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Фото из прошлого. "СССР в цвете 2"

Фото из прошлого. "СССР в цвете 2"

Автор:
22 июля 2022 00:08
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   СССР   история   люди   фото   фотографии   
264
35

Цветные фотографии из советского союза.

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Метки: Жизнь   СССР   история   люди   фото   фотографии   
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1  комментарий
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Змей Горыныч 5 минут назад
На фото Красной площади в кадр попал редкий "Москвич-411"
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