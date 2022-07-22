«Это Камчатка, детка!»: жители Петропавловска-Камчатского самостоятельно сняли медвежонка, который застрял на дереве

Жители одного из домов в Петропавловске-Камчатском увидели необычную картину: во дворе на дерево забрался медвежонок. От страха он залез как можно выше, а вот спуститься уже не смог или не захотел.

Понятно, что на такое зрелище собрались все:

«Я давно мечтала увидеть медведя вблизи, на безопасном расстоянии. Я даже настроилась слетать на Курильское озеро этим летом, но я не думала, что увижу его во дворе соседнего дома на дереве. Это Камчатка, детка!»

Вызвали спасателей, но они не торопились, поэтому операцию по спасению организовали собственными силами. Самый отчаянный полез на дерево и стал подталкивать медвежонка к краю ветки. Двое других растянули покрывало и ловили косолапого внизу.

Но ловцы из них получились так себе: медвежонок-то с ветки упал, но поймать его толком не сумели, он только зацепил покрывало. Но всё-таки смягчил падение и пулей припустил куда подальше.