Фото из прошлого. "За кадром 3"

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Фотографии со съемок советских фильмов.
2.
"Трактористы". Слева - операторская группа у кинокамеры (ракурс съемки со спины). В центре, на тракторе- режиссер И.Пырьев, актриса М.Ладынина (исп. роль трактористки Марьяны Бажан). 1939 г.
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3.
"Сердце друга". Режиссер Григорьев Ю.В. ставит задачу перед съемкой эпизода актрисе Мещеряковой А.Д. 1966 г.
4.
"История Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж". Актер А.Сурин исполнитель роли Степана, режиссер А.Кончаловский. 1966 г.
5.
Режиссер Татьяна Лиознова, художник Борис Дуленков во время съемок фильма "Мы, нижеподписавшиеся". 1980 г.
9.
"В поисках капитана Гранта". Слева режиссер С.Говорухин, справа операторская группа, за камерой оператор Т.Зельма. 1985 г.
16.
Участники съемок к/ф "Война и мир" в Ясной Поляне. Актеры Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева 1967 г.
17.
Рабочий момент съемок "Покаяние Ивана" за камерой режиссер С.Эйзенштейн. Фильм "Иван Грозный" 1945 г.
31.
"Идиот". Режиссер Пырьев И.А. и актрисы в ролях сестер Епанчиных (слева направо): Максимова Р. (Аглая), Куркина Р. (Аделаида) 1957 г.
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