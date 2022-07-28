Проникновенные цитаты Василия Шукшина

1975
20
Василий Макарович был многогранной личностью. Он был талантлив во многом: прозе, актёрском мастерстве, режиссуре... Данный пост посвящён памяти человека, который стремился создавать и творить вопреки всему.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Василий Шукшин Советские актёры советские писатели советские прозаики советские режиссёры цитаты цитаты известных людей
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