Фото из прошлого. "За кадром 2"

Автор:
02 августа 2022 15:43
Фотографии со съемок советских фильмов.
1.
Эпизод "Полет во сне". Фильм: Зеркало. 1974 г.
2.
Валентина Титова и Олег Янковский во время съемок фильма "Щит и меч" 1967 г.
3.
Алексей Петренко во время съемок фильма "День гнева" 1985 г.
4.
Режиссер и художник М.З.Левин во время съемок фильма Фильм: Амангельды. 1938 г.
5.
Ирина Мирошниченко во время съемок фильма "Страх высоты" 1975 г.
6.
Рабочий момент съемок фильма "Иваново детство". 1962 г.
7.
Михаил Калик, Ирина Губанова на съемочной площадке "Человек идет за солнцем". 1961 г.
8.
Рабочий момент съемок "Великий гражданин" 1939 г.
9.
Александр Невский. 1938 г.
10.
момент съемок фильма "Конец Санкт-Петербурга" 1927 г.
11.
Съемки фильма "Факты минувшего дня" 1981 г.
12.
Рабочий момент съемок фильма "Родня". 1981 г.
13.
Рабочий момент съемок фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". 1976 г.
14.
Фильм: Юность Петра. 1980 г.
15.
На съемках фильма "Рой". 1990 г.
16.
Быков,Никулин. "Чучело" 1983 г.
17.
Момент съемок фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 1975 г.
19.
Двенадцать стульев. 1971 г.
20.
Жестокий романс. 1984 г.
21.
Японский режиссер Акира Куросава во время съемок фильма «Дерсу Узала» 1975 г.
22.
Оператор Игорь Черных со стабилизирующей системой собственной разработки для кинокамеры. "Битва за Москву". 1985 г.
23.
"Печки-лавочки" 1972 г.
24.
момент съемок фильма Восхождение. 1976 г.
25.
Высоцкий. Служили два товарища. 1968 г.
26.
Несколько дней из жизни И.И.Обломова. 1979 г.
27.
Частный детектив или операция "Кооперация". 1989 г. Слева оператор Игорь Черных с ручной кинокамерой.
28.
Рабочий момент съемок Фильм: Летят журавли. 1957 г.
29.
Бриллиантовая рука. 1968 г. Слева направо: тренер Лев Николаевич Шурыгин (клуб Дельфин), дублер актера Папанова Костя, практикант Абрар Касымов, крайний справа режиссер Л.Гайдай
30.
Дни Турбиных. 1976 г.
31.
Шукшин Василий Макарович за чтением, во время съемок фильма «Они сражались за Родину» 1974 г.
32.
Иван Васильевич меняет профессию. 1973 г.
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