Наболело: врачебный юмор

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Подборка убойных мемов о странных ситуациях, произошедших с врачами и пациентами. Примечание: не все они произошли в стенах лечебных заведени, кое-какие даже не покидали просторы интернета.
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7.
Когда врачи выходят на митинги, то не совсем понятно, чего же они требуют на самом деле
Источник:
АНТИФИШКИ
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