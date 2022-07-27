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Самые страшные аварии с участием роботов и роботизированных систем в истории

Самые страшные аварии с участием роботов и роботизированных систем в истории

Автор:
27 июля 2022 14:19
Сообщество : Наука
Метки: Исторические факты   Роботизированные комплексы   аварии   несчастные случаи   правила безопасности   производственная травма   промышленные роботы   роботизированная рука   роботы   техника безопасности   
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Недавно на международном шахматном форуме Moscow Chess Open произошёл непредвиденный инцидент: робот-шахматист сломал палец семилетнему гроссмейстеру. Мальчик нарушил правила безопасности, сделав ход слишком рано. К счастью, с ребёнком всё в порядке. Но другие инциденты с участием роботов и людей в прошлом имели более трагические последствия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Роботизированные комплексы   аварии   несчастные случаи   правила безопасности   производственная травма   промышленные роботы   роботизированная рука   роботы   техника безопасности   
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4  комментария
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Anatoliy30 Час назад
все это не соблюдение правил техники безопасности.
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Топпер Харли 39 минут назад
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Павел Плеханов 54 минуты назад
Любая система, которой дано право выбора (пусть и по программе) неизбежно, в какой-то момент, примет неверное решение. Правда последствия будут от незаметных до катострофических.
А большая часть происшествий с роботизированными манипуляторами - это несоблюдение ТБ или недостаточная продуманность блокировок. По аналогии можно посчитать, сколько народу убило и покалечило различного рода прессами, паровыми молотами и прочей тяжелой техникой.
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Andrei Час назад
"...робот-шахматист сломал палец семилетнему гроссмейстеру..." "...К счастью, с ребёнком всё в порядке..."
То есть, сломанный палец - это именно то самое "всё в порядке"?
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