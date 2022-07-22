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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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АНТИФИШКИ
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Метки: Пятница 102 Юмор прикол
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После него надо пивка принять :)
Нет, господа-товарищи - гиперзвуковая ракета.
Берегите воспоминания - всё, что у вас остаётся.