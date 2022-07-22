Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

1. 1 Источник: Девушка из 90-х передаёт привет!

2. 0 Долгожданная покупка.

Молодые люди фотографируются со своим первым телевизором. Россия, 1995 год.

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3. 0 Премьера Mercedes-Benz S class в кузове W140. Женева, 1991 год.

4. 0 Группа «Scooter» в Москве, 2000 год.

5. 0 Продуктовый ларёк на юго-западе Санкт-Петербурга, 1998 год.

6. 0 Губернатор Красноярского края Александр Лебедь, его заместитель Николай Вернер и актёр Алексей Булдаков.1999 год.

Александр Лебедь стал прототипом генерала Иволгина из культовой серии фильмов о "национальных особенностях". После выхода первого фильма Александр Иванович подружился с исполнителем этой роли Алексеем Булдаковым. По словам Булдакова, Лебедь высоко оценил картину и списанный с него образ, но при этом нашёл и один недостаток. Оказывается, ко времени выхода фильма на экран Лебедь несколько лет не употреблял алкоголь.

7. 0 Яхта королевы Великобритании Елизаветы II во время визита в Санкт-Петербург в октябре 1994 года.

8. 0 Выступление группы «AC/DC» на Тушинском аэродроме, в рамках фестиваля «Монстры Рока».

Москва, 1991 год.

9. 0 Очередь перед открытием магазина «Levi's».

Москва, 1993 год.

10. 0 В 1990-х начала демонстрирвоать свои меховые модели дизайнер Ирина Крутикова

11. 0 Уличная торговля на Арбате, 1995 год.

12. 0 Москва. 1998 год. Автор: Игорь Мухин.

13. 0 Аэродром Тушино, концерт. 1998 год. Автор: Игорь Мухин.

14. 0 Наталья Ветлицкая, 1994 год.

15. 0 Торговля с автомашины. 1991 год. Автор: В. Г. Процук. Челябинская область.

16. 0 1990–1998 годы. Череповец.

17. 0 Ждут привоза. 1991–1994 годы. Автор: Юрий Барышев. Ярославль.

18. 0 Рынок. 1991–1994 годы. Автор: Юрий Барышев. Ярославль.

19. 0 1994 год. Автор: Сергей Чиликов. Самара.

20. 0 Памятник Ленину в Лужниках во время выборов в 1996 году. Автор: Елена Лобанова. Москва.

21. 0 Студенческая общага 90-х

22. 0 На Сенном рынке. Октябрь 1997 года. Авторы: Раиса Пестова, Владимир Семин. Краснодар.