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Горе или месть? Житель Оренбурга выставил гроб на улицу и каждый день будит соседей похоронным маршем

Горе или месть? Житель Оренбурга выставил гроб на улицу и каждый день будит соседей похоронным маршем

Автор:
20 июля 2022 11:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   баня   гроб   житель   интересное   месть   оренбург   смерть   фото   
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Мужчина из Орска вынес на свой участок гроб и каждое утро выключает похоронный марш на всю улицу. Зачем он это делает — неизвестно. Есть две теории. Мужчину недавно бросила супруга, и возможно он так страдает. Это может быть и местью соседям, которые рядом открыли баню.

В Орске мужчина вынес на свой участок белый гроб и каждый день мучает соседей. Он включает похоронный марш на всю улицу, который играет с утра до вечера. Об этом рассказала соседка. Она выложила видео в соцсети и рассказала, что рядом находится баня, посетители которой также недовольны выбором траурной композиции.

Некоторые думают, что своими действиями сосед пытается отомстить соседям, которые открыли баню. Другие рассказывают, что мужчину недавно бросила супруга, и возможно поэтому он испытывает терпение окружающих.

Сотрудники правоохранительных органов знают о необычном увлечении жителя Орска и уже организовали проверку.

Источник:

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Метки: Россия   баня   гроб   житель   интересное   месть   оренбург   смерть   фото   
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10  комментариев
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13k
FatZilla 3 часа назад
Сочувствую все кому судьба подкинула подарок - соседа с прибабахом... И ничего с ним не сделаешь, а учудить может такое, что не представить.
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11k
Karelian Час назад
Мужику надо еще налоговую натравить на этих банщиков.
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1k
Горбовский 2 часа назад
так-то от Орска до Оренбурга почти 300 вёрст!
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Организовали проверку... А что ему можно инкриминировать?
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799
MPEG-8 3 часа назад
Крыша едет неспеша, черепицею шурша.
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11k
Kostick 3 часа назад
у нас сейчас ночами прохладно, окна открываю. сосед решил в 6 утра попилить железяки, я ему патибокс поставил в окно, и ушел на работу. так что нет такого шума-звука, который нельзя переорать.
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−126
Thomsen 3 часа назад
<Сотрудники правоохранительных органов знают о необычном увлечении жителя Орска и уже организовали проверку>

Менты в засаде в бане. Сидят бухие и плачут под марш-фюнебр Шопена.
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