чередой хитро закрученных приключений в духе "мы часто лили кровь, и редко слезы". Блокбастер на материале 17 века - и только. Ну ладно, еще про великую дружбу.
Но от возрастной подмены уходит вся соль романа!
Вот это искрометное столкновение юной щенячьей безрассудности со всей мощью государственной машины и мудростью много старших противников.
Молодые выигрывают первые раунды лишь потому, что вообще не понимают, во что ввязались.
Не осознают правил, препятствий, законов, политических раскладов, поставленных на кон ставок, запретов и поэтому совершают абсолютно непредсказуемые ходы и действия.
Вижу цель, не вижу препятствий! Именно эта непредсказуемость и отливается в фантастическую удачу, позволяющую поначалу проскользнуть через все жернова. А что, так нельзя было ?!!!
И от этого история мушкетеров становится совершенно архетипичной!
У любого народа есть сказки про неопытных и даже не слишком умных (Иванов-дураков) юнцов, способных искупаться в кипящем котле и получающих принцессу в жены и полцарства в придачу.
В сущности, это ведь истории про неизбежную смену поколений.
Давайте попробуем отбросить все воплощения, просто пойдем от текста и вернем тот образ д'Артаньяна, каким его создал Дюма . И начнем даже не с возраста героя, а с его национальности.
Россиянам, все эти Бургундия - Нормандия - Шампань и Гасконь идут через запятую, просто как области одной страны. Как у нас бы сказали: Тверская - Рязанская - Новгородская.
Но в романе любой встречный безошибочно опознает в д'Артаньяне гасконца, даже не узнав его характерной фамилии. Примерно также, как у нас в северорусских областях безошибочно опознают кавказца. По внешности, акценту, манерам, привычкам, воззрениям.
Так вот, гасконец - это и есть такой французский кавказец.
Гасконь - область в предгорьях Пиренейских гор, на границе между Францией и Испанией. По факту заселена басками (от названия народа и пошло название местности).
Постоянно упоминающийся в книге "беарнский акцент" - весьма своеобразное местное наречие, мало сходное с французским. Область эта с позднеримских времен все время переходила из рук одних правителей в руки других. Даже английским владением успела побыть.
Как часто бывает с такими спорными и малоуправляемыми территориями, с утонченной цивилизацией в 17 веке тут было не густо, зато народ сформировался ушлый, привычный никому особо не верить и полагаться на себя.
И репутация была... Своеобразная. Например, "постирать рубашку по-гасконски" - надеть грязную рубашку наизнанку и носить дальше.
Гасконцы - хитрецы, пройдохи, задиры, драчуны, сорвиголовы... Это для нас галантный век, а для местных... ну.. Да и вообще жизнь в горах имеет свои законы. Вон, в Шотландии не ахти какие горы, но тамошние жители тоже считаются "свирепыми горцами".
Осмыслим прибытие д'Артаньяна в Париж.
В шерстяной куртке, синий цвет которой приобрел оттенок, средний между рыжим и небесно-голубым... в берете, украшенном подобием пера... У нашего молодого человека был конь, ... беарнский мерин лет двенадцати, а то и четырнадцати от роду, желтовато-рыжей масти, с облезлым хвостом и опухшими бабками.
Переводим на язык современных реалий.
Кое-как как закончивший местную школу юный джигит, не слишком хорошо говорящий по-русски,
на насквозь ржавой "лошадке" с перебитыми на всех агрегатах номерами, белая шестёрка с криво приваренным крылом и дверью другого цвета, заниженная, тонированные стекла. Плёнкой из фикс прайса, в потрепанной одежде с местного рынка и войлочной феске, со свежим фингалом на неумытой роже, вламывается через все посты охраны к командующему Росгвардии и требует зачислить его в Кремлевский полк!
А че такова? Отец сказал, хорошее место! Так уже забавнее, правда?
Но только такой человек и способен за две недели сгонять верхом в Англию и обратно, пробившись сквозь все блокады и кордоны, с равной уверенностью ведя себя и в кабаках, и во дворцах. Потому, что он просто не знает о невыполнимости такой задачи.
Он ничего не понимает в столичной жизни, этот дикий горец, поэтому смешно вляпывается буквально на каждом шагу.
Также для него поначалу удивительны и непонятны его новые друзья.
Очень воздержанный в еде и питье (это цитата) д'Артаньян сталкивается с пьянством Атоса и обжорством Портоса.
Нетребовательный к одежде, не может понять назначения расшитой перевязи и кружевных манжет.
Явно не будучи поклонником наследия трубадуров Тулузы, недоумевает по поводу увлечения Арамиса сонетами и прочей изящной словесностью.
Однако все эти, странные для Настоящего Джигита занятия, вовсе не делают друзей недостаточно смелыми, благородными или не достойными всяческого уважения.
Поразительно!
Именно через друзей идет его постепенное приручение, отёсывание, знакомство с цивилизацией, правилами жизни.
Но это встраивание в систему делает д'Артаньяна и более уязвимым.
В игре без правил у него есть шанс, но в игре по правилам побеждают более опытные игроки.
С первой потери - Констанции - начинается взросление.
Он узнает значение слова "невозможно", становится более осторожным, предусмотрительным - и менее удачливым.
Взрослые уже не могут купаться в кипящих котлах. И это не менее интересная часть великого романа, чем приключения. Превращение из мальчика в мужа.
Собственно, поначалу от него недалеко ушли старшие всего на пару лет Портос и Арамис. Тоже порядком безбашенные и наивные. Однако на их фоне д'Артаньян вначале даже физически выглядит неоформившимся мальчишкой. Тем удивительнее его отвага, ловкость, удачливость и активность в обращении с куда более старшими дамами.
Первый роман - о победителях, не понимающих, что сделали невозможное.. Второй - о людях, уже знающих границы возможного, но... ещё не желающих их признавать. Он не победили - но ещё не побеждены..Третий - о побеждённых. Не врагами - жизнью. Понимают, что победителем из поединка с жизнью не вышел ещё никто, но... что если попытаться? Раньше же удавалось?
В прошлом люди и жили меньше, и взрослели раньше. Жизнь заставляла, некогда было в игрушки играть. Пажами становились дети 10-12 лет.
Не думаю, что при этом кто-то переживал о том, что увидит, услышит, поймёт паж, какие жизненные уроки извлечёт из увиденного, услышанного и понятого.
В свои 18 лет д'Артаньян был взрослым мужчиной.
Физически сильным, кое-как образованным, подготовленным в фехтовании.
Но.... не приносящим никакой пользы семье. Кроме неприятностей от валяния селянок по сеновалам.
Поэтому его старик-папенька и отправил сына подальше с глаз, в столицу, в попытке пристроить к Делу.
Ну в родной Гаскони ему дамы повыше служанок точно не давали. Поэтому в Париже и начал гоняться за женщинами постарше, но с положением в обществе. Круто же!..
Роман, о честолюбивом и авантюрном новичке в корпорации наемных рыцарей, ну или гвардейцев-мушкетеров-фузилеров в реалиях 17 века.
Аргумент, что "тогда раньше взрослели" не очень точный: тогда быстрее жили.
Потому что некогда, впереди максимум лет двадцать. Если ты не уникальный счастливчик, можно просто не успеть.
Восемнадцатилетний лоб, заметьте - уже наученный воинскому искусству, уже как влитой на лошади, уже фехтует на равных с проф.вояками, кровь и трупы уже вызывают не обморок и не экзальтацию, а воспринимаются, как нечто обыденное.
В общем, рядовой "третий сын - дурак", для которого ни наследства, ни средств по церковной линии пристроить. Отправленный искать счастья в большую жизнь. Пробьется - молодец. Погибнет - богу сверху виднее.
Есть книжка Буркина и Лукьяненко "Остров Русь": те же "Три мушкетёра" в реалиях сказочно-былинной Древней Руси. Атос - Добрыня Никитич, Портос - Илья Муромец, Арамис - Алёша Попович, а д'Артаньян, естественно, Иванушка-дурачок... Вместо подвесок королевы - серёжки Василисы, а кардинал - поп Гапон.. Ну и всё такое в подобном стиле.можно сюжет вообще из Франции вообще уводить,."Арамис" русский, занимался м-м-м, спортивной гимнастикой или фигурным катанием, выгнали из семинарии, попадает в эту гвардию из-за дефицита рекрутов в категории готовности А+"Портос" - шкаф два на два по типу борцов-тяжеловесов, по гражданке носит массивную золотую цепь (вместо знаменитой перевязи). Громче всех разговаривает."Атос" русский, разведённый с "Миледи" (блондинка, ноги от ушей), возможно - разжалованный офицер и пьёт...исторически в мушкетёры набирали много гасконцев (они все там были родственники, оригинальный Д'Артаньян оригинальному де Тревилю троюродный племянник).
Это как если бы у нас в качестве президентского полка стоял академик Нарзан (де Тревиль, ага) со своей гвардией.
Зачем сотня горских парней на чёрных конях французскому королю? Так у него гвардия для дела, а не для красоты. Париж - город революций и мятежей, соответственно их задача - защищать от мятежников королевскую семью. И это должны быть люди, лично преданные только королю и не связанные ни с какими другими дворянами и слоями Парижского общества.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Кто был настоящим прототипом Робинзона Крузо
- Стивен Кинг: как живёт и чего боится знаменитый «король ужасов»
- Отдавшая жизнь за любовь поэта: трагическая история Елены Денисьевой
- Братья Стругацкие: два человека - один писатель
- Горькое счастье нелюбимой женщины мистера Рочестера
" - сынок, в твои годы Гайдар уже полком командовал!
- а Ленин, бать, в твои годы уже в Мавзолее лежал!"
в те годы до возраста актёров, сыгравших этих персонажей, многие просто не доживали! да и выглядели ещё кабы не похлеще, с их-то образом жизни!
Читать побольше литературы, особенно научной и исторической.
Тогда может поймет, что в XVII веке взрослели несколько раньше, примерно в полтора раза. Пару веков раньше - возраст идет один за два....
Вспомним Уильяма
"Помилуйте, я ее лета сочту до часочка.
Леди Капулетти
Ей нет четырнадцати лет."
"Так вот подумай. Меньших лет, чем ты,
Становятся в Вероне матерями,
А я тебя и раньше родила.
Итак, покуда второпях и вкратце:
К нам за тебя посватался Парис."(с)
И это не только в европах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_Ярославич_Невскийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_Ярославич_Невский
В 10 лет вместе с братом Федором (11 лет) оставлены княжить.
В 16 лет уже полностью самостоятельный князь, опыт с пяток-другой мелких (до трех-пяти сотен воев) стычек и сражений.
В 20 лет уже прославленный полководец - руководитель рати в полторы тысячи воев.
В 22 года - руководит войском в 15 тысяч.
В 25 лет разносит в хлам соседнее государство.
Пока-пока-покакали,
На старого Дюма.
Нигде еще не видели,
Подобного дерьма.
Вы можете себе представить подростков, играющих эти роли.
Я нет.
Никогда не забуду, как Безруков сыграл Иешуа (Иисуса) в "Мастер и Маргарита".
Несколько сильно упитанный получился Иешуа
А, если быть совсем точным, то про препятствия не "не вижу", а просто "не знаю". И это юность.
Настоящая женщина, ради собственной выгоды готовая на всё...