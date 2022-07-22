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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
22 июля 2022 21:49
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
1483
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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45k
Прораб 2 часа назад
"Святые-90-е" мать их. Паскудное время было...
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1k
z1380 Час назад
Комментарий к фото
ААААААААААААА!!!!!
Литл Би РОЗЗЗЗИИИИИИИИИИ!!!!!
Самый Крутой концерт АКАДАКИ?
За всю Историю!!!!!!!
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