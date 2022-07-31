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Фоторассказ о морском круизе

Фоторассказ о морском круизе

Автор:
31 июля 2022 19:34
Метки: в отпуск   морской круиз   путешествие   
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о жизни и отдыхе на борту

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Несмотря на то, что лифтов было много и на палубу приходилось по три лифтовых холла, дождаться их было, пожалуй, самой большой проблемой.



Интерактивный ТВ и мини-бар. Про бар думаю смысла особого рассказывать нет, а о ТВ подробнее. Это не просто набор из спутниковых каналов, но и средство общения администрации судна с туристами. Кроме трансляций с видеокамер, расположенных в разных общественных местах лайнера, там можно узнать погоду, местоположение, судовое время (важная функция при многократной смене часовых поясов). Около пяти каналов рекламные - в режиме нон-стоп крутят передачи о жизни на борту и различных услугах и два посвящены безопасности. Там повторяют передачи о средствах спасения и действиях в чрезвычайных ситуациях. Еще можно составить фильмотеку для просмотра и почитать различные новости и предложения из текущей круизной жизни.
 



С каждого пассажира в день снимается по 6 евро за уборку каюты. Уборка проводится два раза в день и в нашем случае всегда все было идеально. На фото - наш вечно незаметный и неуловимый стюарт-проводник (выглядывает) и вид коридора 9-й палубы.
 



Каждый вечер в каюту кладется газета, путевой лист на завтрашний день, где указано время стоянок, обедов и ужинов, а также различные события на борту. Все вопросы о каких-либо событиях или проблемах решаются на стойке ресепшена,  расположенной на пятой палубе. Стоит отметить, что в нашем случае здесь работало три русскоговорящих сотрудника, все девушки с Украины.
 


 



А в целом по кораблю русскоговорящего персонала было гораздо больше, чем аналогичных туристов. И все исключительно украинки, причем некоторые даже с высшим образованием -  Одесский Государственный Морской Университет. Они работали практически во всех кафе и барах, кроме ресторанов. Обслуживание в ресторанах (как и каютный сервис) это исключительно вотчина
 



"Феденька, и хорошо бы дичь".
 



Главным по питанию был конечно же итальянец. Даже без бейджика видно, что это Шеф.
 



На командных должностях на лайнере работали исключительно итальянцы.
 


 


 



На самых низовых должностях - представители Африки и Азии.
 


 



В сфере обслуживания, в барах и в магазинах, европейцы, в основном с Балкан и Латинской Америки.
 


 



И о туристах. Из всех двух с половиной тысяч итальянцы составляли 80%, затем шли немцы, французы, американцы, турки, японцы ну и далее по мелочи. Российских туристов было 9 человек. Официальные языки общения - итальянский, французский, немецкий и английский.

На капитанском коктейле капитан зачитывал приветствие на шести языках. По эмоциям, с которыми зал встречал эти обращения, было понятное количество и активность той или иной нации. Непонятным осталось лишь последнее обращение: издавая звуки, которые больше были похожи на те, когда человек подавился и откашливается, кэп больше минуты пытался произнести несколько слов, но в итоге на этот дружеский жест никто не отреагировал и зал остался в недоумении кому же было адресовано это послание. Вот этот трогательный момент.




По количественно-качественным показателям туристы разделялись на пожилых и представителей среднего возраста. Молодежи было очень мало, зато было много пар с детьми.
 



Волнующий момент финала конкурса "Мисс круиз".
 



Кто же из этих милых бабушек станет "миской"?
 



Большинство представлений, конкурсов и выступлений самодеятельных групп актеров, походили не на развлекательную программу, а на сплошной театр, причем явного абсурда. Даже в том же конкурсе на "Мисс.." из состава участников сначала удалили всех тех кто младше 50 и не имел отношения к Италии, а затем с оставшимися бабушками творили такие конкурсы, по сравнению с которыми любая петросянщина с домом-2 покажется интеллигентным и высокохудожественным продуктом.

Пример одного из этих фрик-шоу. Тема - как оживить труп. Способы: поцеловать, возбудить - не помогают. Решение - поставить его раком (простите за подробности) и воткнуть ему в задницу палку. Эффект: тело оживает, зал вповалку, захлебываясь слюнями и соплями радуется.

 



К счастью пространство лайнера давало возможность для проведения разных по тематике развлекательных программ. В качестве альтернативы - классическая музыка в исполнении молдавской группы из Кишинева.
 



Или театр-студия с элементами акробатики и сольных выступлений певцов.
 



Или же шоу такого формата.
 


 