FISHKINET
Сообщество RealFishki 649 постов • 51 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Что за ружьё было у Шурика в “Операции Ы”

Что за ружьё было у Шурика в “Операции Ы”

Автор:
23 июля 2022 01:18
Сообщество : RealFishki
Метки: берданка   винтовка Мосина   вохр   операция ы   ружье   сторож   фроловка   шурик   
536
6

Тот самый момент, когда герой подменяет бабушку-сторожа и начинает вышагивать на лютом морозе. Тут и начинаются его приключения… В котором фигурировало очень интересное ружьё.

Кто-то считает, что это винтовка Мосина или Берданка - но нет. Сторожам такое оружие не выдавали.

×
×

Если приглядеться к казённой части - действительно, копия винтовки Мосина образца 1891 года. Хотя цевьё значительно короче, а ствол явно не 7,62 мм.

Это довольно известное ружьё, его использовали в первой половине XX-го века и называли “фроловка”. Гладкостволка, её переделывали из бракованных или отработавших свой срок винтовок Мосина или берданок.

Как правило, она была однозарядной, но были варианты и с магазином.

Их делали на Тульском оружейном заводе по технологии Петра Николаевича Фролова. Началось это с того, что Фролов обратил внимание на огромное количество оружия, которое скопилось после Гражданской войны.

Переделать ружьё было гораздо проще, чем изготавливать новое. Получалось не всегда надёжно, зато дёшево и сердито. Для охраны - самое то.

Именно фроловками вооружали ВОХРовцев, сторожей, иногда народное ополчение. Частенько ружьё использовали и охотники. Кстати, оно “засветилось” не только в “Операции Ы”, а и в “Зимовье на Студёной” 1986-го года.

Сейчас знаменитые фроловки можно найти в музеях по всему бывшему СССР.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: берданка   винтовка Мосина   вохр   операция ы   ружье   сторож   фроловка   шурик   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Кожар 6 часов назад
Так в чем заключалась переделка-то? Тема не раскрыта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Александр 4 часа назад
Нарезняк в гладкоствол переделать?
Потом переделать затвор.
Затем - механизм выброса.
Убрать "казёнку".
Переделать (или перевыточить?) цевьё и приклад.
*Осталось чуть-чуть, уже скоро*
Просчитать весовой баланс.
Ещё раз подогнать затвор под гильзу.
Охренеть в конец.
Пустить ствол на лом, а цевье с прикладом на вёсла.
Аминь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15708



Другие посты автора
Популярное в сообществах
С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени
С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени
«Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее теперь выпускают
«Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее...
События на Украине 22- 23 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 22- 23 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Две советские актрисы, которые исчезли и никто не знает, что с ними
Две советские актрисы, которые исчезли и никто не знает, что с ними
Как спустя годы выглядят люберецкие качки лихих 90-х. Выходцам из "Титана" сейчас уже за 50 лет
Как спустя годы выглядят люберецкие качки лихих 90-х. Выходцам из "Титана" сейчас уже...
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#Разное#Ynews#кино#в мире#Приколы#автомобили#наука
#Юмор#факты#животные#картинки#Россия#фотографии#знаменитости#авто аварии#дети#позитив
#прикол#интересно#дтп#новости#аварии#подборка#люди#маразм#забавно#путешествия
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Фотопробы к новелле "Напарник" Фотопробы к новелле "Напарник" Кто на самом деле был автором знаменитой песни «Постой, паровоз» из комедии «Операция Ы» Кто на самом деле был автором знаменитой песни «Постой, паровоз» из комедии «Операция Ы» Памятник Шурику и Лидочке Памятник Шурику и Лидочке Хитрость, с помощью которой «Бывалому» удалось легко развернуть свою «инвалидку» весом в 400 кг Хитрость, с помощью которой «Бывалому» удалось легко развернуть свою «инвалидку» весом в 400 кг Житель Домодедово заперся в квартире и стал стрелять из окна по машинам Житель Домодедово заперся в квартире и стал стрелять из окна по машинам

На что жалуетесь?

Вернуться