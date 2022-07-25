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Тест: угадайте фильм по кадру с автомобилем

Тест: угадайте фильм по кадру с автомобилем

Автор:
25 июля 2022 18:52
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   автомобильные тесты   кинотесты   машины   тест   тесты по фильмам   
2856
1
В данном тесте будут самые кассовые фильмы, получившие большое количество положительных отзывов на сайтах-агрегаторах IMDb и Кинопоиск. Но это будет очень сложный тест. Сможете ответить на 10 из 10?

Источник:

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Метки: Тесты   автомобильные тесты   кинотесты   машины   тест   тесты по фильмам   
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14  комментариев
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10k
Hunson Abadeer Час назад
минус автору
ибо сидеть и ломать голову из какой части именно кадр - бред
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4k
leto2016 Полминуты назад
7 из 10
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха Полчаса назад
старый анекдот:
Мужик из молдавского селения приехал в Питер. Бродит по Эрмитажу, отбился от группы, потерялся. Ищет их пол часа, час, не может найти. Заходит в какой то зал, там выставка Авангард. Смотрит, стоит мужчина и восхищается:
-Как это прекрасно, какая чистота цвета, какя точность и изящество линий...
Мужик к нему подходит и спрашивает:
-Извините, а вы когда нибудь [мат] ежа?
-Нет, а почему вы спрашиваете?
-Ну я слышу, вы какую-то [мат] говорите, и я тоже решил [мат] сказать
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24k
Юрий 50 минут назад
Я бы предпочел угадывать такое...
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2k
Pioner76 Час назад
8/10
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13k
FatZilla 2 часа назад
Я не смотрел ни одного Форсажа вот и прокололся
Перевозчика тоже урывками.
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6k
ron 2 часа назад
а я ждал делориан марти и дока)
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1k
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
10/10
с первой попытки
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