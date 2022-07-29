Как я смотрел ТНТ Приветствую друзья! Не судите строго, но хочется поделиться собственными ощущениями. Случилось мне тут, маяться вынужденным бездельем дома. Просиживая штаны за кампутером, естественным фоном оставлял телевизор включенным. Ну, с учетом того, что в массе своей практически по всем каналам (за исключением немногих (это которые магазины на диване), в течение дня переживают за мировую обстановку, а кое-где играют в судебные процессы, ну, на худой конец сериалят в «Любовную любовь» (100500-я серия). Я остановил свой выбор на ТНТ… Товарищи!!! Я знал, что телевидение не только пробило дно, но и постоянно обновляет рекорды в этом виде спорта, но тут… После незначительного промежутка времени я понял, что руководство данного канала перевыполнило программу по обеспечению рабочими местами лиц с ограниченными возможностями. В данном случае умственно-отсталых. Так, я узнал, что пару сезонов (а то и один) сериала «Саша-Таня» можно крутить до бесконечности, а если кто чего подзабыл, то ему в выходные будет обязательный повтор, и это уже не первый год (я специально узнавал). Как при таких раскладах не был проведен ребрендинг канала на название сериала, сие есть загадка века. Ладно, смотрим дальше… Чего там по списку? «Универ»!!! По той же схеме… И так до вечера. Я не знаю, может это есть великий замысел, чтобы такие бездельники как я дома штаны не протирали. Поди знай… И вся, вот эта вот, с позволения сказать комедь, каждые десять минут прерывается рекламой, обязательной фишкой которой является наличие анонсов (очередной **йни), которые состоятся в режиме «Скоро на ТНТ», а «Скоро» в их понимании – это минимум за два месяца, но чтобы ты не забыл мы тебе, морда диванная, каждые десять минут напоминать будем!!! И вишенкой на торте, в конце каждого блока – «ТНТ, почувствуй нашу любовь!!!», после какого-то раза, мне стало не по себе. Такую любовь с моим головным мозгом я чувствовать не хочу. Это даже по Камасутре и прочей немецкой классике будет считаться дичайшим извращением. Ладно, опустим эмоции, есть хорошие программы. Ну, там «Однажды в России» или «Камеди клаб». В смысле были… После того, как гражданин Мусагалиев запятнал свое имя общением с Мегафоном (тоже кстати, каждые десять минут по всем каналам). Тут даже дружба с Брюсом «Лысая башка» Уиллисом скорее минус, чем плюс. Вывод однозначен. Не говоря уже про большую часть состава «Камеди» и прочих стендапов. Те как с цепи сорвались и подались в рекламный бизнес (отдельный привет П. Воле, А. Щербакову и М. Кравец). И это при всем при том, что во всех интервью они говорят о том, что с финансами у них все ровно. Просто вопрос: вы, когда на рекламу подписывались, мысли не возникали на тему, что ваши некогда ярые поклонники будут откровенно плевать в вашу сторону, по одной простой причине, что вашего присутствия в их личной жизни стадо неприлично до хрена? Исходя из вышесказанного, думается, что **здешь руководства телеканалов на тему бесконечной любви к зрителю, **здешь и есть! И никаких эмоций! Иногда очень хочется на каком-нибудь массовом сборише задать руководству ТНТ вопрос: а покажите мне того человека, который уже который год не может наонанироваться на один и тот же сезон «Саши-Тани»? Сериал, суть которого описывается одной фразой: «Сериал про людей, которые на*бывают друг друга и всех окружающих»! Простите если, кого задел за живое. Всем Добра!