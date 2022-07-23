Что за ружьё было у Шурика в “Операции Ы”

Если приглядеться к казённой части - действительно, копия винтовки Мосина образца 1891 года. Хотя цевьё значительно короче, а ствол явно не 7,62 мм.

Это довольно известное ружьё, его использовали в первой половине XX-го века и называли “фроловка”. Гладкостволка, её переделывали из бракованных или отработавших свой срок винтовок Мосина или берданок.