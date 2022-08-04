Почему на первом этаже нет балконов?

Дискриминация? Или рациональный расчет?
Мне всегда жаль в этом плане живущих на 1-х этажах:
- и в окна к ним заглянуть может любой (из-за чего многие на нижних этажах круглые сутки живут с наглухо занавешенными шторами и со включенным искусственным светом, не видя дома света солнечного);
- и каждый xyлиган может кинуть в окно камень;
- и из подвала может какая-нибудь живность прибежать;
- и вот на балконе не расслабишься...
Обратите внимание: на 1-х, а то и на 2-х этажах почти не бывает балконов и тем более лоджий.
Причем речь не идет о многоэтажках, где внизу изначально проектировались магазины, аптеки и прочие нежилые помещения. Речь – о домах, которые с самого начала целиком были предназначены под квартиры.
И рядом с такими зданиями может быть пустое пространство (не парковка – которой и не должно быть впритык к окнам), а может быть даже приятный садик или густые заросли деревьев. То есть балкон вполне можно было бы сделать, он никому не помешал бы. Но нет.
Так почему у нас упорно на 1-х, а то и 2-х этажах не проектируют балконов?
Если отследить, в каких именно домах наблюдается этот «этажный перекос», то можно заметить, что в большинстве случаев речь идет о хрущевках. Более поздние дома тоже часто этим «грешат». Но у хрущевок «недобор» с балконами на 1-х этажах практически в 100% случаев. Ну, в 98%.
Прежде всего это советские дома серии К7 и некоторые здания серии КОПЭ.
В наше время чаще всего нет балконов в зданиях с апартаментами.
Причин в случае с советской застройкой было несколько:
1. Пожалуй, главным доводом изначально была обычная экономия. Великая Отечественная с ее paзpyxой были не за горами, и надо было использовать строительные материалы рационально. Вот и решили экономить, в частности бетон.
2. Другая причина была пoжapooxpaнная: по расчетам проектировщиков, окна на 1-х этажах могли бы служить пoжapными выходами из дома. А балконы мешали бы в таких экcтpeнных ситуациях.
3. Лишая жильцов 1-х этажей преимуществ балконной жизни, строители хотели их защитить и от воров: считалось, через балкон проще всего попасть в квартиру разным посторонним личностям.
4. В хрущевках 1-е этажи строились очень низко. Если «приделывать» балкон на нижнем этаже, то он бы практически «лежал» на земле. Такой вот, как говорят англичане, ground flo, но в буквальном смысле.
5. Наконец, балкон на 1-м этаже вообще признавался как «излишество». Ведь зачем нужны все эти «выступы» из квартир? Затем, чтобы можно было прямо из своего жилья «пообщаться» с внешним миром. А жильцам 1-х этажей такое «общение» доступно в непосредственной близости. До общего выхода из подъезда порой надо сделать не больше шагов, чем до выхода на собственный балкон…
Правда, подобная близость некоторых и разбаловала. Поэтому порой можно увидеть, как жильцы прогуливаются рядом с подъездами в самой что ни на есть домашней одежде… а то и почти без нее.
Впрочем, чисто теоретически достроить себе балкон на 1-м этаже можно было как в советское время, так и сейчас. Для этого нужно запастись задокументированным согласием официальных служб:
- Роспотребнадзора;
- Госпожнадзора;
- местных департаментов ЖКХ и культуры (последний нужен исходя из того, что дом может оказаться культурным наследием, а в таком случае ничего менять в нем нельзя).
Однако на практике граждане предпочитают обзаводиться нелегальными «самоделками» (за что частенько могут поплатиться по закону) или вообще обходиться без балконов.
Так, по данным РБК, в наши дни 30% желающих купить квартиру в новостройке предпочитают жилье без балконов, чтоб не переплачивать за ненужные им квадратные метры.
Кроме того, многие современные застройщики предлагают альтернативу балкону: гардеробные помещения и кладовые комнаты. Конечно, для релакса они не подойдут. :) Но хранить вещи там удобно и надежно. А эстетическую функцию компенсируют панорамным остеклением.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Балкон,выражаясь языком сопрамата, это зачастую заделка, а уровень межплитного стыка и уровня земли соответственно и отмостки - разная. Никто не заморачивался подгонкой.У какого-то дома отмостка получилась выше у кого ниже.Убрать балкон и но проблем.
А чушь про воров, пожарных, экономия(в СССР-то).Излишества - вообще ни в какие рамки.Всем этажам - получите а первому - излишества:)))
Именно потому.Сейчас делают балкон сами. Но важный фактор - оставить отдушину из подвала (не нарушать/перекрывать естественную вентиляцию).
И что занимательно, продать/сдать квартиру без балкона пытаются по той же цене.
Никаких причин не делать балконы или лоджии на первых этажах нет и более того в части панельных хрущевок балконы есть, часто почти вровень с асфальтом (может от времени).
я лично думаю что идея в том что балкон должен быть на высоте, а на первом этаже он смотрится нелепо что и не балкон вовсе