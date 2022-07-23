Что за ружьё было у Шурика в “Операции Ы”

Тот самый момент, когда герой подменяет бабушку-сторожа и начинает вышагивать на лютом морозе. Тут и начинаются его приключения… В котором фигурировало очень интересное ружьё.
Кто-то считает, что это винтовка Мосина или Берданка - но нет. Сторожам такое оружие не выдавали.
Если приглядеться к казённой части - действительно, копия винтовки Мосина образца 1891 года. Хотя цевьё значительно короче, а ствол явно не 7,62 мм.
Это довольно известное ружьё, его использовали в первой половине XX-го века и называли “фроловка”. Гладкостволка, её переделывали из бракованных или отработавших свой срок винтовок Мосина или берданок.
Как правило, она была однозарядной, но были варианты и с магазином.
Их делали на Тульском оружейном заводе по технологии Петра Николаевича Фролова. Началось это с того, что Фролов обратил внимание на огромное количество оружия, которое скопилось после Гражданской войны.
Переделать ружьё было гораздо проще, чем изготавливать новое. Получалось не всегда надёжно, зато дёшево и сердито. Для охраны - самое то.
Именно фроловками вооружали ВОХРовцев, сторожей, иногда народное ополчение. Частенько ружьё использовали и охотники. Кстати, оно “засветилось” не только в “Операции Ы”, а и в “Зимовье на Студёной” 1986-го года.
Сейчас знаменитые фроловки можно найти в музеях по всему бывшему СССР.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Потом переделать затвор.
Затем - механизм выброса.
Убрать "казёнку".
Переделать (или перевыточить?) цевьё и приклад.
*Осталось чуть-чуть, уже скоро*
Просчитать весовой баланс.
Ещё раз подогнать затвор под гильзу.
Охренеть в конец.
Пустить ствол на лом, а цевье с прикладом на вёсла.
Аминь.