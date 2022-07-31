Фото из прошлого. "1979 год"

"Укрстрой" на БАМе. Вокально-инструментальный ансамбль "Свитязь".
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Возложение цветов старшеклассниками.
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Профилакторий химико - фармацевтического завода "Акрихин". Купавна.
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Урок труда в школе №15. Сарапул.
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Участники агитпоезда УК ВЛКСМ «Молодогвардеец» выступают на стройках БАМА.
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Конкурс рисунков на тему: "Русская природа" в школе № 18 г. Новотроицка.
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Соревнования по стельбе в тире Айкинской редней школы на игре "Зарница".
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Член лучшей комсомольской бригады сортировочного цеха смены "б" Жешартского фанерного комбината.
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Выступление Дин Рида в Тынде на Фестивальной сопке.
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Супруги Запашные на арене цирка со своими питомцами.
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Детская соматическая больница сестра Л. Позднякова проводит сеанс УВЧ с маленьким пациентом. Кызыл.
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Идет сбор ранетки . В сборе плодов большую помощь оказывают дети школы-интерната. Тува, село Черби.
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Степанова Вера - мастер спорта по лыжным гонкам. Мурманск.
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Праздник бального танца в городском парке культуры и отдыха им. Н.Д. Томина.
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Встреча ветеранов 58 гв. стр дивизии.
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Открытие магазина "Новороссийский" 18 мая 1979. Отдел "Сувениры" и "Галантерея". г. Новороссийск.
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Участники венгерской делегации возлагают цветы к Стеле в честь преподавателей и студентов Омского сельхозинститута, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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Посланцы Курганской области на строительных объектах Олимпиады-80.
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Отличник учебы, выпускник 1979 г. Макурин Анатолий. Владивосток.
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Перепись населения 1979 г. Тольятти.
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Празднование 200 летия города Сергача.
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Стартующий и дублирующий экипажи корабля «Союз-37» во время подготовки к советско-вьетнамскому полету.
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Оператор откормочной площадки совхоза "Донской" Труновского р-на Казакова Е. завершила десятую пятилетку за два с половиной года.
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27.
Дети поливают цветы, участок детского ясельного сада № 10 "Ёлочка" города Новокубанска.
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Хореографическое училище. Выпускники 1979 г. Рыкова Э. и Боровик А. Пермь.
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Комсорг швейного цеха Зуева Татьяна Александровна.
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Руководитель уборочно-транспортного отряда, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, комбайнер совхоза "Чебеньковский" Оренбургского района Юдин Александр Михайлович с учащимися СПТУ.
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Открытие сквозного движения на Восточном участке БАМа. Открытие обелиска на станции Уркальту.
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Участники художественной самодеятельности в совхозе "Голдыревский".
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Участник районного конкурса профессионального мастерства Лось Сергей Николаевич ( слева ), токарь завода им. Баранова, на рабочем месте у станка.
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С.А. Баласанян Балет «Шакунтала». Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. На сцене Шакунтала - М.С.Дроздова.
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Жатчик с-за "Завет Ильича" Ю. М. Щеглов (1979 г. 624 га хлеба).
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1 Мая, г. Алдан.
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Пионеры школы № 20 г. Керчи перед спуском венков в море.
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А.А.Малышев за изучением предпосевной подготовки семян женьшеня. Теберда.
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Автокросс 8 июля 1979 г. Поднятие флага в день открытия соревнований. Набережные Челны.
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Торжественное открытие училища искусств.
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Учащиеся 9 класса на практике в УПК.
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II-я часть спектакля «Отражение» - «Жар-птица». Дриацкая Е. В. Москва.
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Клуб интернациональной дружбы "К 30-летию движения за мир". Ставрополь.
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Открытие IX Ленинградского финала военно-спортивной игры "Зарница".
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Погрузка картофеля, в ящиках, в вагоны - для отправки в г.Ленинград.
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Щука, заплывшая в канаву во время наводнения в г. Кунгуре и пойманная удачливым жителем города.
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Рабочий момент съемок первого варианта фильма: А.Тарковский, Г.Рерберг Фильм: Сталкер.
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Ставропольский краевой музей им. Г.К.Праве. Демонстрация последней моды для женщин.
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Объединенный хор работников культуры Чебоксарского района на районном празднике песни и труда. п. Кугеси
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Столбовы в комнате общежития во время учебы в Барнаульском колледже культуры.
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Участники и призёры зонального конкурса музыкантов в г. Рубцовске.
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Из жизни БПК "Петропавловск". Швартовая команда.
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Актеры Г. Мачаидзе и М. Микашавидзе в фильме Фильм: Земля отцов наших.