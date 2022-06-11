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Крутые правила, которыми не стоит пренебрегать

Крутые правила, которыми не стоит пренебрегать

Автор:
11 июня 2022 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   крутые правила   полезные советы   правила   прикол   советы   
2688
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От личных правил, которые давно нужно было взять на вооружение каждому, до офисных советов. Пренебрегать правилами из данной подборки глупо, а порой и опасно для здоровья.
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Источник:

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Метки: Юмор   крутые правила   полезные советы   правила   прикол   советы   
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1  комментарий
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Андрей Иванов Час назад
Знаю ещё одного чувака, который следовал этим правилам. Один австрийский художник
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