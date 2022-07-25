Тест: угадайте фильм по кадру с автомобилем

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В данном тесте будут самые кассовые фильмы, получившие большое количество положительных отзывов на сайтах-агрегаторах IMDb и Кинопоиск. Но это будет очень сложный тест. Сможете ответить на 10 из 10?
Источник:
АНТИФИШКИ
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ибо сидеть и ломать голову из какой части именно кадр - бред
Мужик из молдавского селения приехал в Питер. Бродит по Эрмитажу, отбился от группы, потерялся. Ищет их пол часа, час, не может найти. Заходит в какой то зал, там выставка Авангард. Смотрит, стоит мужчина и восхищается:
-Как это прекрасно, какая чистота цвета, какя точность и изящество линий...
Мужик к нему подходит и спрашивает:
-Извините, а вы когда нибудь [мат] ежа?
-Нет, а почему вы спрашиваете?
-Ну я слышу, вы какую-то [мат] говорите, и я тоже решил [мат] сказать
Я эти фотографии и ждала, открывая пост(