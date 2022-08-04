14 историй от медиков, которые раскрывают всю суть работы в больнице

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"Я - врач" - звучит гордо. За плечами у медиков долгие годы образования и практики. На деле же им приходится сталкиваться с разными ситуациями, которым не научат ни в одном институте.
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А у вас есть в семье медики?
Источник:
АНТИФИШКИ
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