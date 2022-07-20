Горе или месть? Житель Оренбурга выставил гроб на улицу и каждый день будит соседей похоронным маршем

Мужчина из Орска вынес на свой участок гроб и каждое утро выключает похоронный марш на всю улицу. Зачем он это делает — неизвестно. Есть две теории. Мужчину недавно бросила супруга, и возможно он так страдает. Это может быть и местью соседям, которые рядом открыли баню.
В Орске мужчина вынес на свой участок белый гроб и каждый день мучает соседей. Он включает похоронный марш на всю улицу, который играет с утра до вечера. Об этом рассказала соседка. Она выложила видео в соцсети и рассказала, что рядом находится баня, посетители которой также недовольны выбором траурной композиции.
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Некоторые думают, что своими действиями сосед пытается отомстить соседям, которые открыли баню. Другие рассказывают, что мужчину недавно бросила супруга, и возможно поэтому он испытывает терпение окружающих.
Сотрудники правоохранительных органов знают о необычном увлечении жителя Орска и уже организовали проверку.
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АНТИФИШКИ
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Менты в засаде в бане. Сидят бухие и плачут под марш-фюнебр Шопена.