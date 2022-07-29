FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2836 постов • 425 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Electronic Arts плевать на игры и аудиторию: компания выпустила трейлер FIFA 23 с багами

Electronic Arts плевать на игры и аудиторию: компания выпустила трейлер FIFA 23 с багами

Автор:
29 июля 2022 14:02
Сообщество : Спорт
Метки: 2023   FIFA 23   electronic arts   баги   игра   консоли   футбол   
1709
1
1

Разработчики игры опять облажались.



27 июля EA Sports показала геймплей грядущего футбольного симулятора FIFA 23, но не обошлось без курьеза. В ролике присутствовали баги, например, один из футболистов вместо передвижения по полю просто завис в неподвижной Т-позе.

Причем в дальнейшем оказалось, что баг серьезнее, чем считалось вначале. Зрители подумали, что в Т-позе стоит только один игрок, но как оказалось, это два слипшихся футболиста из разных команд.

В данный момент разработчики никак не отреагировали на произошедшее.


Самый интересный момент заключается в том, что FIFA 23 последняя в серии, Electronic Arts официально объявила о прекращении сотрудничества с Международной федерацией футбола. Новые игры будут выходить с названием EA Sports FC.

По идее, компания должна была вылизать финал проекта до блеска, завершив серию на высокой ноте, но разработчику оказалось плевать на проект и своих игроков.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: 2023   FIFA 23   electronic arts   баги   игра   консоли   футбол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Очевидное-Невероятное Час назад
это баги? на плойке 2022 бесплатно раздавали я поиграл один день, мяч проходит сквозь вратаря, у фуболистов ноги живут своей жизнью и могут перекрещиваться.
плюнул и удалил..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DerDimon 6 минут назад
Купят и точка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Онотолей 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 17 минут назад
Люди! Вам больше занятсmя не чем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
HalloFreeSpace Час назад
Да что FIFA что NHL ... их штампуют каждый год . по сути только составы корректируют .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10413



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Волгограде со дна Волги подняли уникальный бронекатер БК-31
В Волгограде со дна Волги подняли уникальный бронекатер БК-31
Об извилистой карьере Брендана Фрейзера и его возвращении в 270-килограммовой роли
Об извилистой карьере Брендана Фрейзера и его возвращении в 270-килограммовой роли
Набирающие популярность в сообществах
В Пентагоне хотят создать тренировочный лагерь для толстяков
В Пентагоне хотят создать тренировочный лагерь для толстяков
Отрицательный наклон стёкол составляет 13 градусов относительно поверхности земли
Отрицательный наклон стёкол составляет 13 градусов относительно поверхности земли
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#Разное#подборка#сарказм#дети#искусство#авто аварии#актеры
#Юмор#факты#в мире#картинки#новости#фильм#дтп#СССР#Жизнь#роль
#интересно#животные#интересное#кино#Приколы#аварии#забавно#фотографии#Россия#дизайн
“Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о шоу-бизнесе и церкви “Бузова - это ещё цветочки, а Моргенштерн - сатанинское влияние на детей”: отец Фотий о... Российские разработчики показали арты и модели персонажей игры о «Смутном времени», на которую власти выделили 260 миллионов Российские разработчики показали арты и модели персонажей игры о «Смутном времени», на которую... Вопрос престижа: почему футбол является одним из самых непопулярных олимпийских видов спорта? Вопрос престижа: почему футбол является одним из самых непопулярных олимпийских видов спорта? 7 топ-игроков, проваливших Евро-2020 7 топ-игроков, проваливших Евро-2020 Хроники русского футбола первой половины XX века в фотографиях Хроники русского футбола первой половины XX века в фотографиях Турецкие футбольные фанаты встретили киевское Динамо кричалкой с именем российского президента Турецкие футбольные фанаты встретили киевское Динамо кричалкой с именем российского президента

На что жалуетесь?

Вернуться