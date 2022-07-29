Патрик Мвалуа — человек с водой

“Я посетила Кению в декабре 2015 года, хотя я не знаю Патрика и не встречалась с ним до этого,” рассказывает Энджи Браун, которая живет в штате Коннектикут. Но страна, и особенно бедственное положение ее животных, преследовали меня.



Когда она услышала о недавней засухе, Браун подключилась на Фейсбуке к инициативе Шер Келевей и Тами Каллиопа. Трио — Келевей живет в штате Юта, а Каллиопа в Вермонте — все они решили помочь.