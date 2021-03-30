Несёт слово божье в массы... Цитаты патриарха Кирилла

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Владимир Гундяев много чего сказал, очень много... Пытаемся как-то структурировать и обобщить сказанное.
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Не забывайте, что все эти цитаты вырваны из контекста. Да и вообще, вы сами знаете, что из себя представляет Никифоридис...
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Метки: Владимир Гундяев патриарх кирилл православие цитаты цитаты известных людей цитаты религиозных деятелей
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На путать с верой!
"Вульгаризаторы в прошлом не считались с огромными воспитательными возможностями церкви, а на верующих оказывали постоянное давление. Теперь церковь считается младшей сестрой партии, ей даны огромные права и возможности с одним только условием: церковь проповедует веру не в Бога, которого, как известно, нет, а в коммунистические идеалы и лично в Гениалиссимуса." (с)
Почитайте Л.Н. Толстой "Воскресенье" там очень интересно написано и про учения Христа и про цель его учений, и про то, что Бог живет в нас, ведь мы созданы по образу и подобию его! В нас заложена Его частица! Ненужно ходить в храмы, ставить свечки, чтобы Он услышал, обратитесь внутрь себя, поверьте в себя! А всё остальное приложится... вот (по моему мнению) истинная цель религии, а не выкачивание денег и обнищавшего населения, под прикрытием "купить место на том свете"...
Из всевозможных религиозных фанатиков, которые мне встречались, хуже христиан только мусульмане.
Если для христиан считается нормой предать, обокрасть и обмануть, то мусульмане ещё и в спину нож воткнут и не поморщатся.
В общем свет и радость они все приносят людям.
А главное, что за всё это их воображаемый друг прощает через обслуживающий персонал домов для справления религиозной нужды.
за небольшой. но постоянных гешефт.