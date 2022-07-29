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"Автомобили", "Авиация" и стоянка под открытым небом.(Прогулка по павильонам "Музея Вадима Задорожного")

"Автомобили", "Авиация" и стоянка под открытым небом.(Прогулка по павильонам "Музея Вадима Задорожного")

Автор:
29 июля 2022 18:01
Сообщество : Авторские посты
Метки: г. Москва   музеи   ретро автомобили   самолеты   танки   
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Музей техники Вадима Задорожного. Постов о нем было много на фишках. Но материал был либо тупо "переписан" с чужого контента, либо очень ограничен по содержанию, что не было охвата грандиозности коллекции, системности освещения материала. Время посещения -июль 2022г. Фото мои. Много фото и мало букв. Скажу сразу-никакого отношения к музею не имею))). Приятного просмотра.

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