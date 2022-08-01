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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
01 августа 2022 11:30
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2200
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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12  комментариев
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Много? Да у него овердохренища свободного времени
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dima423 Час назад
Комментарий к фото
я вообще не понимаю как можно делать доставку не вручая товар в руки... у нас в цивилизованной стране так принято, а эти америкосы какие то дикие)
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dima423 Час назад
Комментарий к фото
ну для такого дела можно и диван назвать "хорошо", за ним и ухаживать не надо)
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dima423 Час назад
Комментарий к фото
ПО звездой...программистка чтоль?
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3k
Peter Griffin 2 часа назад
По характерному эху?
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722
Arti 2 часа назад
"хорошо на дрыстанно"
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722
Arti 2 часа назад
Чтоб я так время свое проводил....

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