«Батяня комбат». Как сложилась судьба прототипа героя песни «Комбат» группы «Любэ»?

Исполнить песню решилась группа «Любэ» и никто, ни поэт, ни композитор, ни исполнители, не ожидали, что песня просто «взорвет» общество и станет популярной за считанные дни.

После прихода к песне популярности команда решила снять на нее клип. У Н. Расторгуева, С. Михалкова и И. Матвиенко родилась идея: снять в нем настоящего боевого офицера… Только вот они не знали, кого именно… По совету афганцев они решили пригласить на съемки легендарного командира и героя Афганской войны Александра Солуянова… Все, и солдаты, и офицеры, в один голос заявляли, что именно он относился ко всем своим бойцам, как к сыновьям, который «сердце не прятал за спины ребят».

Боевой путь: начало

Боевой путь Александра Солуянова, простого пятнадцатилетнего парнишки из оренбургской глубинки, начался с казанского Суворовского училища, куда он поступил, выдержав конкурс в десять человек на место.