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14 историй от медиков, которые раскрывают всю суть работы в больнице

14 историй от медиков, которые раскрывают всю суть работы в больнице

Автор:
04 августа 2022 12:50
Сообщество : Истории из жизни
Метки: врач   истории   истории из больницы   медицики   медицина   работаю в больнице   
1199
15

"Я - врач" - звучит гордо. За плечами у медиков долгие годы образования и практики. На деле же им приходится сталкиваться с разными ситуациями, которым не научат ни в одном институте.

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А у вас есть в семье медики?

Источник:

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Метки: врач   истории   истории из больницы   медицики   медицина   работаю в больнице   
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2  комментария
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Arthur 9 минут назад
Истории конечно замечательные, а главное - правдоподобные!
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Павел Полчаса назад
Ну хоть кишкам не на долго стало светлей. А в голове стабильно темно.
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