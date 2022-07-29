Патрик Мвалуа — человек с водой

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Эта необычная история произошла в одном из заповедников Кении, во время большой засухи. 41-летний фермер Патрик Мвалуа ежедневно на общественных началах стал доставлять воду, чтобы наполнить пересохшие водопои живительной влагой, в которой так нуждаются его обитатели. Помочь ему вызвались три женщины на другом континенте, они организовали сбор средств, чтобы его кран не иссяк.
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Каждый день грузовик грохочет по пустыне доставляя 11 тыс литров воды в засушливые районы Национального парка Тсаво-Уэст. За ним бегут слоны, буйволы, антилопы и зебры.
Патрик Килонзо Мвалуа (Patrick Kilonzo Mwalua) выращивает горох на небольшой ферме в местное деревне. К идее возить воду диким животным он пришел, после наблюдений за изменением климата. По его словам, особенно в прошлом году площадь, где он видел драгоценное небольшое количество осадков заметно уменьшилась, в результате чего животные умирают от жажды в этих потрескавшихся землях.
«Там совсем нет воды, поэтому жизни животных полностью зависят от человека. Если мы не поможем им, они умрут», — говорит Патрик.
Между автомобильными поездками, Патрик запускает проект по сохранению под названием Тсаво волонтеры. 41-летний фермер посещает местные школы, чтобы поговорить с детьми о живой природе, которая является их наследием.
«Я родился здесь и вырос с дикой природой и получил много любви к дикой природе», говорит он. «Я решил донести понимание к этому, когда они вырастут, они могут защитить свою дикую природу».
В прошлом году Патрик начал арендовать грузовик и возить воду в несколько мест заповедного парка Тсаво-Уэст. Его миссия распространяется на несколько машин, удерживая его в пути в течение нескольких часов каждый день, он объезжает десятки тяжелых километров между остановками.
Но его путь выживания простирается намного дальше шланга с водой в заповедниках Тсаво Уест, его путь лежит к Соединенным Штатам — где три женщины, которые никогда не встречались с ним или друг с другом, помогают ему, чтоб из его кранов текла вода.
“Я посетила Кению в декабре 2015 года, хотя я не знаю Патрика и не встречалась с ним до этого,” рассказывает Энджи Браун, которая живет в штате Коннектикут. Но страна, и особенно бедственное положение ее животных, преследовали меня.
Когда она услышала о недавней засухе, Браун подключилась на Фейсбуке к инициативе Шер Келевей и Тами Каллиопа. Трио — Келевей живет в штате Юта, а Каллиопа в Вермонте — все они решили помочь.
Когда она услышала о недавней засухе, Браун подключилась на Фейсбуке к инициативе Шер Келевей и Тами Каллиопа. Трио — Келевей живет в штате Юта, а Каллиопа в Вермонте — все они решили помочь.
Келевей работала с Патриком над несколькими проектами — в том числе по сбору средств для ульев и ночных патрулей, чтобы мягко отганять слонов от деревень. Она и рассказала о человеке в Кении, который доставляет воду животными, сохраняя им жизни во время нынешней засухи.
«Его приверженность к живой природе и его наследие является неизмеримым,” говорит она. „Даже рискуя своей собственной жизнью посреди ночи, он доставляет воду в сухое озеро».
«Его приверженность к живой природе и его наследие является неизмеримым,” говорит она. „Даже рискуя своей собственной жизнью посреди ночи, он доставляет воду в сухое озеро».
Так Келевей создала страницу GoFundMe, которая собрала более $ 18 000 от людей по всему миру — все это идет на содержании службы доставки воды Патрика.
Они надеются собрать больше, чтобы в ближайшее время Патрик смог купить собственный грузовик.
Они надеются собрать больше, чтобы в ближайшее время Патрик смог купить собственный грузовик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: животные своими руками сделай сам
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