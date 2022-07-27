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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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7.
Египетский танк ИС-3 обстрелянный 105 мм снарядами, а позже захваченный во время "Шестидневной войны" между Египтом и Израилем. 1967 год
10.
Британский матрос стоит у легкого крейсера «Белфаст» (HMS Belfast, C35), обледеневшего во время эскортирования арктического конвоя в СССР
11.
Дочь Сталина Светлана Иосифовна Аллилуева во время открытой пресс–конференции в Нью–Йорке, 1967 год
12.
Девушка-боец ИРА, вооруженная AR-18, стреляет в британских солдат во время уличной перестрелки (по некоторым данным - из оружия своего раненого в этой перестрелке жениха). Графство Антрим, Северная Ирландия, 1972 год.
15.
Сброс зажигательных бомб на портовые доки и городские здания Кобе-Сити, Япония, с «Суперкрепостей» Б-29. Кобе, Япония, 4 июня 1945 года
18.
Стивен Спилберг, Фил Коллинз и Принцесса Диана на британской премьере фильма "Назад в будущее", 1985 год
27.
Авария с участием лесовоза, бревно с которого буквально пронзило легковой автомобиль, Нью-Йорк, 1929 год
29.
ЯГ-12 – опытный четырехосный грузовой автомобиль, построенный в 1932 году на Ярославском автозаводе. Это первый советский автомобиль с колесной формулой 8x8
36.
Белое население США протестует против учебы их детей вместе с неграми. У мальчика в руках плакат: "Всё, что я хочу на Рождество, это чистую белую школу". Новый Орлеан, 1960 год
38.
На фотографии, сделанной летом 1980 или 1981 года, едет колонна автобусов ЛИАЗ-677 по Варшавскому шоссе.
Колонна везет школьников на отдых в подмосковные пионерлагеря. Интересной является головная машина колонны. Это автомобиль ЗИЛ-118К (ЗИЛ-119) «Юность». На фото второй экземпляр машины в новом кузове (шасси №2), г/н «89-99 мнв», выпущенный в 1970 году. Машина обслуживала пионерлагеря автозавода ЗИЛ.
39.
Чешская модель Паулина Поризкова, 1992 год
В конце 80-х Поризкова заключила контракт с косметическим брендом, который принёс ей гонорар в 6 миллионов долларов. На тот период это был самый высокий модельный гонорар.
Источник:
АНТИФИШКИ
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