С такой помощью и врагов не надо: мэр Талдыкоргана проверил работу по благоустройству города

Комфортная среда для людей с ограниченными возможностями — цель городов всего мира.
Вернее, городских чиновников. Но одно дело заявить о необходимости благоустройства города, а другое — это сделать. Зачастую этими вещами занимаются разные люди.
Самое главное — создают комфортную среду, те, кто даже в теории не понимают, какой должен быть конечный результат.
В одном казахстанском городе местные активисты решили привлечь в качестве "тестировщика" благоустройств мэра города. Глава Талдыкоргана оказался человеком не из робкого десятка и согласился. Более того, инспекцию освещали местные СМИ.
Но вместо красивого сюжета получилась забавная нарезка, которая завирусилась в интернете.
А в вашем городе "комфортная среда" действительно делает жизнь людей с ограниченными способностями проще, или же у вас так же все только для галочки?
Источник:
АНТИФИШКИ
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