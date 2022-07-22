Фото из прошлого. "СССР в цвете 2"

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22 июля 2022 00:08
Цветные фотографии из советского союза.
4.
Фонтан «Дружба народов». Центральная аллея ВДНХ 1960е
6.
В рабочей столовой шахты №4 треста «Тулауголь». Тула 1950е
7.
Строительство кинотеатра «Россия» Москва 1959 г.
8.
Торжественное открытие VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1957 г.
10.
Практиканты из Вьетнама в общежитии. Тольятти 1984 г.
11.
На автобусной остановке 1960е
13.
Гимнастки. Москва 1950е
14.
Велогонка. Москва 1950е
16.
Праздник "Русская зима". Великий Устюг 1971 г.
17.
Соколово-Сарбайское железнорудное месторождение. Кустанайская обл., г. Рудный 1959 г.
18.
На летном поле. Нарьян-Мар 1965 г.
19.
В школу. Бурятская АССР, с. Жаргаланта 1959 г.
20.
Кафе "Юность". Череповец 1961 г.
22.
Электричка. Ленинградская обл. 1985 г.
23.
Танец «Хлопок». Ашхабад 1955 г.
24.
Авиамоделисты. Рустави 1957 г.
25.
Ташкент 1 мая 1982 г.
26.
Площадь Героев Майского восстания. Ленинакан 1967 г.
27.
Строительство Сибирского нефтепровода 1961 г.
28.
Пароходы у причала. Сочи 1950е
29.
Памятник В.И. Ленину у Финляндского вокзала. Ленинград 1950е
30.
Работники Белгородского цементного завода 1958 г.
31.
Ансамбль танца "Шаратын". Абхазская АССР 1970е
32.
МГУ физик Всеволод Вячеславович Балашов 1963 г.
34.
Урожай. Казахская ССР, Акмолинская обл. 1955 г.
35.
Детски сад. Литовская ССР, г. Электренай 1968 г.
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