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С такой помощью и врагов не надо: мэр Талдыкоргана проверил работу по благоустройству города

С такой помощью и врагов не надо: мэр Талдыкоргана проверил работу по благоустройству города

Автор:
20 июля 2022 23:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   благоустройство   инвалид   интересно   коляски   комфортная среда   талдыкорган   
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Комфортная среда для людей с ограниченными возможностями — цель городов всего мира.

Вернее, городских чиновников. Но одно дело заявить о необходимости благоустройства города, а другое — это сделать. Зачастую этими вещами занимаются разные люди.

Самое главное — создают комфортную среду, те, кто даже в теории не понимают, какой должен быть конечный результат.

В одном казахстанском городе местные активисты решили привлечь в качестве "тестировщика" благоустройств мэра города. Глава Талдыкоргана оказался человеком не из робкого десятка и согласился. Более того, инспекцию освещали местные СМИ.

Но вместо красивого сюжета получилась забавная нарезка, которая завирусилась в интернете.

А в вашем городе "комфортная среда" действительно делает жизнь людей с ограниченными способностями проще, или же у вас так же все только для галочки?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан   благоустройство   инвалид   интересно   коляски   комфортная среда   талдыкорган   
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2k
Pioner76 40 минут назад
А кто сомневался?
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−93
Сигизмунд Лазаревич Минуту назад
его учили откаты с подрядов брать, а не на коляске гонять...
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Ну... Не знаю. Надеюсь что от такой проверки таки будет реальная польза., а не просто балабольство и пиар на камеру. :) Посмотрим.
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Александр Невский
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