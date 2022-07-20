Горе или месть? Житель Оренбурга выставил гроб на улицу и каждый день будит соседей похоронным маршем

Некоторые думают, что своими действиями сосед пытается отомстить соседям, которые открыли баню. Другие рассказывают, что мужчину недавно бросила супруга, и возможно поэтому он испытывает терпение окружающих.

Сотрудники правоохранительных органов знают о необычном увлечении жителя Орска и уже организовали проверку.