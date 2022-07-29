В Тюмени яжбатя поставил обидчиков своего сына на колени

В Тюмени двое взрослых мальчиков как-то обидели младшего и за него вышел заступиться батя. Тот сначала надавал детям подзатыльников, а потом поставил на колени.
Житель Тюмени поставил на колени двух детей, которые обидели его сына. На видео упитанный мужик стоит и отчитывает обидчиков своего сына. Мужчина разгневался, увидев своё чадо со слезами на глазах. Спросил: что произошло? Тот ответил мол, ребята постарше обозвали. Двое мальчиков старше третьего и пытаются оправдываться. В какой-то момент яжбатя дал подзатыльник одному из мальчиков, а потом и вовсе поставил их на колени и заставил извиняться.
Ролик разместил Telegram-канал Mash. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот с какой целью?!
Я уже устал минусить эту лейбу.