"Автомобили", "Авиация" и стоянка под открытым небом.(Прогулка по павильонам "Музея Вадима Задорожного")

Основная экспозиция, главное из-за чего стоит сюда ехать расположена в этом 6-ти этажном здании. Экспозиция расположена на трех этажах- подвале и 1, 2-м. (лифт есть, но не с подвала). Так как музей частный, то часть финансирования музея по информации с интернета, финансируется с аренды под офисы различным компаниям находящимся в здании с 3 по 6 этажи.У них въезд на служебную стоянку отдельно с грузового КПП по пропускам.