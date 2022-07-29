Electronic Arts плевать на игры и аудиторию: компания выпустила трейлер FIFA 23 с багами

27 июля EA Sports показала геймплей грядущего футбольного симулятора FIFA 23, но не обошлось без курьеза. В ролике присутствовали баги, например, один из футболистов вместо передвижения по полю просто завис в неподвижной Т-позе.



Причем в дальнейшем оказалось, что баг серьезнее, чем считалось вначале. Зрители подумали, что в Т-позе стоит только один игрок, но как оказалось, это два слипшихся футболиста из разных команд.

В данный момент разработчики никак не отреагировали на произошедшее.