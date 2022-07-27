Самые страшные аварии с участием роботов и роботизированных систем в истории

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Недавно на международном шахматном форуме Moscow Chess Open произошёл непредвиденный инцидент: робот-шахматист сломал палец семилетнему гроссмейстеру. Мальчик нарушил правила безопасности, сделав ход слишком рано. К счастью, с ребёнком всё в порядке. Но другие инциденты с участием роботов и людей в прошлом имели более трагические последствия.
Сначала чуть подробнее рассмотрим недавний случай, а затем расскажем о других роботизированных авариях, которые имели место в прошлом.
Итак, робот сломал ребёнку палец во время международного шахматного турнира в Москве и инцидент был заснят на камеру видеонаблюдения
Машина участвовала в соревнованиях 15 лет и за это время не было ни одного подобного случая. По мнению руководителей Московской шахматной федерации, юный шахматист забыл о правилах безопасности и поторопился сделать ход, хотя должен был дать роботу время.
Известно, что пострадавшего ребёнка зовут Кристофер и он входит в число 30 лучших шахматистов Москвы в возрастной категории до девяти лет. На палец мальчику наложили гипс и на следующий день он смог вернуться на турнир и доиграть нужные партии. Однако родители мальчика обратились по поводу инцидента в прокуратуру.
Известно, что пострадавшего ребёнка зовут Кристофер и он входит в число 30 лучших шахматистов Москвы в возрастной категории до девяти лет. На палец мальчику наложили гипс и на следующий день он смог вернуться на турнир и доиграть нужные партии. Однако родители мальчика обратились по поводу инцидента в прокуратуру.
Видео инцидента на турнире Moscow Chess Open
А теперь экскурс в историю.
Промышленный робот нанизал рабочего на острые штыри
Одна из самых жутких робо-аварий прозошла в Китае в декабре 2018 года. Во время ночногй смены на фабрике пострадал 49-летний рабочий по фамилии Чжоу. На мужчину неожиданно рухнул неисправный промышленный робот-манипулятор, пронзив его 10 заострёнными стальными штырями длиной 30 см. Четыре из них застряли в правой руке, один в правом плече, один в груди и четыре в правом предплечье. Чжоу чудом выжил после того, как хирурги удалили стержни из его тела.
Автомобиль в режиме самостоятельного вождения убил пешехода
В марте 2018 года Элейн Херцберг была смертельно ранена прототипом беспилотного автомобиля от компании Uber. 49-летняя женщина переходила с велосипедом через четырёхполосную дорогу в Темпе, штат Аризона, когда её сбил автомобиль, который работал в режиме самостоятельного вождения.
На водительском сиденье сидел резервный водитель Uber Рафаэла Васкес, отвечающая за безопасность. Известно, что в момент аварии она смотрела видео на своём смартфоне. Элейн Херцберг была доставлена в местную больницу, где скончалась от полученных травм. Этот инцидент стал первым зарегистрированным случаем гибели пешехода с участием беспилотного автомобиля.
Позже Васкес было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а компания Uber была признана невиновной в аварии. Uber тестировала беспилотные автомобили в четырёх городах Северной Америки — Темпе, Сан-Франциско, Питтсбурге и Торонто — но эти испытания были приостановлены после аварии. В 2020 году компания продала своё подразделение по производству беспилотных автомобилей.
На водительском сиденье сидел резервный водитель Uber Рафаэла Васкес, отвечающая за безопасность. Известно, что в момент аварии она смотрела видео на своём смартфоне. Элейн Херцберг была доставлена в местную больницу, где скончалась от полученных травм. Этот инцидент стал первым зарегистрированным случаем гибели пешехода с участием беспилотного автомобиля.
Позже Васкес было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а компания Uber была признана невиновной в аварии. Uber тестировала беспилотные автомобили в четырёх городах Северной Америки — Темпе, Сан-Франциско, Питтсбурге и Торонто — но эти испытания были приостановлены после аварии. В 2020 году компания продала своё подразделение по производству беспилотных автомобилей.
Хирургический робот стал причиной неудачной операции
В феврале 2015 года отец троих детей и учитель музыки на пенсии Стивен Петтитт не перенёс роботизированную операцию по поводу болезни митрального клапана в больнице Фримена в Ньюкасл-апон-Тайн (Великобритания). Операция проводил хирург Сукумаран Наир с помощью хирургического робота Da Vinci, который состоит из консоли хирурга и интерактивных роботов-манипуляторов, управляемых с консоли.
Это была первая подобная операция с использованием этого робота в Великобритании, и она прошла крайне неудачно. Процедура продолжалась шесть часов. Всё это время общение бригады хирургов, главного хирурга и его ассистента было затруднено из-за «жестяного» качества звука, исходящего от консоли робота.
Как позже узнал коронерский суд Ньюкасла, машина также сбила с ног медсестру и разорвала швы на пациенте. Сукумаран Наир, который обучался в Индии и Лондоне и ранее работал в больнице Папуорт в Кембриджшире, переехал в Шотландию и больше не занимается роботизированной хирургией.
К сожалению, шансы пациента на выживание составляли бы 98-99%, если бы операция не была проведена с использованием робота.
Это была первая подобная операция с использованием этого робота в Великобритании, и она прошла крайне неудачно. Процедура продолжалась шесть часов. Всё это время общение бригады хирургов, главного хирурга и его ассистента было затруднено из-за «жестяного» качества звука, исходящего от консоли робота.
Как позже узнал коронерский суд Ньюкасла, машина также сбила с ног медсестру и разорвала швы на пациенте. Сукумаран Наир, который обучался в Индии и Лондоне и ранее работал в больнице Папуорт в Кембриджшире, переехал в Шотландию и больше не занимается роботизированной хирургией.
К сожалению, шансы пациента на выживание составляли бы 98-99%, если бы операция не была проведена с использованием робота.
Заводской рабочий был убит роботизированной рукой
В июне 2015 года 22-летний мужчина был убит роботизированной рукой на заводе Volkswagen в Баунатале, Германия. Роботизированная рука предназначалась для подъёма деталей машины, но, как сообщается, схватила рабочего и раздавила его большой металлической пластиной.
В результате инцидента мужчина получил тяжёлые травмы груди и был реанимирован на месте происшествия, но от полученных травм скончался в больнице. Представитель Volkswagen сказал, что в этом случае проблема в человеческой ошибке, а не неисправности робота, который может быть запрограммирован на выполнение различных задач в процессе сборки.
В результате инцидента мужчина получил тяжёлые травмы груди и был реанимирован на месте происшествия, но от полученных травм скончался в больнице. Представитель Volkswagen сказал, что в этом случае проблема в человеческой ошибке, а не неисправности робота, который может быть запрограммирован на выполнение различных задач в процессе сборки.
Первая смерть из-за промышленного робота произошла в 1979 году
Первым человеком, убитым роботом, был Роберт Уильямс, американский заводской рабочий в Флэт-Роке, штат Мичиган, в январе 1979 года. 25-летний Уильямс погиб на месте, когда его ударил по голове промышленный робот-манипулятор, предназначенный для извлечения предметов с полок складских помещений. Это произошло на на литейном заводе Ford Motor Company Flat Rock Casting.
Согласно сообщениям, тело Уильямса оставалось на полке в течение 30 минут, пока его не обнаружили рабочие, обеспокоенные его исчезновением. Его семья подала в суд на производителей роботов, Litton Industries, и получила компенсацию в размере 10 миллионов долларов.
Окружной суд округа Уэйн пришел к выводу, что не было принято достаточных мер безопасности для предотвращения такой аварии.
Согласно сообщениям, тело Уильямса оставалось на полке в течение 30 минут, пока его не обнаружили рабочие, обеспокоенные его исчезновением. Его семья подала в суд на производителей роботов, Litton Industries, и получила компенсацию в размере 10 миллионов долларов.
Окружной суд округа Уэйн пришел к выводу, что не было принято достаточных мер безопасности для предотвращения такой аварии.
Автомобиль Tesla Model S в режиме автопилота въехал под прицеп грузовика
В мае 2016 года 40-летний американец Джошуа Браун стал первым человеком, погибшим за рулём беспилотного автомобиля. Он ехал на своей управляемой компьютером Tesla Model S в режиме автопилота по автостраде в Уиллистоне, штат Флорида. На скорости 115 км/ч машина нырнула под низкий прицеп грузовика, пересекавшего её путь на шоссе 27A США, полностью срезав свою крышу, затем врезалась в забор и электрический столб.
Обломки машины разлетелись на десятки метров от места аварии. Компания Tesla заявила, что её система автопилота не смогла обнаружить грузовик, потому что его белый цвет был похож на цвет яркого неба. А ещё обвинила водителя в том, что он не пытался нажать на тормоза, то есть отвлёкся от дороги.
Обломки машины разлетелись на десятки метров от места аварии. Компания Tesla заявила, что её система автопилота не смогла обнаружить грузовик, потому что его белый цвет был похож на цвет яркого неба. А ещё обвинила водителя в том, что он не пытался нажать на тормоза, то есть отвлёкся от дороги.
Заводскую рабочую зажало механизмом и раздавило насмерть
7 июля 2015 года Ванду Холбрук, 57-летнюю рабочую завода по производству автомобилей Ventra Ionia Main в Мичигане (США), промышленный робот раздавил насмерть. Ванда работала на производственной линии, когда роботизированная рука застала её врасплох, войдя в секцию, в которой она находилась. Рука врезалась в неё и раздавила её голову о сцепное устройство прицепа, над которым она работала. По данным юридической фирмы Callahan, муж погибшей сказал, что травмы головы его жены были настолько серьёзными, что похоронное бюро рекомендовало закрытый гроб.
Робот-сварщик убил заводского рабочего
Первым человеком, убитым роботом в Индии, стал 24-летний Рамджи Лал. В июле 2015 года он погиб в результате несчастного случая с роботизированным сварочным аппаратом на заводе производителя автомобильных запчастей SKH Metals. в Манесаре, Гургаон.
Робот запрограммирован на сварку металлических листов, которые он поднимает. Один такой лист сместился, и Лал потянулся из-за машины, чтобы поправить его. Сварочные электроды, прикрепленные к запрограммированному устройству, проткнули ему живот.
Робот запрограммирован на сварку металлических листов, которые он поднимает. Один такой лист сместился, и Лал потянулся из-за машины, чтобы поправить его. Сварочные электроды, прикрепленные к запрограммированному устройству, проткнули ему живот.
Робот проткнул перцовый аэрозольный баллончик и подверг опасности здоровье складских рабочих
В 2018 году робот случайно проткнул баллончик с перцовым спреем от медведей на предприятии Amazon в Роббинсвилле (штат Нью-Джерси), что привело к госпитализации 24 рабочих.
Аэрозольный баллончик на девять унций содержал концентрированный капсаицин — активный компонент перца чили. У многих рабочих возникли проблемы с дыханием, пострадали слизистые горла и глаз. Один человек оказался в критическом состояние и был отправлен в отделение интенсивной терапии, остальным также понадобилась медицинская помощь.
Аэрозольный баллончик на девять унций содержал концентрированный капсаицин — активный компонент перца чили. У многих рабочих возникли проблемы с дыханием, пострадали слизистые горла и глаз. Один человек оказался в критическом состояние и был отправлен в отделение интенсивной терапии, остальным также понадобилась медицинская помощь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты Роботизированные комплексы аварии несчастные случаи правила безопасности производственная травма промышленные роботы роботизированная рука роботы техника безопасности
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А большая часть происшествий с роботизированными манипуляторами - это несоблюдение ТБ или недостаточная продуманность блокировок. По аналогии можно посчитать, сколько народу убило и покалечило различного рода прессами, паровыми молотами и прочей тяжелой техникой.
То есть, сломанный палец - это именно то самое "всё в порядке"?