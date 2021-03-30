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Несёт слово божье в массы... Цитаты патриарха Кирилла

Несёт слово божье в массы... Цитаты патриарха Кирилла (20 фото)

Автор:
30 марта 2021 10:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владимир Гундяев   патриарх кирилл   православие   цитаты   цитаты известных людей   цитаты религиозных деятелей   
1294
20

Владимир Гундяев много чего сказал, очень много... Пытаемся как-то структурировать и обобщить сказанное.

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Метки: Владимир Гундяев   патриарх кирилл   православие   цитаты   цитаты известных людей   цитаты религиозных деятелей   
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17  комментариев
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9k
Алексей Полчаса назад
Бесячий тип
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4k
Бу 2 минуты назад
Религия, даже провославная это ЯД.
На путать с верой!
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372
Юрий 3 минуты назад
Жену уболтал почитать Москва 2042, а то с каждым днем это перестает быть гротеском и все больше напоминает реальность, чем мы ближе к указанному году.



"Вульгаризаторы в прошлом не считались с огромными воспитательными возможностями церкви, а на верующих оказывали постоянное давление. Теперь церковь считается младшей сестрой партии, ей даны огромные права и возможности с одним только условием: церковь проповедует веру не в Бога, которого, как известно, нет, а в коммунистические идеалы и лично в Гениалиссимуса." (с)
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11k
Eltiftel 14 минут назад
Этот человек никакого отношения к религии и к христианству не имеет, и вообще, всё то, мракобесие, что происходит у нас в стране, ни к православию, ни к христианству в целом не имеет отношения. Всё это создано для добровольного отъема денег у населения, путем запугивания неокрепших и не тронутых наукой умов!

Почитайте Л.Н. Толстой "Воскресенье" там очень интересно написано и про учения Христа и про цель его учений, и про то, что Бог живет в нас, ведь мы созданы по образу и подобию его! В нас заложена Его частица! Ненужно ходить в храмы, ставить свечки, чтобы Он услышал, обратитесь внутрь себя, поверьте в себя! А всё остальное приложится... вот (по моему мнению) истинная цель религии, а не выкачивание денег и обнищавшего населения, под прикрытием "купить место на том свете"...
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295
ТихонХреников 17 минут назад
Несёт слово божье в массы... Цитаты патриарха КириллаПосмотреть
Несёт слово божье в массы... Цитаты патриарха Кирилла
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12k
Объект реальности 17 минут назад
Зачем здесь этот пи.дабол.
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19k
Добрый Алабай 18 минут назад
Славяне до насильственной христианизации были варварами, а христиане цивилизованными? Это высказывание - верх лицемерной наглости. Высказался хуже любого западного говнюка-либераста. За фальсификацию истории на него ещё дело не завели? Пора уже.
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372
Юрий Добрый Алабай 7 минут назад
Что до Руси, то крещение было не особенно то и насильственным. Огнем и мечем прошлись по Пскову и Новгороду и это скорее было связано с их независимостью и вольницей. Многочисленные боги не особенно то и почитались. На Руси почитались предки, Род с Роженицами и разные лешие домовые, межевые,..., как духи природные. А формальное крещение никак этому не препятствовало.
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761
klf-777 Полчаса назад
.. в биомассы
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0
Человек пути Полчаса назад
Если суррогатное материнство или искусственное оплодотворение - это вмешательство в естественный ход и попытка изменить божественный замысел, то следует сделать следующий шаг, и отказаться от помощи врачей вообще - ведь каждая спасённая врачами жизнь есть вмешательство в божественный замысел.
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7k
vit Полчаса назад
Лицемерище
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372
Юрий 38 минут назад
Не осилил. Вот где зазеркалье. К счастью в стране слушают это всерьез от силы 5% населения.
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61k
19k
ПаганецЪ Час назад
Как там его бог говорил о соринке в чужом глазу и бревне в своём? А?
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41k
Andrey Час назад
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1k
Чувак Час назад
Про христианскую нравственность это просто супер!
Из всевозможных религиозных фанатиков, которые мне встречались, хуже христиан только мусульмане.
Если для христиан считается нормой предать, обокрасть и обмануть, то мусульмане ещё и в спину нож воткнут и не поморщатся.
В общем свет и радость они все приносят людям.
А главное, что за всё это их воображаемый друг прощает через обслуживающий персонал домов для справления религиозной нужды.
за небольшой. но постоянных гешефт.
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