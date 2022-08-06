Дико красивый остров с маяком стоит дешевле квартиры

Шотландский остров выставлен на продажу за 350 000 фунтов стерлингов, что меньше, чем цена квартиры в Вест-Энде Глазго.
Острова Пладда, отдаленный и живописный остров, расположен к югу от побережья Аррана и предлагает невероятные удобства.
Огромный остров занимает площадь почти в 28 акров и включает в себя "широкий спектр" зданий.
Остров с захватывающими дух видами и пейзажами может многое предложить, но потребуется провести некоторые ремонтные работы.
Здесь есть огромный маяк, который впервые был зажжен в 1790-х годах, и бывший дом смотрителя маяка.
В доме есть пять больших спален, но в настоящее время он непригоден для жилья, так как им не пользовались уже много лет.
На острове есть потрясающий сад площадью 2,5 акра, окруженный стеной, вертолетная площадка и каменный причал.
Существует также домик, в котором есть просторная спальня с двуспальной кроватью и кухня.
С острова, который продается агентами по недвижимости Knight Frank, открывается вид на Кинтайр и побережье Айршира с одной стороны, на Эйлса-Крейг с другой, и даже на Северную Ирландию.
И заинтересованные покупатели могут получить все это за меньшую цену, чем могла бы стоить покупка квартиры в Вест-Энде Глазго.
Источник:
АНТИФИШКИ
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