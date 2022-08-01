Мои лучшие стихи для Вас!

Розы



Летом на клумбах, близ домов,

В тиши цвели, благоухали,

На солнце розы всех сортов –

И красотой меня очаровали!



Росли там розы алые, как кровь,

И цвета золотого солнца.

Мне первые напомнили любовь,

Вторые – растопили холод сердца…



Слева, цвели и пахли, как сирень,

Мне розы нежные, лиловые,

А справа, где царила тень,

Росли как бархат, лишь бордовые.



Но роз кораллового цвета,

И белых, пышных, словно облаков,

Того прекраснейшего лета,

Мне не забыть за сто веков!..



(Июль 2017)



Облака



Как я люблю, мои друзья,

Да и Вы, признайтесь, право,

Смотреть как проплывают облака,

По небу медленно и плавно.



Они белы, они пушисты,

Как вата, или как снега.

Они различной формы, но прекрасны,

Снуют себе – туда-сюда.



Вот мимо проплывает обезьянка,

А за ней – огнедышащий дракон.

Сейчас – пролетает милая собачка,

Ну а следом – огромный белый слон.



Облака летят налево, или направо.

Куда же вы летите, облака?!..

Они конечно промолчат. Им можно, право.

А что ответите мне Вы – друзья?



(Июнь 2016)



Неразделённая любовь



Он любил её одну,

Но был не смел.

Его жизнь пошла ко дну,

Когда он вдруг прозрел.



Тогда светило солнце,

На столе дымился чай.

Её увидел он в фате,

Из окна выглядывая невзначай.



Она вся в белом, улыбалась,

Жених во фраке чёрном был.

Слеза от горя у него сорвалась,

Ужас охватил, и пульс забил.



Он от страданий исхудал,

Озлобился, осунулся.

От горя много выпивал,

Всё мучился, и мучился.



Вот так шестнадцать лет,

В страданиях прошло…

Любовь прошла – её уж нет,

Но в душе по-прежнему черно.



(Июнь 2016)



Радуга



По родному парку я бегу.

Мелкий дождик нежно моросит.

Высоко на небе вижу радугу.

И солнце путь мой озарит.



Радуга волшебна, разноцветна.

Как алмаз играет светом.

Мной она любима с детства.

Когда гулял юнцом я летом.



На минуту я остановлюсь.

Чтоб полюбоваться чудом.

А затем трусцою пробегусь.

В любимом парке этом.



Хоть радуги на небе нет,

А солнышко всё светит, согревая.

У меня в душе и в сердце свет,

Который подарит радуга простая.



(Июнь 2016)



Старость



Сижу один я в старом кресле…

Качнусь туда, качнусь сюда…

Во рту дымится сигарета,

С тоски покатится слеза…



Вдруг вспомню всё былое:

Огней давно потухший свет,

Как бегал я ещё шпаною,

Резвясь за бабочкою вслед.



Конечно вспомню я про старый,

Давно поломанный мопед,

Который папа мне однажды,

Дарил на девятнадцать лет.



Чуть только солнца первый луч,

Лениво выглянет из туч –

А я уже сижу в седле,

Держусь за руль – на кураже!



Промчусь стремглав, во весь опор –

Как пуля, ветер, метеор,

Я по дороге через двор!

Гудит, ревёт, поёт мотор,

Мне ветер в спину – и в упор,

И сердце, бедное, внутри,

Стучится, словно, взаперти!



Сейчас – куда ни посмотри –

Всё как обрывки старых снов:

Здесь нет ни улиц, ни домов,

Деревьев, кошек и собак,

Да не проснувшихся зевак.

Мелькает всё по сторонам:

Как звёзды в небе по ночам,

Играют светом.



Мелькнула мысль мне сейчас,

Как ранним утром, в первый раз,

Я с мамой шёл в свой первый класс.

Мне всё тогда казалось новым,

Волшебным, чудным и смешным,

Но только с трепетом большим,

Всё познавалось:

Парты, стулья и доска,

Друзья, враги, учителя,

Предметы, книжки, тот звонок,

Что звал идти нас на урок.

Портфель, буфет, пенал, журнал,

Всегда оценок полный.



И не забыть – до гробовой доски,

Как сердце, взятое в тиски,

Сжималось, билось у меня в груди,

Когда стоял я у доски,

И декламировал стихи, решал задачи!..



Ну как не вспомнить мне сейчас,

Про драку в классе в первый раз,

Про мою первую любовь,

Когда кипела в жилах кровь?!..

Как поздним летним вечерком,

Со школьным местным пареньком,

За этим синим гаражом,

Что прямо под моим окном –

Курили сигареты…



…Э-э-эх… когда… когда всё это было?!..



Стряхну я пепел, господа,

И пробежит, как горная река,

Горячая и горькая слеза,

Воспоминаний томных лишь полна,

Уже с другого глаза…



Последний раз я затяну…

И сигарету положу…



Дымит окурок, как труба,

В квартире – мгла и тишина.

Застелет едко мне глаза,

От сигареты дым…



И кто-то тихо, чуть дыша,

Мне в ухо скажет, не спеша:

«А старость-то… уже пришла!..»



(..декабрь 2015)



Горячий Ключ



Хочу бывать в родном я граде,

В котором жил, была любовь.

Хочу дышать в фруктовом саде,

Знакомым воздухом я вновь.



Мечтаю пройтись неспешным шагом,

По старой улице родной,

Чтоб вспомнить как я мальчуганом,

По ней носился с детворой!..



Хочу гулять я по аллее,

И утопить свой жадный взор,

В сосны-великаны вековые,

Любимые мной с давних пор!..



Хочу спустя аж тридцать лет!

Найти, найти я тем не менее…

Надпись которой наверно уже нет,

Оставленную на память в Дантовом ущелье…



Хочу с моста Надежды,

Монетку бросить с высоты.

Хочу в галерее, без сомнения,

Испить лечебной я воды.



Хочу с вершины Петушка,

Смотреть задумчиво я вдаль…

Хочу чтоб горная река,

Течением унесла мою печаль…



(Декабрь 2016)



Юность



Былого не воротишь, не исправишь,

Назад дороги нет, все сожжены мосты…

Ты жизни раб, и миром настоящего не правишь –

Что твоё будущее – пустые, жалкие мечты!!!



Как мог ты юность золотую,

Легко навеки променять,

На жизнь разгульную, пустую –

Её ведь не воротишь вспять?!..



С рассветом ты всегда ложился,

Лениво в полдень лишь вставал,

«Легко» работал, не молился –

Не жизнь была, а карнавал!



Ты плыл по океану жизни,

На корабле из сладких грёз,

Но его погубили коварно рифы,

И он затонул… плавно погружаясь вниз…



(Сентябрь 2017)



Свора собак



Сидит на дороге свора собак.

С тоскою и болью глаза их глядят.

Мотаются головы, лапы дрожат –

Никто не накормит бедных дворняг…



Метнутся на шум они невпопад.

Надежда и радость в глазах их горят.

Ну а в окне – никто им не рад –

Мусор и пыль в ответ прилетят…



Рванутся собаки, увидев трудягу,

Запрыгают вскачь, хвостом шевеля,

Достанет с улыбкой, мужик из пакета,

Им старые кости, и потроха.



Вгрызутся собаки, жадно жуя,

В ошмётки и кости, злобно рыча,

Друг у дружки еду отнимая.



И станет и больно и грустно, друзья,

Когда ты собака… и вся жизнь твоя…

Собачья…



(Декабрь 2015)



Крик души



Я жить, как могу – не хочу,

А жить, как хочу – не могу,

По дорогам, и тропам, брожу,

Как листочек, по ветру, лечу.



Разорвать бы, все цепи, оков,

Поснимать бы, с души, кандалы,

Я потерян, как путник, в степи,

Который, сбился, с пути!..



Не найти, мне уже, не найти,

Той дороги, или, тропы,

С которых, в начале, пути,

Суждено было, сбиться, сойти…



Я не умный, и не дурак,

Не юнец, и не старик,

Жизнь прожил я, свою, кое-как,

Без веселья, оваций, страстей…



Жжёт в груди, моей, всё сильней,

Лава, зря прожитых, дней,

И мысли, тучами, чёрных, червей,

Гложут, мой мозг – хоть убей!..



Вроде жил, средь людей,

Всё делал, как все:

Гулял, работал, женился.

Только чувство, такое,

Сейчас, на душе,

Будто тополем, в поле,

Средь белых, осин,

Стою, одиноко, лишь ветром, колышим…

Не видим, не слышим, и для осин,

Являюсь, изгоем, лесным!..



Я думал, всё брошу…

Возьму – и птицей, по небу –

Свободной, и вольной, стрелой, полечу!..

Только, оковы, души, тяжелы…

Раз даже, не дали, взлететь, от земли!..



(Февраль 2016)