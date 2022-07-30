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«Батяня комбат». Как сложилась судьба прототипа героя песни «Комбат» группы «Любэ»?

«Батяня комбат». Как сложилась судьба прототипа героя песни «Комбат» группы «Любэ»?

Автор:
30 июля 2022 20:48
Метки: История песни   военные   герои   
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Песня «Комбат» группы «Любэ» впервые была исполнена в преддверии 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Слова были написаны поэтом Александром Шагановым и… на два года «ушли в стол». Потом поэт дал почитать стихи композитору И. Матвиенко, который решил, что в сочинении о командире батальона есть потенциал, и написал к стихам музыку.

Исполнить песню решилась группа «Любэ» и никто, ни поэт, ни композитор, ни исполнители, не ожидали, что песня просто «взорвет» общество и станет популярной за считанные дни.

После прихода к песне популярности команда решила снять на нее клип. У Н. Расторгуева, С. Михалкова и И. Матвиенко родилась идея: снять в нем настоящего боевого офицера… Только вот они не знали, кого именно… По совету афганцев они решили пригласить на съемки легендарного командира и героя Афганской войны Александра Солуянова… Все, и солдаты, и офицеры, в один голос заявляли, что именно он относился ко всем своим бойцам, как к сыновьям, который «сердце не прятал за спины ребят».


Боевой путь: начало

Боевой путь Александра Солуянова, простого пятнадцатилетнего парнишки из оренбургской глубинки, начался с казанского Суворовского училища, куда он поступил, выдержав конкурс в десять человек на место.

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В Суворовское мальчика привел дед-фронтовик и почти все преподаватели также были ветеранами Великой Отечественной войны. Эти люди привили ему не только любовь к военному делу, но и понимание того, что офицер в ответе за своих солдат.

Суворовское, как и впоследствии рязанское воздушно-десантное училище Александр, закончил с золотой медалью. Более того, после экзамена по тактике в РВДУ он был отмечен самим генералом Василием Маргеловым, который сказал его преподавателям следующее: «Этого усатого больше не спрашивать. Он все экзамены сдал».


Боевой путь: Афган

Двадцатисемилетний Александр Солуянов трижды писал рапорт о переводе его в Афганистан. На третий раз его просьба была удовлетворена, и молодой капитан оказался в соседней стране. Это время он вспоминает как самое страшное и самое лучшее в своей жизни. Много раз его могли убить - спасло лишь чудо или, как говорил сам Солуянов, «любовь и молитвы близких».

А. Солуянов во времена Афганской войны. Источник фото: m.123ru.net (https://clck.ru/sHpMs)

Начало службы в роли командира парашютно-десантного батальона 350-го гвардейского парашютно-десантногополка стало для капитана знаковым. Он вспоминал об этом следующим образом:

«Когда прибыл в Афганистан…на место убитого капитана Войцеховского…мне сказали…принимай личный состав…я пошел и мне выгрузили пять тел убитых солдат. Тогда я и решил, что каждого из своих бойцов буду беречь как родного».

И он смог выполнить данное себе обещание: за два с половиной года боевых заданий, выездов и высадок в горах батальон, которым командовал Солуянов, потерял меньше десяти бойцов. Статистика для Афгана уникальная. Звезду Героя СССР, хотя он и получил ее поздно, в 1984 году, Александру Солуянову дали именно за это. В наградном листе так и было написано: «за наивысший результат при наименьших потерях».

Бойцы Солуянова сразу оценили своего командира и отблагодарили его так, как это возможно только на войне: после того, как он был ранен во время одной из операций, они прикрывали его собой и сделали все, чтобы его вовремя доставили в госпиталь.

Десантники под командованием Солуянова воевали в горах Афгана, как боги: и операция в районе населенного пункта Дидак, когда было взято в плен 320 моджахедов, и бои за Ниджабарское ущелье стали легендами. Их подвиги до сих пор вспоминают и жители этой страны, и пришедшие после них англичане с американцами. Недаром английский генерал Шпунер на одной из конференций в Лондоне сказал следующее: «То, что делали русские десантники в горах Афганистана, фантастика. Мы так не умеем…».


Сыны «комбата»

После двух лет Афгана Солуянов продолжил службу, командовал полком и дивизией, дослужился до генерала. Своих солдат-афганцев Солуянов встречал везде, во всех уголках России и мира. Преподаватели Рязанского училища, командиры ВДВ, бывший командующий ВДВ генерал-полковник В. Шаманов – это его ученики, его солдаты-афганцы, которые до сих пор называют его командиром и обращаются за советом. Встречал он своих бойцов даже на Афоне. И там он тоже услышал: «Здравствуй, командир!».

Интересно, что уже после распада Союза А. П. Солуянову пришлось служить в Узбекистане. Он был в эпицентре страшного разгрома в Фергане. Именно он, командир воздушно-десантной дивизии, спас не только месхетинцев, но и русских, предупредив фанатиков, что, если «хоть еще один волос упадет с головы русского жителя», он «сожжет всю Ферганскую долину дотла».

Источник:

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albedo 2 часа назад
если «хоть еще один волос упадет с головы русского жителя», он «сожжет всю Ферганскую долину дотла»
=====================
Только так и никак иначе понимают русского на окраинах СССР.
Вспоминаем другого героя - генерала Лебедя.
Который просто вывел своих солдат в приднестровье и все сразу прекратилось.
Когда власть в России (СССР) слабела - только такие военноначальники спасали страну.
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