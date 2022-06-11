Крутые правила, которыми не стоит пренебрегать

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От личных правил, которые давно нужно было взять на вооружение каждому, до офисных советов. Пренебрегать правилами из данной подборки глупо, а порой и опасно для здоровья.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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