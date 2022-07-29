Electronic Arts плевать на игры и аудиторию: компания выпустила трейлер FIFA 23 с багами

Разработчики игры опять облажались.
27 июля EA Sports показала геймплей грядущего футбольного симулятора FIFA 23, но не обошлось без курьеза. В ролике присутствовали баги, например, один из футболистов вместо передвижения по полю просто завис в неподвижной Т-позе.
Причем в дальнейшем оказалось, что баг серьезнее, чем считалось вначале. Зрители подумали, что в Т-позе стоит только один игрок, но как оказалось, это два слипшихся футболиста из разных команд.
В данный момент разработчики никак не отреагировали на произошедшее.
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Самый интересный момент заключается в том, что FIFA 23 последняя в серии, Electronic Arts официально объявила о прекращении сотрудничества с Международной федерацией футбола. Новые игры будут выходить с названием EA Sports FC.
По идее, компания должна была вылизать финал проекта до блеска, завершив серию на высокой ноте, но разработчику оказалось плевать на проект и своих игроков.
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АНТИФИШКИ
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плюнул и удалил..