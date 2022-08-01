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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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6.
Последнее фото Чарли Чаплина в сопровождении его жены Уны на прогулке по берегу озера Леман в Веве, Швейцария, октябрь 1977 года
Уна О’Нил, была младше своего супруга на целых 36 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, Чарли Чаплин и Уна О’Нил прожили вместе 34 года и были счастливы вместе до самой старости.
7.
Балтийский флот в море весной 1915 год на маневрах.
На переднем плане 2-я бригада линейных кораблей под флагом вице-адмирала Людвига Кербера - броненосцы "Цесаревич", "Слава", "Андрей Первозванный" и "Император Павел I"
9.
Почти пустой класс после того, как белые ученики отказались посещать школу, где недавно была отменена сегрегация по цвету кожи, Нью-Йорк, 1964 год
16.
Люди идут по центру Питтсбурга на углу улиц Свободы и Пятой авеню. Загрязненный воздух из-за постоянного использования угля при отоплении и сжигании мусора в городе значительно затемняет это фото, сделанное примерно в 10.35 утра. 1938 года
18.
Во время предвыборной кампании на пост губернатора Красноярского края в феврале 1997 года Александра Лебедя приехал поддержать французский актер Ален Делон (на фото в центре - супруга Лебедя, Инна)
20.
Противников апартеида, выступающих на демонстрации за свои права, поливают из водяной пушки лиловой краской, чтобы потом их можно было определить и арестовать. Южная Африка, 1989 год
23.
Военный полицейский армии США чистит трофейную немецкую винтовку G41 на перекрестке в Этьенвиле, Франция, июль 1944 года
24.
Раздача бесплатных радиоприёмников в день рождения министра пропаганды Йозефа Геббельса. Германия, 1938 год
25.
Уникальная 95-тонная «тактическая плавающая дробилка» ТТС (Transphibian Tactical Crusher) или «ЛеТроКрашер» (LeTro-Crusher) для проделывания проходов американским войскам в джунглях Вьетнама, построенная в 1967 г. в двух экземплярах
Она снабжалась массивной передней балкой для повала деревьев, бронированной кабиной и тремя ведущими пустотелыми стальными барабанами диаметром 3,7 м с острыми режущими кромками (двумя передними и одним задним управляемым), служившими для размельчения древесины и обеспечения машине плавучести.
27.
Танкер USS Mississinewa затонувший 20 ноября 1944 года после атаки управляемых смертниками торпед Kaiten.
33.
Денацификация немцев. Германия 1945 год
Британские военнослужащие организованно заводят немцев в кинотеатр для просмотра документального фильма о преступлениях нацистского режима Гитлера.
35.
Александр Ширвиндт и артист Юрий Белов сидят на сломанных основах парковых статуй. 1962 год
Фотография сделана во время съёмок фильма «Приходите завтра», где они играли студента «Станиславского» и студента «Немировича-Данченко».
36.
Фреска на потолке Палаццо Кьерикати Виченца "Фаэтон, падающий с колесницы" (1558), Доменикко Риццио.
Источник:
АНТИФИШКИ
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