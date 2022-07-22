«Это Камчатка, детка!»: жители Петропавловска-Камчатского самостоятельно сняли медвежонка, который застрял на дереве

Местные жители не дождались спасателей и сами взялись за дело.
Жители одного из домов в Петропавловске-Камчатском увидели необычную картину: во дворе на дерево забрался медвежонок. От страха он залез как можно выше, а вот спуститься уже не смог или не захотел.
Понятно, что на такое зрелище собрались все:
«Я давно мечтала увидеть медведя вблизи, на безопасном расстоянии. Я даже настроилась слетать на Курильское озеро этим летом, но я не думала, что увижу его во дворе соседнего дома на дереве. Это Камчатка, детка!»
Вызвали спасателей, но они не торопились, поэтому операцию по спасению организовали собственными силами. Самый отчаянный полез на дерево и стал подталкивать медвежонка к краю ветки. Двое других растянули покрывало и ловили косолапого внизу.
Но ловцы из них получились так себе: медвежонок-то с ветки упал, но поймать его толком не сумели, он только зацепил покрывало. Но всё-таки смягчил падение и пулей припустил куда подальше.
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Нужно было дождаться спасателей и ветеринаров - чтобы мишку обследовали и убедились, что он не остался без матери. Может быть, специалисты отправили бы его в приют для животных - чтобы позже выпустить в дикую природу, или клинику. Вместо этого, местные сами полезли на дерево. Причём «спасение» провели так криво, что многих это просто взбесило:
Но есть и положительный момент - теперь медвежонок точно больше не будет выходить к людям и забредать в города. Ну или только когда вырастет - чтобы как следует «отблагодарить» отдельных граждан за «спасение».
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Это же как ребёнок маленький в незнакомом городе. Может заблудиться, может в какой подвал спрятаться, затаиться, оголодать, заразиться там чем-нибудь и погибнуть. Может под машину попасть.
Без матери, или без помомщи специалистов, не выживет.
Цель ведь не запарать его в клетку на остаток жизни, а вернуть в природу?