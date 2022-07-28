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Проникновенные цитаты Василия Шукшина

Проникновенные цитаты Василия Шукшина

Автор:
28 июля 2022 13:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Василий Шукшин   Советские актёры   советские писатели   советские прозаики   советские режиссёры   цитаты   цитаты известных людей   
1975
20
Василий Макарович был многогранной личностью. Он был талантлив во многом: прозе, актёрском мастерстве, режиссуре... Данный пост посвящён памяти человека, который стремился создавать и творить вопреки всему.
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Метки: Василий Шукшин   Советские актёры   советские писатели   советские прозаики   советские режиссёры   цитаты   цитаты известных людей   
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6  комментариев
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58k
Александр 59 минут назад
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Sergius SPb Час назад
Ага,вот всю жизнь за ним ходил летописец и записывал сказанное.
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Александр Шевченко Sergius SPb Полчаса назад
Чего тебя так прорвало, из крыс что-ли?
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546k
АРОН Час назад
Вот сейчас читал его цитаты и, как будто, слышал, как он их произносит.
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5k
Том Сойер 2 часа назад
Василий Макарыч - глыба!!!!
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