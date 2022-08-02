По-настоящему полезные советы, которые помогут справиться с жарой

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Самый простой совет — это включить сплит-систему и наслаждаться прохладой. Но что делать, если денег нет даже на сплит?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: август бюджетные советы жара кондиционер летние советы перегрев полезные советы сплит-система
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Мытьё полов также не даст ощутимого снижения температуры,но даст существенное повышение влажности,что сделает атмосферу в квартире ещё более удушающей(кстати,это и к случаю с ванной относится).
Морозить воду в холодильнике,который на кухне работает как обогреватель? Может,и вариант,если не надо находиться на кухне..
А потом я установил кондиционер.
А пересносной так вообще копейки особенно в несезон.