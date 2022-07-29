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В Тюмени яжбатя поставил обидчиков своего сына на колени

В Тюмени яжбатя поставил обидчиков своего сына на колени

Автор:
29 июля 2022 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Батя   Тюмень   видео   дети   интересное   наказание   ссора   фото   яжебатя   
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В Тюмени двое взрослых мальчиков как-то обидели младшего и за него вышел заступиться батя. Тот сначала надавал детям подзатыльников, а потом поставил на колени.

Житель Тюмени поставил на колени двух детей, которые обидели его сына. На видео упитанный мужик стоит и отчитывает обидчиков своего сына. Мужчина разгневался, увидев своё чадо со слезами на глазах. Спросил: что произошло? Тот ответил мол, ребята постарше обозвали. Двое мальчиков старше третьего и пытаются оправдываться. В какой-то момент яжбатя дал подзатыльник одному из мальчиков, а потом и вовсе поставил их на колени и заставил извиняться.

Ролик разместил Telegram-канал Mash. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Батя   Тюмень   видео   дети   интересное   наказание   ссора   фото   яжебатя   
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5  комментариев
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30k
Игорь 42 минуты назад
Ссука - опять говно и опять с лейбой "Mash"! Они сто пудово иноагенты - всякое говно с таким упоением у себя собирают и распространяют по всему интернету.
Вот с какой целью?!
Я уже устал минусить эту лейбу.
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26k
Ваня 18 минут назад
отчитать словесно - да, но руки распускать и унижать - нет...
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3k
SandMANn 18 минут назад
..."двое взрослых мальчиков как-то обидели младшего"... Это как? Если честно, эти типа полу информационные выбросы с выводами уже достали. Сразу яжбатя?!
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9k
antonium 40 минут назад
Словами надо решать, тем более с неравными тебе. Сейчас его отцы этих двух шкетов тоже могут найти и спросить. На каждую силу найдется другая сила. Батя в этой ситуации не прав считаю.
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1k
SHAGREEN 47 минут назад
Ждём удивленных и разгневанных комментариев, когда "батю" закроют.
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