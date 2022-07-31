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Ошевенск, Архангельская область

Ошевенск, Архангельская область

Автор:
31 июля 2022 16:17
Метки: #путешествияпоРоссии #РусскийСевер #Ошевенск #Архангельскаяобласть   история   факты   
502
9
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Ошевенск - это место обязательное к посещению, если вы путешествуете по Архангельской области.

1.

Вот честно - без него букет впечатлений от красот и колорита Севера России будет блеклым каким-то, неполным.

Ошевенск поражает не только чудесно сохранившимися старинными жилыми домами, но и особой атмосферой живого северного села, наполненного людьми, магазинами и машинами, гоняющими по его пыльным грунтовым дорогам. Это одно из самых красивых сёл Русского Севера: старина там на каждом шагу.
×
×

3.

Правда, Ошевенск - это не село… это группа деревень, или как там принято говорить - куст деревень, настолько близко расположенных друг к другу, что границы между ними найдут разве что только местные жители… Сейчас в составе Ошевенска находятся деревни Погост, Ширяиха, Низ и Большой Халуй. Раньше было двенадцать, вроде. Где они сейчас все - не понятно…вымерли… Халуй, к слову, тоже пустой стоит… лишь в некоторые дома, судя по всему, приезжают дачники…

5.

Главной точкой притяжения Ошевенска, на мой взгляд, является деревня Погост с ее уникальной Богоявленской церковью, 1787 г. постройки. Внутри храма сохранился старинный резной иконостас и расписные небеса. Их я показывала и рассказывала о них в своих ноябрьских заметках. Нам тогда повезло - мы встретили прямо там местного дьякона, который и показал нам храм и даже рассказал о нем… это была мега-удача!

7.

В эту же поездку попасть внутрь храма не получилось - он был закрыт. Вообще, путешествуя по Русскому Северу «дикарём» нужно быть готовым , что храмы будут закрыты… их открывают только во время богослужений, которые проводятся преимущественно в дни церковных праздников, либо для организованных туристических групп… а я с такими группами не езжу - люблю, понимаешь, свободу и независимость)
Сегодня на моих кадрах - одна из самых красивейших деревень нашей страны.

14.

Автор фото и текста: vitalevna_yk

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #путешествияпоРоссии #РусскийСевер #Ошевенск #Архангельскаяобласть   история   факты   
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Андрей 10 часов назад
Ни души.
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Игорь 5 часов назад
Да странно, что нет ни одного человека на фотографиях
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