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Дико красивый остров с маяком стоит дешевле квартиры

Дико красивый остров с маяком стоит дешевле квартиры

Автор:
06 августа 2022 09:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красота   остров   природа   продажа   фото   
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Шотландский остров выставлен на продажу за 350 000 фунтов стерлингов, что меньше, чем цена квартиры в Вест-Энде Глазго.

Острова Пладда, отдаленный и живописный остров, расположен к югу от побережья Аррана и предлагает невероятные удобства.

Огромный остров занимает площадь почти в 28 акров и включает в себя "широкий спектр" зданий.

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Остров с захватывающими дух видами и пейзажами может многое предложить, но потребуется провести некоторые ремонтные работы.
Здесь есть огромный маяк, который впервые был зажжен в 1790-х годах, и бывший дом смотрителя маяка.

В доме есть пять больших спален, но в настоящее время он непригоден для жилья, так как им не пользовались уже много лет.
На острове есть потрясающий сад площадью 2,5 акра, окруженный стеной, вертолетная площадка и каменный причал.

Существует также домик, в котором есть просторная спальня с двуспальной кроватью и кухня.
С острова, который продается агентами по недвижимости Knight Frank, открывается вид на Кинтайр и побережье Айршира с одной стороны, на Эйлса-Крейг с другой, и даже на Северную Ирландию.
И заинтересованные покупатели могут получить все это за меньшую цену, чем могла бы стоить покупка квартиры в Вест-Энде Глазго.

Источник:

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Метки: в мире   красота   остров   природа   продажа   фото   
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4  комментария
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1k
sos1960sos 6 минут назад
Потрясающий сад, в котором нет ни одного деревца и растёт один "ковыль"...
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31k
russger 2 минуты назад
Прям база для злодея
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9k
Dabus 4 минуты назад
В Финляндии всегда есть в продаже минимум десятков островов, с обжитыми домиками на них. Там тебе и свои грибы, и своя рыбалка, и соседей шумных - ровно ноль. Но ... жить так скучновато, и возить что либо туда сюда только лодкой. Опять же если заболеешь, то скорая к тебе туда не приедет ..
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2k
Старожил 5 минут назад
Было бы в рублях...
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