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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
22 июля 2022 22:44
Метки: Пятница 102   Юмор   прикол   
2659
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Billi_Bons 13 часов назад
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scorpick 2 часа назад
Каждый раз алкопост на пятницу читаю в субботу)))
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58k
Похабыч 6 часов назад
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959
vic333 11 часов назад
Пить, это тяжёлый труд.
После него надо пивка принять :)

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58k
doker 13 часов назад
Жизнь - как пуля пролетела?

Нет, господа-товарищи - гиперзвуковая ракета.

Берегите воспоминания - всё, что у вас остаётся.
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6k
ekarataev 13 часов назад
Категорически рекомендую кедровые настойки. Три старика кедровая, Немиров самогон на кедровых шишках и Сибитер кедровый.
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2k
Гур 13 часов назад
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37k
Мойша 13 часов назад
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Мойша 13 часов назад
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