64 потрясающих мультфильма 21 века

Список этот начался случайно, на каком-то клочке бумаги, и долго пополнялся — мне хотелось просто не забыть действительно стоящие мультфильмы — такие, после которых меняется настроение, остается это долгое чувство «вау!» — то, что стоит показать своим детям, пусть и не сразу, по мере их взросления, но постепенно обязательно всё. Потому что в каждом их них заключена необыкновенная красота, жизненная и проникновенная.

А теперь могу сказать, что уже не раз этот список мне и самой пригодился. Выбираю под настроение и смотрю — в моменты поиска идей, фактуры, настроя — всего того, что мы, люди творческие, и в частности, рисующие, привычно называем вдохновением.

В подборке картины российские, американские, европейские, азиатские и ближневосточные. Встретятся очень популярные и практически неизвестные. Для того, чтобы не создавалось чувство рейтинга, список составила исключительно хронологически.

Делитесь в комментариях тем, что вас вдохновляет! И главное — приятного просмотра!

1. Клаус (Испания, Великобритания) 2019