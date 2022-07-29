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Патрик Мвалуа — человек с водой

Патрик Мвалуа — человек с водой

Автор:
29 июля 2022 22:50
Метки: животные   своими руками   сделай сам   
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Эта необычная история произошла в одном из заповедников Кении, во время большой засухи. 41-летний фермер Патрик Мвалуа ежедневно на общественных началах стал доставлять воду, чтобы наполнить пересохшие водопои живительной влагой, в которой так нуждаются его обитатели. Помочь ему вызвались три женщины на другом континенте, они организовали сбор средств, чтобы его кран не иссяк.

Источник:

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5  комментариев
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14k
Александр 3 часа назад
Наверно половина воды испарится или впитается в почву. Но мужик конечно молодец
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931
Виктор Глущенко 16 минут назад
Молодец .
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4k
satra 3 часа назад
Ну народ. 10 минут, что б поправить машинный перевод.
Коряво же.
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10k
Vacony 3 часа назад
пользы больше чем от любого Собянина или Маска...
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106
cl1 3 часа назад
Человечище!
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