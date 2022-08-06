Дико красивый остров с маяком стоит дешевле квартиры

Существует также домик, в котором есть просторная спальня с двуспальной кроватью и кухня.

С острова, который продается агентами по недвижимости Knight Frank, открывается вид на Кинтайр и побережье Айршира с одной стороны, на Эйлса-Крейг с другой, и даже на Северную Ирландию.

И заинтересованные покупатели могут получить все это за меньшую цену, чем могла бы стоить покупка квартиры в Вест-Энде Глазго.