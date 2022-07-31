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Фото из прошлого. "1979 год"

Фото из прошлого. "1979 год"

Автор:
31 июля 2022 17:02
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: 1979   БАМ   Жизнь   СССР   история   люди   фото   фотографии   
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Разные фотографии из Советского союза за 1979 год.

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Метки: 1979   БАМ   Жизнь   СССР   история   люди   фото   фотографии   
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3  комментария
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1k
andrey 2 часа назад
Вот есть в старых черно-белых фотографиях что-то особенное, что-то притягательное. И ни какого фотошопа
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43k
Соломей 6 минут назад
А чего лица то такие у всех довольные и одухотворённые? Они не в курсе что ли,что турьма народов и всех расстреляют,а потом в гулаг!
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28k
Ashabad 44 минуты назад
1979 год - высшая точка существования СССР.
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