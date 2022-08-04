Почему на первом этаже нет балконов?

Причем речь не идет о многоэтажках, где внизу изначально проектировались магазины, аптеки и прочие нежилые помещения. Речь – о домах, которые с самого начала целиком были предназначены под квартиры.

И рядом с такими зданиями может быть пустое пространство (не парковка – которой и не должно быть впритык к окнам), а может быть даже приятный садик или густые заросли деревьев. То есть балкон вполне можно было бы сделать, он никому не помешал бы. Но нет.

Так почему у нас упорно на 1-х, а то и 2-х этажах не проектируют балконов?

Если отследить, в каких именно домах наблюдается этот «этажный перекос», то можно заметить, что в большинстве случаев речь идет о хрущевках. Более поздние дома тоже часто этим «грешат». Но у хрущевок «недобор» с балконами на 1-х этажах практически в 100% случаев. Ну, в 98%.

Прежде всего это советские дома серии К7 и некоторые здания серии КОПЭ.