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Художественные каракули: необычные портреты филиппинского мастера

Художественные каракули: необычные портреты филиппинского мастера

Автор:
21 июля 2022 18:12
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   каракули   необычные картины   портреты   портреты знаменитостей   рисунок   
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Талантливый художник-самоучка из Филиппин под псевдонимом Arsenic Junior рисует удивительно реалистичные портреты знаменитостей и персонажей поп-культуры. При этом у художника довольно необычная техника — он выводит на бумаге каракули-завитушки, которые постепенно складываются в потрясающий рисунок.

Arsenic Junior (@artsenicjr в Instagram*) черпает вдохновение для своих работ в основном из музыки и кино: в его портфолио сотни портретов актеров и музыкантов.

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* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   каракули   необычные картины   портреты   портреты знаменитостей   рисунок   
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2  комментария
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10k
kaboza 2 часа назад
Завидую таланту....просто белой завистью.
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kaboza 2 часа назад
Снуп, бомба))))
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