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Почему на первом этаже нет балконов?

Почему на первом этаже нет балконов?

Автор:
04 августа 2022 09:25
Сообщество : Строитель
Метки: балкон   дом   здание   интересно   стройка   факты   фото   
793
6

Дискриминация? Или рациональный расчет?

Мне всегда жаль в этом плане живущих на 1-х этажах:

  • и в окна к ним заглянуть может любой (из-за чего многие на нижних этажах круглые сутки живут с наглухо занавешенными шторами и со включенным искусственным светом, не видя дома света солнечного);
  • и каждый xyлиган может кинуть в окно камень;
  • и из подвала может какая-нибудь живность прибежать;
  • и вот на балконе не расслабишься...

Обратите внимание: на 1-х, а то и на 2-х этажах почти не бывает балконов и тем более лоджий.

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Причем речь не идет о многоэтажках, где внизу изначально проектировались магазины, аптеки и прочие нежилые помещения. Речь – о домах, которые с самого начала целиком были предназначены под квартиры.

И рядом с такими зданиями может быть пустое пространство (не парковка – которой и не должно быть впритык к окнам), а может быть даже приятный садик или густые заросли деревьев. То есть балкон вполне можно было бы сделать, он никому не помешал бы. Но нет.

Так почему у нас упорно на 1-х, а то и 2-х этажах не проектируют балконов?

Если отследить, в каких именно домах наблюдается этот «этажный перекос», то можно заметить, что в большинстве случаев речь идет о хрущевках. Более поздние дома тоже часто этим «грешат». Но у хрущевок «недобор» с балконами на 1-х этажах практически в 100% случаев. Ну, в 98%.

Прежде всего это советские дома серии К7 и некоторые здания серии КОПЭ.

В наше время чаще всего нет балконов в зданиях с апартаментами.

Причин в случае с советской застройкой было несколько:

1. Пожалуй, главным доводом изначально была обычная экономия. Великая Отечественная с ее paзpyxой были не за горами, и надо было использовать строительные материалы рационально. Вот и решили экономить, в частности бетон.

2. Другая причина была пoжapooxpaнная: по расчетам проектировщиков, окна на 1-х этажах могли бы служить пoжapными выходами из дома. А балконы мешали бы в таких экcтpeнных ситуациях.

3. Лишая жильцов 1-х этажей преимуществ балконной жизни, строители хотели их защитить и от воров: считалось, через балкон проще всего попасть в квартиру разным посторонним личностям.

4. В хрущевках 1-е этажи строились очень низко. Если «приделывать» балкон на нижнем этаже, то он бы практически «лежал» на земле. Такой вот, как говорят англичане, ground flo, но в буквальном смысле.

5. Наконец, балкон на 1-м этаже вообще признавался как «излишество». Ведь зачем нужны все эти «выступы» из квартир? Затем, чтобы можно было прямо из своего жилья «пообщаться» с внешним миром. А жильцам 1-х этажей такое «общение» доступно в непосредственной близости. До общего выхода из подъезда порой надо сделать не больше шагов, чем до выхода на собственный балкон…

Правда, подобная близость некоторых и разбаловала. Поэтому порой можно увидеть, как жильцы прогуливаются рядом с подъездами в самой что ни на есть домашней одежде… а то и почти без нее.

Впрочем, чисто теоретически достроить себе балкон на 1-м этаже можно было как в советское время, так и сейчас. Для этого нужно запастись задокументированным согласием официальных служб:

  • Роспотребнадзора;
  • Госпожнадзора;
  • местных департаментов ЖКХ и культуры (последний нужен исходя из того, что дом может оказаться культурным наследием, а в таком случае ничего менять в нем нельзя).

Однако на практике граждане предпочитают обзаводиться нелегальными «самоделками» (за что частенько могут поплатиться по закону) или вообще обходиться без балконов.

Так, по данным РБК, в наши дни 30% желающих купить квартиру в новостройке предпочитают жилье без балконов, чтоб не переплачивать за ненужные им квадратные метры.


Кроме того, многие современные застройщики предлагают альтернативу балкону: гардеробные помещения и кладовые комнаты. Конечно, для релакса они не подойдут. :) Но хранить вещи там удобно и надежно. А эстетическую функцию компенсируют панорамным остеклением.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: балкон   дом   здание   интересно   стройка   факты   фото   
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19  комментариев
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7k
Борис Карабанов 54 минуты назад
Зачем в СССР делали окна в ванной комнате? Зачем в СССР обивали входные двери дерматином? Почему в СССР вешали ковры на стены?.....
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15k
Кархародон 2 минуты назад
В наших хрущевках во время капремонта сделали из балконов лоджии и добавили балконы на первых этажах.
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498
solosolovov 6 минут назад
Здравствуйте! Возможно здесь есть эксперты? Принят закон о запрете строительства на балконах 5 этажей 5 этажных домов крыш для лоджий и остекления балконов. Возникает вопрос у моего дома нет бетонного козырка над балконом и мне нельзя делать самодельную крышу, а у соседнего дома есть. Дома построены одновременно, что это, так внедрили проект? Есть ли возможность выяснить что при строительстве дома просто не до построили крышу балкона. Дому более 50 лет можно в данном случае сослаться на строительные нормы, что при проведении капитального ремонта дом должен быть доведен до современных требований и должна быть сделана крыша над балконом. Есть строительные требования к балконам?
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25k
SerGProS 10 минут назад
Все 5 доводов разбиваются об одну вещь: отмостка.
Балкон,выражаясь языком сопрамата, это зачастую заделка, а уровень межплитного стыка и уровня земли соответственно и отмостки - разная. Никто не заморачивался подгонкой.У какого-то дома отмостка получилась выше у кого ниже.Убрать балкон и но проблем.
А чушь про воров, пожарных, экономия(в СССР-то).Излишества - вообще ни в какие рамки.Всем этажам - получите а первому - излишества:)))

Именно потому.Сейчас делают балкон сами. Но важный фактор - оставить отдушину из подвала (не нарушать/перекрывать естественную вентиляцию).
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4k
Убийца Прохиндеев 14 минут назад
Автор описывает всем известные минусы 1 этажа. А вот мало кто знает, какая жопа цокольный этаж. Куда вся грязь, шум...
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4k
Убийца Прохиндеев 19 минут назад
Балкон нужен по куче причин, и насрать, на каком это этаже.
И что занимательно, продать/сдать квартиру без балкона пытаются по той же цене.
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10k
кот базилий Полчаса назад
Еще если балкон на первом обложить кирпичом и сделать вход в полу - получается маленький подвал для овощей и банок
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3k
brrr Полчаса назад
Хммм наличие балкона от серии зависит

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9k
Ф Ив 39 минут назад
Я думаю это что называется дизайнерское архитектурное решение ставшее массовым. Если вы внимательно присмотритесь к домам, то обнаружите, что у некоторых нет балконов на последних этажах. А у некоторых наличие/отсутствие вообще не подается никакой логике.
Никаких причин не делать балконы или лоджии на первых этажах нет и более того в части панельных хрущевок балконы есть, часто почти вровень с асфальтом (может от времени).
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3k
Copycat 53 минуты назад
вот честно сказать не смотря что учился на строителя-архитектора так нам и не объяснили почему не делали балконы, хотя вон на против дом стоит у меня, панельный и балконы имеются на первом этаже, бомжам очень удобно к слову под ними ночевать

я лично думаю что идея в том что балкон должен быть на высоте, а на первом этаже он смотрится нелепо что и не балкон вовсе
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