Фоторассказ о морском круизе

Интерактивный ТВ и мини-бар. Про бар думаю смысла особого рассказывать нет, а о ТВ подробнее. Это не просто набор из спутниковых каналов, но и средство общения администрации судна с туристами. Кроме трансляций с видеокамер, расположенных в разных общественных местах лайнера, там можно узнать погоду, местоположение, судовое время (важная функция при многократной смене часовых поясов). Около пяти каналов рекламные - в режиме нон-стоп крутят передачи о жизни на борту и различных услугах и два посвящены безопасности. Там повторяют передачи о средствах спасения и действиях в чрезвычайных ситуациях. Еще можно составить фильмотеку для просмотра и почитать различные новости и предложения из текущей круизной жизни.







С каждого пассажира в день снимается по 6 евро за уборку каюты. Уборка проводится два раза в день и в нашем случае всегда все было идеально. На фото - наш вечно незаметный и неуловимый стюарт-проводник (выглядывает) и вид коридора 9-й палубы.

