Художественные каракули: необычные портреты филиппинского мастера

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Талантливый художник-самоучка из Филиппин под псевдонимом Arsenic Junior рисует удивительно реалистичные портреты знаменитостей и персонажей поп-культуры. При этом у художника довольно необычная техника — он выводит на бумаге каракули-завитушки, которые постепенно складываются в потрясающий рисунок.
Arsenic Junior (@artsenicjr в Instagram*) черпает вдохновение для своих работ в основном из музыки и кино: в его портфолио сотни портретов актеров и музыкантов.
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* Запрещены в РФ
Источник: — переведено специально для fishki.net
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