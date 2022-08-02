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По-настоящему полезные советы, которые помогут справиться с жарой

По-настоящему полезные советы, которые помогут справиться с жарой

Автор:
02 августа 2022 16:43
Сообщество : Путеводитель нищеброда
Метки: август   бюджетные советы   жара   кондиционер   летние советы   перегрев   полезные советы   сплит-система   
1568
5
Самый простой совет — это включить сплит-систему и наслаждаться прохладой. Но что делать, если денег нет даже на сплит?
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Источник:

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Метки: август   бюджетные советы   жара   кондиционер   летние советы   перегрев   полезные советы   сплит-система   
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11  комментариев
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84
iskra 2 часа назад
Вредные советы.Если набрать в ванну холодную воду- это никак не охладит квартиру,потому как в в ванной вентиляция,которая высасывает воздух наружу. Я уже не говорю про стоимость такого удовольствия(для тех,у кого счетчики стоят).
Мытьё полов также не даст ощутимого снижения температуры,но даст существенное повышение влажности,что сделает атмосферу в квартире ещё более удушающей(кстати,это и к случаю с ванной относится).
Морозить воду в холодильнике,который на кухне работает как обогреватель? Может,и вариант,если не надо находиться на кухне..
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634
Бухтей 5 минут назад
не "советы", а реклама
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50
Апельсин Мандаринов 37 минут назад
Комментарий к фото
в синтетике жарче? батенька, да вы в позапрошлом веке родились! расскажите это, например, спортсменам, которые уже лет пятьдесят на хлопок и не смотрят. ну разве что это стекловолокно за три копейки ...
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586
Александр Потёмкин 37 минут назад
Ну, так себе "лайфхаки"... Я спасаюсь от жары просто - ухожу на работу, где по тех.регламенту +22
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63k
Андрей 54 минуты назад
У меня окна выходят на юго-восток, так что с солнцем проблем нет: 8 этаж, рядом нет высоких домов - солнце в доме всегда. Одно время спасался, наклеив на стёкла отражающую плёнку - дёшево и сердито. Только клеить надо не изнутри, а снаружи. Для тех, у кого деревянные разборные рамы, наклеить плёнку изнутри рамы на стекло, которое на улицу - плёнка будет отражать яркое солнце и не будет давать ему нагревать воздух между рамами и в комнате.
А потом я установил кондиционер.
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391
Rom 58 минут назад
Говносоветы. Хотя это реклама, скорее всего, судя по последнему пункту.....
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213
Jlav Час назад
А что не добавили один пункт? Чтобы немного быстро охладиться, протрите вены и артерии на руках, ногах и шее холодной водой. Что охладит кровь и соотв-о всё тело
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91k
sapér Vodička Час назад
Эти Ваши советы ---
Ссылка www.youtube.com
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22k
Владимир Час назад
Тупые советы даже сейчас самый дешевый китайский кондей приемлемых денег стоит так что нет смысла.
А пересносной так вообще копейки особенно в несезон.
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