"Автомобили", "Авиация" и стоянка под открытым небом.(Прогулка по павильонам "Музея Вадима Задорожного")

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Музей техники Вадима Задорожного. Постов о нем было много на фишках. Но материал был либо тупо "переписан" с чужого контента, либо очень ограничен по содержанию, что не было охвата грандиозности коллекции, системности освещения материала. Время посещения -июль 2022г. Фото мои. Много фото и мало букв. Скажу сразу-никакого отношения к музею не имею))). Приятного просмотра.
Крупнейший в России частный музей техники. Расположен в посёлке Архангельское Красногорского района Московской области, стр.9( 2ГИС точно указывает местоположение, впрочем и отзывы о нем). Режим работы Понедельник - Пятница: с 10:00 до 20:00 (касса до 19:00) Суббота - Воскресение: с 10:00 до 21:00 (касса до 20:00) На сайте музея подробно перечислены маршруты общественного транспорта.
Музей основан 12 апреля 2008 года. Основная экспозиция(автомобильная техника) состоит из 3-х этажей выставочных залов, с уникальными коллекциями зарубежных и советских ретро автомобилей, мотоциклов, летательных аппаратов и исторического стрелкового оружия. В соседнем здании располагается экспозиция посвященная отечественным ВВС. На уличной экспозиции более 3,5 га размещены образцы отечественной и зарубежной бронетехники, артиллерии и сельскохозяйственной техники 30-80 годов ХХ века. Коллекция музея насчитывает более 1000 экспонатов и постоянно развивается. Есть ресторан и кафе(правда дороговато)
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Напротив входа на территорию музея расположена платная парковка(час 100р.), хотя если проехать чуть дальше -есть бесплатная, без всяких шлагбаумов и терминалов.
Основная экспозиция, главное из-за чего стоит сюда ехать расположена в этом 6-ти этажном здании. Экспозиция расположена на трех этажах- подвале и 1, 2-м. (лифт есть, но не с подвала). Так как музей частный, то часть финансирования музея по информации с интернета, финансируется с аренды под офисы различным компаниям находящимся в здании с 3 по 6 этажи.У них въезд на служебную стоянку отдельно с грузового КПП по пропускам.
Слева расположено строение с павильоном "Авиация" и рестораном с открытой верандой и внутренними помещениями.
Вход в главное здание поражает качеством отделки и серьезным отношением к самым мельчайшим деталям. Справа гардероб, Прямо направо -сувенирная лавка, прямо и налево туалетные комнаты с прекрасными большими зеркалами на выходе.
Каким образом персонал этого добивается, я не знаю, но огромное уважение от простых уборщиков до мастеров-механиков работающим здесь. Работать не стыдно-стыдно воровать.
....налево вход через турникеты в просторные залы...билет прикладывается к турникету и как в метро проходишь внутрь. В "Авиацию" -просто предъявить билеты. Открытая стоянка-без предъявления(проверяет охранник, курсирует в свободной охоте).
Сразу нас встречает Альфа-Ромео....Нравиться? Он всем нравиться!))...но просмотр решили начать с подвала...
Техника Советского периода. От "госслужащих" до "обывателей". Все на ходу и все восстановлено скурпулезно, до мелочей. Честно говоря восторг превзошел все ожидания, а ожидал много.
Представлены не только автомобили и мотоциклы но и частично более широкий спектр товаров выпускавшимися автомобильными заводами.
Товары народного потребления под стеклом создают атмосферу того периода в СССР, пусть не везде они присутствовали в необходимом количестве и ассортименте, но они были и причем очень высокого качества.
Вот такие небольшие машинки в СССР выпускали для инвалидов. Пусть не в таком необходимом количестве, но они были.
К слову о посетителях, их тут полно. Вот например, экскурсия, где гид очень живо с прекрасной дикцией рассказывает о истории нашей страны, истории автомобилестроения.
Машина министра обороны СССР. Когда генералы становились старенькими, в седле удержаться уже не могли- возраст не тот, (с помощью табуреточки на лошадь взбираться-западло было), то на этих авто-крейсерах они командовали парадом и при принимали парад на красной площади. Другая страна, другие люди.
Машины европейские и американские...."японок" нет.(не нашел...наверное в тот период еще рикши бегали)
слева от входа гардероб, справа-сувенирная лавка. Девушка-продавец(девушка не лет 40-ка а именно девушка, лет 20-ти)проверила билеты и начинаем осмотр.