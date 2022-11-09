«Спаситель матерей» против Европы: за что врача, спасшего жизни рожениц, навсегда закрыли в психушке

Сегодня о «родильной горячке», представлявшей собой воспаление и инфицирование слизистой матки, к счастью, забыли. Однако два столетия назад европейские профессора всё никак не могли понять, почему же каждая десятая женщина умирает после родов.

И это при том, что у повитух, к услугам которых нередко прибегали, случаи смерти происходили гораздо реже. Объяснение этому парадоксу нашёл как раз венгерский врач-акушер Земмельвейс, работавший в крупнейшей клинике Вены.