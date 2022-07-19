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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Один из двух львов–людоедов Цаво, застреленный подполковником Паттерсоном, Кения, 1898 год.
Оба льва отличались от других тем, что не имели гривы, хотя были самцами.
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5.
"Космический корабль" группы The Electric Light Orchestra (E.L.O.) в грандиозном турне "Большая ночь", 1978 год
6.
Мальчика, впавшего в диабетическую кому, перевозят в «зал ожидания», место, где родственники могут быть с ним в его последние минуты, 1920-е годы.
7.
«Лестница смерти», по которой заключенных заставляли нести 50-ти килограммовые гранитные блоки по 186 ступеням карьера в концентрационном лагере Маутхаузен. 1942 год
Измученные заключенные часто падали на других заключенных, создавая ужасающий эффект домино.
9.
Бельгийский рабовладелец Морис Мэтр вывез семью селькнамов из Чили, для показа в зоопарке Парижа. 1889 год
10.
«Черный вторник», 29 октября 1929 года: взволнованная толпа собирается у фондовой биржи в Нью-Йорке после краха рынка акций
11.
После выполнения задания. Сентябрь 1944 год
46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк – «Ночные ведьмы».
12.
Принцесса Диана за рулем бронетранспортера во время маневров с Королевским Хэмпширским полком, 1988 год
14.
Советский Т-62 в американском исследовательском центре «Warrior Preparation Center»; ФРГ; 1984 год
15.
Демонтаж вывески после последнего заседания Совета Республик Верховного Совета СССР, на котором была принята декларация о прекращении существования Советского Союза, Москва, 1991 года
19.
Пять пар стюардесс-близняшек снимаются в рекламе авиакомпании «Trans World Airlines». США. 1956 год
22.
Американцы осматривают немецкий танк Pz.Kpfw. III Ausf. J на сталелитейном заводе компании Carnegie-Illinois Steel Corporation в Хомстеде. 1940-е
23.
Ничего особенного, просто изъятие финансовых документов АО «МММ» в доме Сергея Мавроди. 1994 год
24.
«Следующая европейская война начнется в Украине» — карта, опубликованная в журнале Look. США, 14 марта 1939 года
Обращает на себя внимание текст в верхнем правом углу: "Украина — это цель Гитлера. Её 328000 квадратных миль включают в себя части Чехословакии, Румынии, Польши и Советской России".
28.
Луи Де Фюнес, сын Оливье Де Фюнес, Милен Демонджо, Жан Маре, во время съемок фильма ′′ Фантомас ′′ 1960 год
33.
Маленький мальчик, боящийся вакцинации против холеры в лагере беженцев за пределами Калькутты, Индия, 1971 год
38.
В 1960-х годах одна авиакомпания решила разрушить стереотипы о внешнем виде стюардесс и пригласила модельера Эмилио Пуччи для создания их нового образа
Для костюмов стюардесс Пуччи использовал тему космоса, а чтобы их причёски не портились от ветра и непогоды во время перехода между зданием аэропорта и самолетом, он придумал прозрачный пластиковый шлем под названием «Космический пузырь».
Источник:
АНТИФИШКИ
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