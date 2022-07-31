Ошевенск, Архангельская область

3.

Правда, Ошевенск - это не село… это группа деревень, или как там принято говорить - куст деревень, настолько близко расположенных друг к другу, что границы между ними найдут разве что только местные жители… Сейчас в составе Ошевенска находятся деревни Погост, Ширяиха, Низ и Большой Халуй. Раньше было двенадцать, вроде. Где они сейчас все - не понятно…вымерли… Халуй, к слову, тоже пустой стоит… лишь в некоторые дома, судя по всему, приезжают дачники…