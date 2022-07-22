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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Долгожданная покупка.
Молодые люди фотографируются со своим первым телевизором. Россия, 1995 год.
Молодые люди фотографируются со своим первым телевизором. Россия, 1995 год.
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6.
Губернатор Красноярского края Александр Лебедь, его заместитель Николай Вернер и актёр Алексей Булдаков.1999 год.
Александр Лебедь стал прототипом генерала Иволгина из культовой серии фильмов о "национальных особенностях". После выхода первого фильма Александр Иванович подружился с исполнителем этой роли Алексеем Булдаковым. По словам Булдакова, Лебедь высоко оценил картину и списанный с него образ, но при этом нашёл и один недостаток. Оказывается, ко времени выхода фильма на экран Лебедь несколько лет не употреблял алкоголь.
Александр Лебедь стал прототипом генерала Иволгина из культовой серии фильмов о "национальных особенностях". После выхода первого фильма Александр Иванович подружился с исполнителем этой роли Алексеем Булдаковым. По словам Булдакова, Лебедь высоко оценил картину и списанный с него образ, но при этом нашёл и один недостаток. Оказывается, ко времени выхода фильма на экран Лебедь несколько лет не употреблял алкоголь.
8.
Выступление группы «AC/DC» на Тушинском аэродроме, в рамках фестиваля «Монстры Рока».
Москва, 1991 год.
Москва, 1991 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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Литл Би РОЗЗЗЗИИИИИИИИИИ!!!!!
Самый Крутой концерт АКАДАКИ?
За всю Историю!!!!!!!