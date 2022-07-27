Самые страшные аварии с участием роботов и роботизированных систем в истории

В феврале 2015 года отец троих детей и учитель музыки на пенсии Стивен Петтитт не перенёс роботизированную операцию по поводу болезни митрального клапана в больнице Фримена в Ньюкасл-апон-Тайн (Великобритания). Операция проводил хирург Сукумаран Наир с помощью хирургического робота Da Vinci, который состоит из консоли хирурга и интерактивных роботов-манипуляторов, управляемых с консоли.



Это была первая подобная операция с использованием этого робота в Великобритании, и она прошла крайне неудачно. Процедура продолжалась шесть часов. Всё это время общение бригады хирургов, главного хирурга и его ассистента было затруднено из-за «жестяного» качества звука, исходящего от консоли робота.



Как позже узнал коронерский суд Ньюкасла, машина также сбила с ног медсестру и разорвала швы на пациенте. Сукумаран Наир, который обучался в Индии и Лондоне и ранее работал в больнице Папуорт в Кембриджшире, переехал в Шотландию и больше не занимается роботизированной хирургией.



К сожалению, шансы пациента на выживание составляли бы 98-99%, если бы операция не была проведена с использованием робота.