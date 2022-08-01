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Наболело: врачебный юмор

Наболело: врачебный юмор

Автор:
01 августа 2022 18:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   врачебный юмор   врачи   медицина   подборка   прикол   
1308
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Подборка убойных мемов о странных ситуациях, произошедших с врачами и пациентами. Примечание: не все они произошли в стенах лечебных заведени, кое-какие даже не покидали просторы интернета.
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Источник:

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Метки: Юмор   врачебный юмор   врачи   медицина   подборка   прикол   
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