64 потрясающих мультфильма 21 века

Если пришло время отдыха и/или поиска вдохновения, присаживайтесь поудобнее, будем смотреть мультики. И не просто мультики, а самые красивые и необычные (на мой конечно взгляд) полнометражные мультфильмы последнего двадцатилетия.
Список этот начался случайно, на каком-то клочке бумаги, и долго пополнялся — мне хотелось просто не забыть действительно стоящие мультфильмы — такие, после которых меняется настроение, остается это долгое чувство «вау!» — то, что стоит показать своим детям, пусть и не сразу, по мере их взросления, но постепенно обязательно всё. Потому что в каждом их них заключена необыкновенная красота, жизненная и проникновенная.
А теперь могу сказать, что уже не раз этот список мне и самой пригодился. Выбираю под настроение и смотрю — в моменты поиска идей, фактуры, настроя — всего того, что мы, люди творческие, и в частности, рисующие, привычно называем вдохновением.
В подборке картины российские, американские, европейские, азиатские и ближневосточные. Встретятся очень популярные и практически неизвестные. Для того, чтобы не создавалось чувство рейтинга, список составила исключительно хронологически.
Делитесь в комментариях тем, что вас вдохновляет! И главное — приятного просмотра!
1. Клаус (Испания, Великобритания) 2019
Добрый новогодний мультфильм с отличной современной и в то же время уютной графикой. Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север в город Смиренсбург. Тот должен организовать там почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем. Прибыв на место, парень оказывается в зоне боевых действий: два семейных клана, так уж исторически сложилось, питают взаимную ненависть и свято чтут многовековую традицию при любой возможности мутузить друг друга и делать пакости. Разумеется, в такой обстановке не до писем, и почтовое отделение давно превратилось в курятник. Уже практически отчаявшись, Джеспер посещает лесного отшельника по имени Клаус, и их знакомство положит начало удивительным событиям.
2. Волшебный парк Джун (Испания, США) 2019
В детстве Джун часто мечтала, строила с мамой волшебный парк и придумывала необыкновенные истории, в которые попадали его обитатели. Но чем старше становилась девочка, тем реже она вспоминала о своих вымышленных друзьях. Тогда героиня и представить не могла, что аттракционы и все их обитатели существуют на самом деле. Вот только парк выглядит заброшенным — многие аттракционы разрушены, нет ни одного посетителя. И Джун нужен план спасения ее Мечты.
3. Добытчица (Ирландия, Канада, Люксембург) 2017
После ареста главы семейства в афганской семье остались только женщины, не считая годовалого мальчика. Поскольку в этой стране женщина не имеет права находиться на улице без сопровождения мужа или отца, юная Парвана остригает волосы и переодевается мальчиком, чтобы не дать семье умереть с голоду.
4. Тофу (Китай) 2017
Когда-то давно Великий учитель сделал обычные бобы разумными, научил их боевому искусству бессмертных, а сам вознёсся на небо. Несколько лет спустя немногие следуют заветам учителя и практикуют искусство бессмертных, потому что, говорят, от этого сходят с ума, и за тобой могут прийти тёмные чудовища. Но Тофу не из слабаков. Несмотря на увещевания свой подруги Дусян, парень упорно занимается, поэтому горожане и сдают его в местный дурдом. А там оказывается гораздо интересней, чем мог предположить Тофу — он встречает одного из мастеров, про которого читал в книге.
5. Босс-молокосос (США) 2017
Эта важная во все времена история для взрослых и детей рассказывается от лица семилетнего Тима, в семье которого появляется новорожденный брат. Тим сильно ревнует малыша к родителям и постепенно Тим замечает, что младенец — совсем не обычный ребенок, он владеет лидерскими задатками, уже носит деловые костюмы и во всем видит бизнес-задачу. Возможно ли такое, или всё это лишь часть заговора?
6. Хранители дверей (Китай) 2016
В мире китайских божеств кризис. Люди больше не верят в Богов. Один из Богов-хранителей дверей спускается в людской мир, чтобы доказать, что он ещё чего-то стоит. Но это приводит к непредсказуемым последствиям.
7. Жизнь кабачка (Швейцария, Франция) 2016
Робкий мальчик Икар по прозвищу «Кабачок» остается в одиночестве после смерти своей пьющей матери. Сироту определяют в детдом, где он знакомится с ребятами, которые тоже натерпелись от непутевых родителей. Объединенные схожим горем, они наконец-то начнут узнавать, что такое счастье. Но смогут ли они после всех потрясений, которые им довелось вынести, снова доверять людям и видеть в них доброту? В приюте Кабачок, поначалу принятый, как и все новички, — с очень едкими насмешками, — встретит людей, которых жизнь ему не подкинула бы, будь он в другом месте. Он познакомится с Симоном, Ахмедом, Беатрис и ни на кого не похожей Камиллой, которую придется спасать от лап обезумевших взрослых. Этот вовсе не грустный мультфильм легко и просто рассказывает об очень непростых и неоднозначных вещах.
8. По ту сторону океана (Китай) 2016
Не все существующие миры открыты нашему взору. Они населены прекрасными существами, с которыми люди не встречаются. Эти создания контролируют наступление времён года, приливы, полнолуние и прочие явления, определяющие жизнь человека. Чунь — существо из такой Вселенной. Когда ей исполнилось шестнадцать, она превратилась в дельфина и отправилась посмотреть на мир людей. Но внезапно героиня попала в шторм и едва не погибла. От смерти её ценой собственной жизни спас мальчик. Больше всего на свете Чунь хочет вернуть ему жизнь, и для этого ей необходимо защитить душу мальчика, превратившуюся в крохотную рыбку...
9. Балерина (Франция, Канада) 2016
1879 год. Фелис — сирота, которая большую часть жизни провела в приюте. Больше всего она мечтает стать балериной, но для этого нужны деньги, каких у неё никогда не было. Поддавшись уговорам лучшего друга, она сбегает из приюта, и они отправляются в Париж, где, кажется, сбываются все, даже самые безумные мечты. Но все оказывается не так просто, как думали друзья. Чтобы попасть в престижную балетную школу при Гранд Опера, пришлось назваться другим именем и выдать себя за дочь обеспеченных родителей. И в первый же день Фелис становится всеобщим посмешищем. Сможет ли она не вылететь с учебы в первую же неделю, справиться со всеми испытаниями и осуществить мечту?
10. Кубо. Легенда о самурае (США) 2016
Кубо — сирота и наследник великого рода, но когда возвратились духи прошлого, желающие мести, на его охрану решилась стать лишь странная парочка хранителей — жук и обезьяна. И теперь для Кубо единственный шанс на спасение — отыскать волшебные доспехи отца, знаменитого самурая. Удивительной красоты метафора о том, как наши родители всегда остаются рядом с нами.
11. Зверополис (США) 2016
В Зверополисе, современном зверином городе, есть место всем. Для жирафов построены здания с высоченными потолками. Там, где живут мыши, — микроскопические многоэтажки, площади и поезда! В районе с жарким климатом Площадь Сахары живут обитатели тропиков, а для белых полярных медведей существует Тундратаун, где они чувствуют себя, как в своей тарелке! Как и любой город, Зверополис очень динамичен и населён разношёрстной публикой, ведь в городе есть всё, что нужно для полноценной жизни: магазины, библиотеки, салоны красоты. Главная героиня Джуди Хопс — молодая весёлая зайчиха, недавно поступившая на службу в полицейский участок, должна очень постараться, чтобы заработать уважение коллег, для которых она — милое пушистое существо с красивыми ушами. Для этого она сразу берётся за самое сложное, запутанное дело, а её помощником станет пройдоха лис Ник Уайлд, которого следовало бы посадить в тюрьму за его проделки. Именно то, что Джуди знает обо всех неблаговидных делах Ника и служит гарантией того, что лис никуда от неё не денется и поможет раскрыть заговор, из-за которого могут пострадать все жители Зверополиса...
12. Снежная битва (Канада) 2015
Действие мультфильма происходит в небольшом канадском городке. Дети этого города, как и везде, с нетерпением ждут, когда же выпадет первый снег, обещающий так много веселья и смеха. И наконец, вся ребятня разделилась на две команды, чтобы провести настоящий снежный поединок. Построена крепость, разработаны планы, назначены награды. До чего могут дойти дети, разъяренные на первый взгляд невинной детской забавой? Где заканчивается игра и начинается настоящая война?
13. Маленький принц (Франция) 2015
Мир невозможен без фантазии и приключений. По крайней мере в это верит добродушный старик авиатор, по соседству с которым недавно поселилась одна очень педантичная мама со своей прилежной дочкой. Жизнь девочки подчинена строгому учебному плану, в котором время на друзей предусмотрено только следующим летом. Однако этот тщательно выстроенный план трещит по швам, когда в жизнь девочки врывается странный сосед с его невероятными рассказами о Маленьком Принце и далеких звездах. Осталось только починить самолет, и в путь! Так начинается большое путешествие девочки — полное опасностей, волшебства, юмора и настоящей дружбы.
14. Дом (США) 2015
Захватив Землю, раса пришельцев Був тут же начинает заниматься её благоустройством и реорганизацией. «Не стоит благодарности!» — заявляют они землянам, собранным на время в отдельных резервациях. Находчивая и рисковая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая от пришельцев, встречает на своем пути самого раздражающе-оптимистичного Бува по имени О, отвергнутого своими инопланетными собратьями. Этой, казалось бы, несовместимой парочке предстоит найти маму Дар, спасти нашу планету и вернуть баланс в человеческо-инопланетянские отношения. Хорошо, что у них есть летающий автомобиль!
15. Далеко на север (Франция, Дания) 2015
1892 год, Санкт-Петербург. Саше 15 лет, она хрупкая девушка из аристократической семьи, но Саша мечтает о Великом Севере и очень переживает о судьбе дедушки Олукина, известного ученого и исследователя Арктики, который до сих пор не вернулся из последней экспедиции на Северный полюс. Было уже отправлено несколько групп на его поиски, но всё безрезультатно, и поиски прекращены. Саше конечно передалась любовь дедушки к исследованиям и открытиям, так ещё ей в голову пришла отличная идея, где искать деда. Только родители не одобряют идею девочки, мысль о путешествии кажется им несерьёзной и опасной. Тогда Саша бежит из дома и сама нанимает корабль, чтобы полностью продублировать путешествие деда и попытаться самой его найти.
16. Аврил и поддельный мир (Франция, Канада, Бельгия) 2015
С конца 19 века мир пошёл по другому пути. 1941 год. Во Франции правит Наполеон VI и паровые технологии, потому что уже на протяжении многих лет во всём мире пропадают выдающиеся учёные, и электричество так и не было открыто. Когда Аврил была маленькой, её родители-учёные пытались получить эликсир бессмертия, но тоже исчезли таинственным образом. От семьи у девушки остался только говорящий кот, и с тех пор она пытается воссоздать тот самый эликсир.
17. Семейка монстров (США) 2014
Ему не повезло родиться в роскошном замке или даже в обычном доме. Во всяком случае, он так считает. Он даже не догадывается, что он человек. Вместе с народом коробяк — забавных монстриков, носящих на себе вместо одежды картонные коробки, мальчик-сирота живет в подземных катакомбах и искренне считает себя одним из них. Зато каждую ночь он может разгуливать с друзьями по тёмному городу и внушать страх обычным жителям. Но почему же его коробка со временем становится ему тесна? Отчего люди так боятся невинных и доброжелательных коробяк? Однажды он встретит очаровательную и прыткую девочку, которая вместе с ним поможет всему городу разобраться в этой удивительно красивой и немного запутанной истории.
18. Пророк (Катар, Франция, Ливан, Канада, США) 2014
Альмитра после смерти отца разучилась говорить, она доставляет всем уйму неприятностей и часто крадёт товары у местных торговцев. Единственные друзья Альмитры — это чайки, она даже как-то общается с ними, издавая крики, похожие на птичьи. Её мать Камила, помогает по хозяйству Мустафе — поэту, художнику и политическому деятелю, который содержится под домашним арестом. Трогательная история о дружбе взрослого и девочки, нуждающейся в отце. Одна из лирических вставок в мультфильм нарисована Томмом Муром («Песнь Моря», «Тайна Келлс»)
19. Песнь моря (Ирландия, Дания, Бельгия, Люксембург, Франция) 2014
Необыкновенно красивая история, основанная на древних легендах, с потрясающей прорисовкой Томма Мура и проникающими в самое сердце ирландскими мелодиями. Ожидая рождения дочери, мама Бена пела ему красивые старинные песни и говорила, что он будет лучшим старшим братом на свете. А потом она пропала, оставив мужу и сыну маленькую Сиршу – главную героиню этой удивительной истории. Отец Бена и Сирши присматривает за маяком, и погруженный в тоску по пропавшей жене, не может обеспечить детям должный уход. Бен постоянно раздражается на Сиршу, которая к своим шести годам так и не научилась говорить, а она постоянно попадает в какие-нибудь неприятности. Последней каплей, переполнившей терпение бабушки, которая приехала из города навестить внуков, становится ночное происшествие, когда Сирша одна ушла купаться в холодном океане и простудилась. Отец соглашается поручить воспитание детей бабушке, и та увозит их в город. В тот же вечер дети сбегают обратно. Бен спешит к своему любимому псу, а Сиршу неумолимо тянет к океану. Ведь она из рода селки, и когда мир духов обречен на исчезновение, только ей под силу все изменить. И ей конечно понадобится помощь брата.
20. Холодное сердце (США) 2013
Необычная для диснеевского мультфильма завязка. Здесь не будет ставки на вечное счастье рядом с прекрасным принцем. Здесь каждый сам в ответе за судьбу и должен принимать сложные решения. А самой большой опорой становится сестринская любовь. Когда сбывается древнее предсказание, и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, чтобы спасти её, а вместе с ней и всё королевство. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений: встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке.
21. Университет монстров (США) 2013
Майк и Салли — самые опытные пугатели детей в Монстрополисе, но так было далеко не всегда. Когда молодой и зеленый во всех смыслах Майк поступил в Университет монстров, он еще не был знаком с Салли. В этом учебном заведении получали образования монстры всех цветов и размеров: пугать детей — это настоящее искусство, доступное далеко не всем (особенно тем, кто сам боится детей). И вот Майк на пути к своей мечте: он получил пропуск со своей фотографией и место в университетском общежитии. И в соседи ему достался мохнатый зелено-фиолетовый здоровяк Салли, отличающийся от самого Майка настолько сильно, насколько вообще возможно.
22. Снежные приключения Солана и Людвига (Норвегия) 2013
Веселый и любопытный Солан и его друг — пессимист и меланхолик Людвиг — живут в маленькой деревушке вместе с изобретателем Реодором Фельгеном. Спокойную жизнь героев омрачает лишь одно — в канун Рождества в деревне до сих пор не выпал снег. Реодор, желая порадовать друзей, создает самую мощную в мире снежную пушку. Но, к сожалению, есть человек, который хочет использовать машину в корыстных целях — это редактор местной газеты Фриман. Чтобы повысить продажи своего издания, Фриман обещает читателям рекордное количество снега — и, конечно, для этого ему понадобится изобретение Реодора. Редактор своими действиями вызывает настоящую снежную бурю, и тогда Солана и Людвиг решают бросить ему вызов, чтобы остановить разбушевавшуюся стихию и вернуть Рождество.
23. Сад изящных слов (Япония) 2013
В этом мультфильме встретятся все цвета, состояния и переливы дождя, прорисованные с невероятной любовью и достоверностью. Молодой человек по имени Такао прогуливает школу в парке только в дождливые дни, и встречает там загадочную девушку, которая тоже приходит только, когда идет дождь. Их случайные встречи и короткие разговоры повторяются вновь и вновь, постепенно раскрывая сердца героев, а впереди маячит конец сезона дождей.
24. Механика сердца (Франция, Бельгия) 2013
Джек родился в Эдинбурге, в «самый холодный день на свете», и его сердце мгновенно оледенело. Брошенного матерью мальчика усыновляет акушерка-волшебница, Докторша Мадлен. Она вставляет ему в грудь часы, которые помогают сердцу биться, но влюбляться Джеку нельзя — такого пылкого чувства хрупкая сердечная механика не выдержит. Однако подросший Джек невольно нарушает запрет, увидев на прогулке маленькую уличную певицу…
25. Мальчик и мир (Бразилия) 2013
Несовершеннолетний ребенок, потеряв одного родителя, пытается отыскать другого. Он не намерен быть сиротой при живом отце. У него есть определенный план, где и как его найти. Для этого герой проделывает огромную работу. Он выясняет, где отца видели в последнее время. Планирует, как его найти и думает о том, что именно для него важно при построении данного маршрута. Ищет возможность как можно скорей отыскать тех людей, которые могут ему помочь. Для своих лет он очень перспективен. У героя есть большие амбиции и грандиозный потенциал. Мальчик верит, что ему непременно получится найти своего отца, но он не уверен, что тот будет рад его видеть. Хоть мальчик и мал, но размышляет он как взрослый. Понимает, что такой срок, который они прибывали в разлуке, может сказаться на их отношениях. Несмотря на страх быть отвергнутым, он все равно решается на свой марш-бросок. Его неблизкий путь уже начался. Еще никогда он так сильно не переживал из-за сложившихся обстоятельств. Не думал, что ему будет так сложно в своих поисках вовремя и последовательно не нарушать установленного плана. Мир взрослых ему чужд, но он ничего не боится. Верит, что все может быть хорошо. Стоит только захотеть.
26. За тридевять земель (Дания, Швеция) 2013
У зайчонка Йохана было счастливое детство. Он рос в дружной семье и ни в чем не знал нужды. Однажды вместе семьей Йохан переехал на новое место жительства и начал обустраиваться там. Семейство считалось образцовым. Но ночью на их жилище налетел Пернатый король и утащил в свое логово маму главного героя. Разумеется, что зайчонок со своим отцом тут же ринулись на ее поиски. Путь оказался очень сложный, поскольку им придется отправиться туда, откуда не может быть дороги назад, но смелого Йохана не страшат трудности.
27. Эрнест и Селестина: приключения мышки и медведя (Франция, Бельгия, Люксембург) 2012
Нежный и трогательный мультфильм, нарисованный акварелью, понравится всем любителям классической рисованной анимации. Большая дружба начинается с малого… Она — маленькая мышка, он — огромный медведь. Она — ребенок, он — взрослый. Она мечтает быть художницей, хотя по правилам своего мира должна стать дантистом, он — музыкант и поэт, ведущий бездумную жизнь и никогда не имеющий куска хлеба на завтра. Они живут в разных мирах: для обитателей мышиного царства нет ничего более дикого, чем подружиться с «большим плохим медведем», да и его соседи вряд ли поймут, зачем водиться с мышкой. Но дружба и родство душ сродни настоящему волшебству. И какое этой парочке дело до условностей, разницы в размере, исторических предрассудков и культурных барьеров?
28. Храбрая сердцем (США) 2012
Испокон веков мифы и легенды окутывают загадочной пеленой живописные отроги Шотландских гор. Искусной лучнице Мериде приходится выбирать свой путь в жизни самостоятельно, и однажды она отказывается следовать древним традициям королевства, бросая вызов могущественным шотландским кланам и их предводителям: нескладному лорду МакГаффину, угрюмому лорду Макинтошу и сварливому лорду Дингволлу. Неосторожные поступки Мериды грозят повергнуть королевство в хаос, и тогда она отправляется за советом к эксцентричной отшельнице, которая вместо помощи накладывает на Мериду опасное заклятье. Юной принцессе предстоит полагаться только на собственную храбрость, чтобы преодолеть могущественное волшебство и победить самого страшного зверя из тех, что водятся в горных долинах.
29. Магазинчик самоубийств (Франция, Канада, Бельгия) 2012
Несмотря на мрачное и странное название, здесь зрителей ждет настоящая музыкальная комедия, несущая в себе глубокую мысль, скрытую за мишурой событий. В небольшом городе, где жители просто пропадают от скуки, уныния и тоски, а жизнь невероятно уныла и невыносима, на протяжении многих поколений процветает магазин, который торгует всем необходимым для совершения самоубийств. Всё идёт замечательно до тех пор, пока в семье владельца этого магазина не рождается Алан — жизнелюбивый и весёлый малыш.
30-32. Монстры на каникулах (США) 2012, 2015, 2018
Граф Дракула для себя и собственной любимой дочки выстроил хорошо укрытый от сторонних глаз отель, куда монстры со всего света прибывают передохнуть от домашних забот, повседневной суеты и, конечно... людей. Но вездесущие американские туристы попадают и сюда.
33-35. Смурфики (Бельгия, США) 2011, 2013, 2017
Крошечные синие человечки, жизнелюбивые счастливчики, живущие в ярких домиках в лесу, не дают покоя живущему по соседству злому и несчастному колдуну Гаргамелю. . А вдобавок из смурфиков получается отличное и невероятное по силе действия зелье, последняя надежда колдуна на былое могущество и счастливую жизнь. Теперь Гаргамель собирается изловить всех смурфиков до единого. Спасаясь от него, крошечные смурфики попадают прямиком в наш мир, а именно в Центральный парк города Нью-Йорк. Маленьким отважным смурфикам предстоит отыскать дорогу домой и не попасть в лапы Гаргамеля.
36. Отважная Лифи (Южная Корея) 2011
Детский красочный полнометражный мультфильм, снятый в Южной Корее, будет полезно посмотреть и взрослым зрителям, ведь история, рассказанная здесь, научит не обращать внимания на общественное мнение и слушать исключительно свое сердце. Курочка по имени Лифи живет на птицеферме, каждый день у нее отбирают яйца и не дают их высидеть. Курочка мало знает об устройстве мира, и её считают легкомысленной все, с кем она сталкивается, и, как и положено курице, она совершенно не умеет летать и не приспособлена к вольной жизни. Но инстинкт ведет её вперед, и она сбегает из инкубатора. Лифи будет жить в лесу, вырастит малыша, но останется для всех другой, «недалекой» — и для тех, кто смирился с жизнью на птичьем дворе, и для тех, кто привычно свободно живет в лесу. Но именно Лифи, идущая своим путем, научит их всех чему-то очень важному.
37. Смешарики. Начало (Россия) 2011
Первый и самый трогательный полнометражный мультфильм о Смешариках. Не похож ни на сериал, ни на последующие полнометражные мультфильмы. Однажды в поисках правды, справедливости и добра наши друзья отправляются в огромный мегаполис, где все совершенно не так, как у них дома. Смешарики искренне верят, что могут помочь спасти мир. Но здесь существует огромное количество чужих Смешариков, дома тут величиной до неба, транспорт выглядит пугающим, многое слишком сложно и непонятно, да и вообще кажется, никто и не собирается никого спасать. Что примечательно, данный мультик пародирует не только реальную жизнь, но и многие известные и любимые фильмы. А ещё будут много замечательных песен. И мультфильм одинаково нравится и детям, и взрослым.
38. Морщинки (Испания) 2011
Фильм повествует об истории дружбы между двумя пожилыми людьми — Эмилио и Мигелем, которые являются соседями по палате в доме престарелых. Эмилио поставлен диагноз ранней стадии болезни Альцгеймера. Мигель и его приятели помогают ему избежать страшной участи — не оказаться на зловещем верхнем этаже дома престарелых, также известном как этаж безнадежных случаев. Реализация их дикого плана придает сил и наполняет юмором их ежедневное скучное времяпровождение. И хотя для некоторых из них жизни подходят к концу — это всего лишь начало чего-то нового…
39. Кот раввина (Франция) 2011
Забавный комедийный мультфильм, рассказывающий историю, которая никогда не могла произойти, но от того она еще смешнее и увлекательнее. История о жизни во французском Магрибе (Алжир) начала прошлого века, с его мягкой экзотикой и толерантностью: здесь мирно сосуществовали мусульмане, евреи, христиане. Здесь живет раввин Сфар со своей дочерью, шумным попугаем и озорным котом. И все у них тихо, мирно, но вот однажды кот раввина съедает попугая и… начинает говорить. Причем лжет на каждом шагу, постепенно сводя с ума окружающих. Раввин решает обучить его Торе, а кот настаивает на изучении Кабаллы и просит провести ему бар-мицву. Раввин консультируется с другим раввином, и они решают, что кот не может быть евреем. Но сам кот, как всегда, знает лучше. Доставка посылки из России только усложняет ситуацию…
40. Монстр в Париже (Франция) 2011
Внешность обманчива, а за личной страшного существа может скрываться прекрасная душа и ранимое нутро.Париж. 1910 год. Ужасный монстр, напоминающий гигантское насекомое, нагоняет страх на всю Францию. Застенчивый киномеханик и неутомимый изобретатель начинают охоту на него. В этой погоне они знакомятся со звездой кабаре, сумасшедшим ученым и его умной обезьянкой и, наконец, самим монстром, который оказывается совсем не страшным. Теперь безобидное, как блоха, чудовище ищет у своих новых друзей защиты от вредного начальника.
41. Картина (Франция, Бельгия, Канада) 2011
Художник создал лишь нескольких персонажей полностью законченными. Удивительной красоты пейзаж и множество самых разных набросков так и остались недорисованными. Однажды все персонажи оживают и начинают задаваться извечными вопросами, вопросами своего сотворения и существования. Как создаются картины? Откуда приходят идеи? Где же автор, и почему он их оставил? Надо непременно найти Художника и попросить его дорисовать картину, тем более что вражда между дорисованными персонажами и набросками начинает заходить уже слишком далеко. Так решает маленькая Лола и случайно соскальзывает с полотна в реальный мир.
42. Легенды ночных стражей (США, Австралия) 2010
Миром, в котором уже не осталось людей, правят совы… добрые… злые… как и всегда! В волшебном лесу — королевстве сов Тито — на Великом Дереве Га`Хуул, где разумные совы живут в гармонии, наступают мрачные времена. Королевство подвергается страшной опасности со стороны соседних жестоких правителей, и эта опасность грозит уничтожить привычное мироздание. Потрясающая анимация, где совы такие разные и так похожи на людей.
43. Иллюзионист (Франция, Великобритания) 2010
Мультфильм соткан из деталей, пронзительно наполнен философией и человеколюбием, но в то же время он очень светел и лиричен. Мы переносимся в Шотландию 50-х годов, куда совсем недавно докатились различные блага цивилизации. Страну наводнили всевозможные молодежные рок-группы, на отдаленные острова наконец-то протянули электричество, перед шотландцами открылись новые безграничные перспективы. На фоне стремительно меняющегося мира пытается остаться на плаву стареющий иллюзионист, чьи старомодные фокусы уже давно не интересны публике. Он отправляется в далекую деревушку, где его фокусы, как и электричество, все еще считают настоящей магией. Там он знакомится с милой и наивной девочкой, которая становится его верной и практически единственной искренней поклонницей. Сможет ли пожилой фокусник найти новое место в изменившемся мире, сможет ли девочка сохранить веру в чудо в большом городе, и сколько тепла и света они смогут подарить друг другу в этом изменчивом мире?
44-46. Как приручить дракона (США) 2010, 2014, 2019
Викинги, суровые, лихие и бесстрашные, живут на скалистых островах, славятся на весь мир своим волевым характером и военными способностями. И надо было сыну вождя племени уродиться не таким уж воинственным, не таким уж лихим, да еще вдобавок подружиться с одним из заклятых врагов племени — драконом. Мир Иккинга переворачивается с ног на голову, когда он неожиданно встречает Беззубика, который поможет ему и другим викингам увидеть привычный им мир с совершенно другой стороны…
47. Тайна Келлс (Франция, Бельгия, Ирландия, Нидерланды, США, Дания, Бразилия, Германия, Австрия, Венгрия) 2009
Первый полнометражный мультфильм Томма Мура. Именно здесь художник впервые опробовал многие стилистические приемы, которые впоследствии станут его визитной карточкой и в полной мере раскроются в «Песне Моря». От просмотра можно получить потрясающее визуальное наслаждение. IX век. В ирландской глубинке спряталось старинное аббатство Келлс, руководит им авторитарный настоятель. Воспитанный им племянник по имени Брендан — мальчик славный и способный. Ему 12 лет, и он вместе с другими монахами старательно трудится над укреплением стен аббатства для защиты от набегов викингов. Новая жизнь ждет Брендана с прибытием Брата Эйдана, знаменитого мастера-иллюстратора и хранителя необычной незаконченной книги с иллюстрациями. Брат Эйдан принимает мальчика под свое крыло и посвящает его в искусство иллюстрации, пробуждая невероятный интерес и удивительный талант.
48. Мэри и Макс (Австралия) 2009
Мультфильм для достаточно взрослой аудитории. Охватывает в своем сюжете огромный временной промежуток, пронизанный трогательными моментами. А началось все еще в семидесятых годах прошлого века, когда наша главная героиня – маленькая девочка по имени Мэри выбрала из телефонного справочника случайную фамилию. На момент начала событий Мэри было всего восемь лет, но даже к этому возрасту героиня уже успела в полном объеме почувствовать одиночество и разочарования. А случайной фамилией оказался сорокачетырёхлетний Макс – мужчина, живущий на совершенно другом континенте. Он, также как и Мэри, успел окончательно разочароваться во всем и чрезвычайно одинок. Именно поэтому между маленькой девочкой и взрослым мужчиной и зарождается откровенная переписка. Герои без стеснения и рамок описывают свою жизнь, прошлое и будущее, мечты и желания, планы и возможности. За долгие годы Мэри и Макс становятся настоящими друзьями. Что еще добавляет мультику шарма, так это то, что он был снят по реальным событиям.
49. Девять (США, Германия) 2009
В страшной войне человечество было уничтожено механическими монстрами. Перед тем как погибнуть, профессор, придумавший умные машины, сшил девять тряпичных кукол, вложив в них человеческие души. Девять Героев. Девять Характеров. Только вместе, помогая друг другу, им суждено выжить. Выжить, чтобы выполнить свою миссию…
50. Вверх (США) 2009
78-летний ворчун Карл Фредриксен считает, что мир развивается слишком стремительно, и жизнь стала обходить его стороной. Чтобы сдержать обещание, данное своей умершей жене, он решает осуществить свою мечту о великом приключении, привязав тысячи воздушных шариков к своему дому и улетев в дебри Южной Америки. Не пролетев и полмили, путешественник обнаруживает, что он ненароком прихватил с собой крайне разговорчивого и неисправимо жизнерадостного 8-летнего мальчика по имени Рассел.
51. Рыбка Поньо на утесе (Япония) 2008
Единственный мультфильм Хаяо Миядзаки, который попал в мою подборку. Невероятно красиво нарисованные подводный мир и мир реальный.Рыбка Поньо все чаще и чаще выплывает с морских глубин поближе к берегу, чтобы понаблюдать за людьми. И однажды ее неосторожность приводит к тому, что ее ловит и сажает в банку второй главный герой — маленький мальчик по имени Сооске. Новые друзья быстро привыкают к друг другу, и Поньо начинает отчаянно желать стать человеком. И, будучи дочерью колдуна и богини, она–таки дожидается исполнения своего желания, даже не представляя, к каким событиям это приведет. Теперь лучшим друзьям предстоит найти способ вернуть все назад, ведь баланс природы нарушен, и мир может поджидать глобальная катастрофа. Теперь героям придется выбирать, что для них важнее — их дружба или само мироздание.
52. Валли (США) 2008
ВАЛЛ·И — роботизированный мусорщик, из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю.
53-55. Кунг-фу панда (США) 2008, 2011, 2016
Мультфильм переполнен жизнелюбием и давно растащен на цитаты. Спасение Долины Мира и всех ее обитателей от непобедимого и безжалостного мастера Тай Лунга должно лечь на плечи Воина Дракона, Избранного среди лучших из лучших, коим становится… неуклюжий, ленивый и вечно голодный панда По. Ему предстоит долгий и трудный путь к вершинам мастерства кунг-фу бок о бок с легендарными воинами: Тигрой, Обезьяной, Богомолом, Гадюкой и Журавлем. По постигнет тайну древнего Свитка и станет Воином Дракона только в том случае, если сможет поверить в себя…
56. Коралина в стране кошмаров (США) 2008
Коралина Джонс, маленькая девочка, которая вместе со своими родителями переезжает в новый дом. Сама она была против переезда, и на новом месте ей не нравится. Новые соседи — довольно странные эксцентричные личности, новых друзей здесь найти сложно, а родители Коралины вечно заняты, из-за чего ей даже не с кем поговорить. Она попадает в другой мир, скрытый за тайной дверцей. Этот мир — её альтернативная жизнь, полная развлечений, с внимательными родителями, домашней выпечкой, ухоженным садом и прекрасными соседями. Но однажды она понимает, что ее настоящим родителям за ее проделки угрожает смертельная опасность. Коралине придется найти выход из мира, наполненного призраками, в реальную жизнь.
57. Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца (Россия) 2008
Есть такая одноименная сказка Леонида Филатова, которую многие точно читали сами и своим маленьким детям. Мультфильм сделан на свой лад, достаточно современно, но текст оригинального произведения, талантливый и полный искрометного юмора, полностью сохранен и воспроизведен.
58. Охотники на драконов (Франция, Люксембург, Германия) 2008
Этот прекрасный и затерянный мир — мириады маленьких солнечных островов, парящих в пространстве и соединенных между собой волшебными мостами. Жители этой доброй вселенной уже давно позабыли правило: «Съешь врага первым или он съест тебя». До тех пор, пока в этот мир не вторглись ужасные и ненасытные существа — Драконы!
59. 5 сантиметров в секунду (Япония) 2007
Такаки Тоно и Акари Синохара, два очень близких друга и одноклассника, вынуждены расстаться, когда семья Акари переезжает в маленький город Ивафуне в префектуре Тотиги из-за работы её семьи. Несмотря на разлуку, они продолжают поддерживать связь по почте. Когда Такаки узнает, что его семья переезжает на остров Танэгасима, он решает встретиться с Акари в последний раз. Проходят годы, они продолжают свой собственный путь, их расстояние постепенно увеличивается и их контакт друг с другом исчезает. Тем не менее, они продолжают вспоминать друг друга и время, которое они проводили вместе, гадая, будет ли у них возможность встретиться вновь.
60. Труп невесты (США, Великобритания) 2005
Мультфильм Тима Бертона. Действие происходит в викторианскую эпоху. Буржуа невысокого происхождения и обнищавшие аристократы хотят взаимовыгодно поженить своих детей Виктора и Викторию. К счастью, молодые люди действительно влюбляются друг в друга. Виктор очень волнуется перед свадьбой и убегает в лес, чтобы выучить слова свадебного обета, и в ходе репетиции одев, как ему кажется, на сук дерева кольцо, надевает его на палец мертвой невесте. Теперь Виктор оказывается в подземном мире, и мертвая невеста считает его своим законным мужем.
61. Момоко слышит песню лягушат (Япония) 2003
Рики и Момоко — близнецы. До определенного момента они развиваются с одной скоростью, но однажды Момоко заболевает. И теперь её жизнь — это борьба со смертью. Её брат Рики растёт, ходит в обычную школу, Момоко остается маленького роста, и все больше времени проводит в больнице, она инвалид, и несмотря на живой и светлый ум, ей приходится ходить в школу для умственно отсталых детей. Однажды между школами запускается специальная программа по обмену – детям-инвалидам и обычным детям приходится провести много времени вместе, узнать друг друга и побороть собственные предрассудки. Эта грустная, нежная и трогательная история о том, что может произойти с каждым из нас при столкновении с людьми, непохожими на нас самих и нашими страхами.
62. Корпорация монстров (США) 2001
На главном предприятии, известном каждому обитателю Монстрополиса как «Корпорация монстров», производится энергия, подобная нашему электрическому току. Для изготовления этого важного продукта работники фабрики используют необычное сырье. Склизкий гад в сливном бачке, огромное мохнатое чудовище, гигантские мокрицы под кроватью — все они существуют на самом деле. Под покровом темноты сквозь специальные двери они проникают в спальни земных малышей, чтобы напугать детишек. Крики ужаса, встревоженный плач несчастных малюток — вот что подпитывает энергию всего города монстров. Однако и сами страшилища очень боятся детей. Они всерьез полагают, что каждый ребенок смертельно ядовит, поэтому опасаются притрагиваться к его телу или одежде. Возвращаясь из очередной вылазки в реальное пространство, монстры тщательно запирают все выходы. Считается, что если человеческое дитя случайно проберется в страну вечных сумерек, то здесь наступит разрушительная катастрофа. Но однажды в Монстрополис через незапертую дверь попадает прелестная девчушка.
63. Шрек (США) 2001
Если ты нелюдимый огр, живущий на болоте, наводящий страх на крестьян, не водящийся дружбы ни с людьми, ни со сказочными существами, тебе обязательно попадётся жизнерадостный болтливый осёл, который перевернет твою жизнь с ног на голову. А там уже, чтобы вернуть свой привычный покой, можно ввязаться в любую авантюру — и с лордом сделку заключить, и с ослом отправиться спасать принцессу от огнедышащего дракона.
64. Похождения императора (США) 2000
Как и положено царственной особе, император Куско — очень занятой человек, а еще сноб, жлоб и практически бездушный избалованный эгоцентрик. Но последнее его занятие грозит обернуться большими неприятностями: Куско решил построить для себя водный парк, предварительно снеся одну из деревень королевства. Этот план непременно бы воплотился в жизнь, если бы неприятность не произошла уже с самим императором: недруги превратили его в ламу! Но напасти на этом не закончились: единственным человеком, который мог помочь императору вернуться на трон и в собственное тело, оказывается житель деревни, обреченной на снос. Дорога домой для Куско обещает быть очень долгой.
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АНТИФИШКИ
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