В Тюмени яжбатя поставил обидчиков своего сына на колени

Житель Тюмени поставил на колени двух детей, которые обидели его сына. На видео упитанный мужик стоит и отчитывает обидчиков своего сына. Мужчина разгневался, увидев своё чадо со слезами на глазах. Спросил: что произошло? Тот ответил мол, ребята постарше обозвали. Двое мальчиков старше третьего и пытаются оправдываться. В какой-то момент яжбатя дал подзатыльник одному из мальчиков, а потом и вовсе поставил их на колени и заставил извиняться.