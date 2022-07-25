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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
25 июля 2022 08:33
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
692
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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7k
Колорад Час назад
Мне кажется или пельмешки сырые?
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58k
doker 54 минуты назад
Не всё так просто...

Когда ставка 20кр, а премиальные 40кр, то работодателю есть, "что сделать". Особенно, если плата за жильё... 20кр в месяц (ипотека, аренда). Вот такой не очень смешной "крючок".

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