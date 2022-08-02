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Военный фильм, снятый по рассказу одного из немногих выживших

Военный фильм, снятый по рассказу одного из немногих выживших

Автор:
02 августа 2022 17:49
Метки: актеры   история фильма   кино   
202
6

Вячеслав Тихонов, Юрий Белов, Евгений Ташков, Пётр Тодоровский — эти кинематографисты создали драму «Жажда» (1960), в которой были описанные события осени 1941 года. Тогда

фашисты вплотную подошли к Одессе и окружили её, лишив жителей водоснабжения.

В городе начались серьёзные проблемы, поэтому было решено отправить группу смельчаков для освобождения водозаборной станции.

В разведгруппу входил и юный матрос Григорий Поженян. Несмотря на то, что его внесли в список погибших, он выжил и провоевал до конца войны. В мирное время Поженян занялся литературой, начал выпускать стихи, был автором песен.

В 1953 году он написал поэму «Вперёдсмотрящий», в которой описал те самые события возле Одессы.

А спустя несколько лет к Поженяну пришёл молодой режиссёр Евгений Ташков с просьбой написать сценарий, что поэт охотно сделал. Для него это был дебют в кино, позднее Григорий Пожинян создаст ещё ряд сценариев. А Евгений Ташков снимал всего лишь второй свой фильм. И любопытно, что он, как и первый, «Страницы былого» (1957), тоже был посвящён Одессе.

Картина получила название «Жажда», и начинается она кадрами, снятыми с почти документальной достоверностью:

измождённые дети с потрескавшимися губами ждут хотя бы капли воды.

За эти правдивые, заставляющие зрителей при просмотре задыхаться, получил похвалы от коллег оператор Пётр Тодоровский. Он в кино работал уже активно, снял четыре ленты.

И если для Григория Поженяна и Евгения Ташкова «Жажда» стала началом пути, то для Петра Тодоровского — в каком-то смысле окончанием, по крайней мере, окончанием пути операторского.

Сняв ещё одну картину, он перейдёт в режиссуру и создаст фильмы, без которых сейчас советское кино представить нельзя.

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Евгений Ташков главную роль доверил Вячеславу Тихонову, уже настоящей знаменитости: в 1957 году вышла мелодрама «Дело было в Пенькове», сделавшая Тихонова любимцем зрительниц. В «Жажде» Вячеслав Тихонов сыграл матроса Олега Безбородько, проникающего в немецкий штаб. Безбородько отлично владеет немецким языком и выдаёт себя за немецкого офицера, чтобы помочь разведгруппе в организации операции.

Партизанку и возлюбленную Олега Машу, единственную героиню в «Жажде», изобразила Валентина Хмара, а Юрий Белов стал весельчаком Рогозиным по прозвищу «Патефон». Также появились на экране Владимир Иванов и Борис Битюков, дебютировавшие в кино, как и Вячеслав Тихонов, в «Молодой гвардии» (1948), Николай Тимофеев, Олег Голубицкий, Юрий Горобец.

Отдельно надо отметить второстепенного героя, которого именовали Угольком. Такое прозвище носил сам Поженян, так что многие полагают, что в экранном Угольке сценарист вывел сам себя (правда, Уголёк погиб почти в самом начале, по большому счёту, так и не раскрывшись).

Снимали ленту на Одесской киностудии, где работал Евгений Ташков.

К концу пятидесятых город восстановили лишь частично, так что найти натуру для уличных съёмок было просто. Кстати, роль водозаборной станции в Беляевке (которая в драме фигурирует как Ивановка) «сыграла» старая одесская водокачка.

А ещё интересно, что название города с экрана ни разу не прозвучало.

«Жажда» вышла в прокат зимой 1961 года, вызвав интерес больше 20 миллионов зрителей, хотя критики отмечали, что в сравнении с поэмой сценарий оказался слабее, а романтическая линия Олега и Маши вообще прошла пунктиром. Тем не менее аудитория картину оценила по достоинству. Обаяния ленте добавила и песня, прозвучавшая с экрана и в одночасье ставшая шлягером.

Это была лирическая композиция «Два берега», слова для которой написал Григорий Поженян, а музыку — Андрей Эшпай.

Исполнительница в титрах не указана, но, по общему мнению, в фильме звучит голос Ирины Дворяниновой. Позднее «Два берега» вошла в репертуар Майи Кристалинской и других советских исполнительниц.

В качестве окончания — небольшой отрывок из поэмы Григория Поженяна «Вперёдсмотрящий»:

А в Одессе во всех домах,

как во сне,

ждут, когда застучит впотьмах,

в тишине

из открытых кранов струя,

в светлых брызгах вся,

и качнутся кастрюль края,

полнотой кося;

ждут, когда будут тыщи рук

п каплях, как в росе...

И от этой радости вдруг

улыбнутся все.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   история фильма   кино   
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Модератор 4 часа назад
Ну я же вчера предупреждала про источники! Надеюсь за неделю научишься их правильно проставлять!
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Димон

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