Военный фильм, снятый по рассказу одного из немногих выживших

В разведгруппу входил и юный матрос Григорий Поженян. Несмотря на то, что его внесли в список погибших, он выжил и провоевал до конца войны. В мирное время Поженян занялся литературой, начал выпускать стихи, был автором песен.

В 1953 году он написал поэму «Вперёдсмотрящий», в которой описал те самые события возле Одессы.

А спустя несколько лет к Поженяну пришёл молодой режиссёр Евгений Ташков с просьбой написать сценарий, что поэт охотно сделал. Для него это был дебют в кино, позднее Григорий Пожинян создаст ещё ряд сценариев. А Евгений Ташков снимал всего лишь второй свой фильм. И любопытно, что он, как и первый, «Страницы былого» (1957), тоже был посвящён Одессе.

Картина получила название «Жажда», и начинается она кадрами, снятыми с почти документальной достоверностью:

измождённые дети с потрескавшимися губами ждут хотя бы капли воды.

За эти правдивые, заставляющие зрителей при просмотре задыхаться, получил похвалы от коллег оператор Пётр Тодоровский. Он в кино работал уже активно, снял четыре ленты.

И если для Григория Поженяна и Евгения Ташкова «Жажда» стала началом пути, то для Петра Тодоровского — в каком-то смысле окончанием, по крайней мере, окончанием пути операторского.

Сняв ещё одну картину, он перейдёт в режиссуру и создаст фильмы, без которых сейчас советское кино представить нельзя.