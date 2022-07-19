Про Игоря Скляра

1181
14
1
Как слава отравила жизнь звезды кино 1980-х Игоря Скляра, и что превратило его лучшего друга Андрея Краско во врага.
Пик его популярности пришелся на 1980-е гг., когда он сыграл главные роли в фильмах «Берегите женщин» и «Мы из джаза» и исполнил песню «Комарово». Тогда по нему сходили с ума тысячи женщин во всем СССР, а сам он переживал личную катастрофу, которая превратила во врага его лучшего друга и однокурсника Андрея Краско. А всесоюзная слава Скляра совсем не радовала, ведь она привела к разрушительным последствиям…
Праздновать свой День рожденья (18 декабря 1957г) артист не любит, ведь с числом 18 у него связаны самые болезненные воспоминания в жизни. Он вырос в Курске в семье инженеров. Однажды родители начали часто конфликтовать, и чтобы сын не видел их ссор, его на время отдали в интернат. Им удалось преодолеть кризис, семья воссоединилась, а вскоре у Игоря появился младший брат Дмитрий. Казалось, беды оставили их дом, но в конце 1990-х гг. ушла из жизни мать, 18 октября, еще через несколько лет – отец, 18 июля. А в 2018 г. не стало брата Игоря.
Поначалу об актерской карьере Игорь даже не думал – его больше увлекали спорт и музыка. Он занимался легкой атлетикой, боксом, хоккеем, футболом, а также сам научился играть на гитаре и фортепиано и выступал в составе школьного ансамбля. А в 16 лет Скляр неожиданно для самого себя оказался на съемочной площадке.
Поначалу об актерской карьере Игорь даже не думал – его больше увлекали спорт и музыка. Он занимался легкой атлетикой, боксом, хоккеем, футболом, а также сам научился играть на гитаре и фортепиано и выступал в составе школьного ансамбля. А в 16 лет Скляр неожиданно для самого себя оказался на съемочной площадке.
Однажды на каникулах он приехал из Курска в Москву на экскурсию. В метро на него совершенно случайно обратила внимание помощница режиссера Владимира Рогового и предложила парню прийти на пробы для фильма «Юнга Северного флота». Игорь согласился из любопытства, совершенно не ожидая того, что его могут утвердить на роль. Но это случилось, и с тех пор Скляр загорелся мечтой стать актером.
В родном городе после премьеры фильма Игорь стал настоящей звездой. Поклонницы забрасывали его письмами и обрывали телефон, на улицах его узнавали прохожие. Окрыленный этим успехом, окончив школу, он отправился в столицу, чтобы поступить в театральный вуз. Однако ни в один из них его не приняли. Кто-то посоветовал ему поехать в Ленинград, и на вступительных экзаменах в ЛГИТМиК ему улыбнулась удача.
После завершения учебы Скляр отправился по распределению в Томский ТЮЗ, но после первого же сезона понял, что это совершенно не то, о чем он мечтал. Игорь вернулся в Курск, потом отслужил в армии и вернулся в Ленинград. Его приняли в Малый драматический театр, на сцене которого он выступал следующие 15 лет.
После завершения учебы Скляр отправился по распределению в Томский ТЮЗ, но после первого же сезона понял, что это совершенно не то, о чем он мечтал. Игорь вернулся в Курск, потом отслужил в армии и вернулся в Ленинград. Его приняли в Малый драматический театр, на сцене которого он выступал следующие 15 лет.
В 1980 г. Скляр сыграл свою первую главную кинороль в фильме «Только в мюзик-холле», после чего на него наконец обратили внимание кинорежиссеры. Через год Игорь получил роль Костика, инженера судоремонтного завода и бас-гитариста ансамбля «Девятый вал» в фильме «Берегите женщин». А затем Карен Шахназаров предложил ему главную роль в музыкальной комедии «Мы из джаза», которая стала визитной карточкой Игоря Скляра. В тот же период он заявил о себе и как эстрадный певец, исполнив песню «Комарово», прозвучавшую в фильме «Начни сначала».
В кино 1980-х гг. он стал звездой первой величины. Он закрепил свой успех ролями в фильмах «Батальоны просят огня», «Марица», «Путешествие мсье Перришона», «Узник замка Иф». На экранах он часто появлялся в образах бесшабашных и неунывающих героев, восторженных романтиков, которые совершенно не были ему близки. «К тому моменту я уже привык, что зрители зачастую воспринимают меня неадекватно. Меня же постоянно представляли этаким балагуром, весельчаком. А я на самом деле человек довольно мрачный, рефлексирующий», – признавался актер.
В конце 1980-х гг. он все чаще начал отказываться от предложений кинорежиссеров – ему наскучили однообразные роли – и сосредоточился на театральных постановках. Он мечтал о серьезных драматических ролях, а режиссеры его в таком амплуа не видели. В 1990-х Скляр сыграл только 2 крупные роли в фильмах «Год собаки» и «Дети понедельника».
Поводов для рефлексии и мрачных мыслей ему хватало. Еще во время учебы в институте актер оказался перед непростым выбором, который едва не разрушил жизнь его лучшего друга и однокурсника Андрея Краско. Его жена, Наталья Акимова, тоже училась на их курсе. Все вместе они проводили очень много времени, одно время Игорь даже жил в их квартире – до тех пор, пока не осознал, что испытывает к жене Андрея совсем не дружеские чувства.
Наталья ответила ему взаимностью, и все трое оказались в очень непростой ситуации. Выйти из этого треугольника, не причинив кому-то боль, оказалось невозможным. В результате Наталья приняла решение развестись с Андреем Краско. Двойное предательство жены и лучшего друга он переживал очень тяжело.
Игорь и Наталья прожили вместе 10 лет, не расписываясь, и только за несколько месяцев до появления на свет их сына сыграли свадьбу. Казалось, страсти улеглись, и в семье Скляра воцарился покой. Но чувство вины еще долго его не отпускало. После того, как Андрей Краско преждевременно ушел из жизни, были обнародованы записи из его дневника. Там актер подробно описывал свои переживания из-за предательства близких и признавался в том, что из-за этого даже проходил курс лечения в психиатрической клинике.
Наталья Акимова стала первой и единственной женой Игоря Скляра. Вместе им довелось пройти немало испытаний. Она оставалась с ним рядом и во времена его становления как артиста, и в период звездного часа, и в годы простоя. Как ни странно, самым сложным для актера оказалась не творческая невостребованность в 1990-х гг., а испытание славой в 1980-х. Он стал кумиром для тысяч женщин, поклонницы дежурили у них под окнами, одолевали на каждом шагу, но угрозой для семьи оказалось не это.
Позже актер рассказывал: «Очень рад, что эта волна схлынула. Я еле пережил свою популярность. А как бы вы себя ощущали, когда в любом общественном месте в вас тычут пальцем и не дают прохода? Каждый подойдет, хлопнет по плечу: «Эй, как тебя, привет! А вот я, моя жена и вся моя семья от тебя в восторге. Че сидишь? Пошли-ка выпьем!». Нежелание обидеть поклонников обернулось для актера серьезной зависимостью.
Позже актер рассказывал: «Очень рад, что эта волна схлынула. Я еле пережил свою популярность. А как бы вы себя ощущали, когда в любом общественном месте в вас тычут пальцем и не дают прохода? Каждый подойдет, хлопнет по плечу: «Эй, как тебя, привет! А вот я, моя жена и вся моя семья от тебя в восторге. Че сидишь? Пошли-ка выпьем!». Нежелание обидеть поклонников обернулось для актера серьезной зависимостью.
Скляр постоянно пропадал на гастролях и съемках, которые часто заканчивались посиделками с друзьями. Актер много пил и, конечно, это не могло не отразиться на его здоровье. Он смог остановиться только после того, как у него случился инфаркт. Нелюбимое число вновь его настигло – это произошло 18 февраля. Случившееся заставило его пересмотреть свои взгляды на жизнь.
Их брак с Натальей пережил еще одно испытание – актера не раз уличали в неверности, сам себя он называл Казановой. Правда, уходить из семьи он не собирался и в зрелые годы наконец остепенился. Сегодня он старается как можно больше времени проводить с близкими, а профессия отошла для него на второй план. Актер по-прежнему снимается в кино и появляется на театральной сцене, но к работе относится без фанатизма. Он очень избирателен, соглашается только на достойные предложения и не жалеет о том, что времена оглушительной популярности остались далеко позади.
Фильмография
1973 — Юнга Северного флота — Николай Маслёнок
1976 — Горожане — парень с гитарой
1980 — Только в мюзик-холле — Ванадий Лаврик-Янцев, студент-химик
1981 — Берегите женщин — Костик Опрятин, инженер судоремонтного завода и бас-гитарист ансамбля «Девятый вал»
1983 — Анна Павлова — Сергей Лифарь, французский артист балета, балетмейстер
1983 — Дважды рождённый — «Суслик», немецкий лётчик
1983 — Детский сад — отец мальчика Жени
1983 — Мы из джаза — Костя Иванов, пианист, джаз-музыкант, руководитель джаз-банда
1984 — Песочные часы — шофёр Сергей
1985 — Батальоны просят огня — Жора Витьковский, ординарец Гуляева, старший сержант
1985 — Марица — Коломан Зупан
1985 — Начни сначала — Сергей Холодков, звезда эстрады
1985 — Подвиг Одессы — Костя Чеботаренко
1986 — Как стать звездой —
1986 — Комендант Пушкин — поэт Пушкин / Володя
1986 — Потерпевшие претензий не имеют — Вадим Алексеевич Степанов
1987 — Путешествие мсье Перришона — Даниэль Савари
1988 — Узник замка Иф — Бенедетто, беглец с каторги, незаконнорождённый сын королевского прокурора Жерара де Вильфора и баронессы Эрмины де Данглар
1988 — Француз — «Капитан», главарь шайки
1989 — Чёрный кот — исполняет песню «Чёрный кот»
1991 — Имитатор — Игорь Луценко, имитатор голосов
1992 — Тартюф — Дамис, сын Оргона
1994 — Год собаки — Сергей Кожин, бывший уголовник
1996 — Линия жизни — аккордеонист
1997 — Дети понедельника — Дима Медякин, предприниматель
1997 — Звёздная ночь в Камергерском (телеспектакль) — гость из северной столицы, участник капустника МХТ
1999 — Секретная боль / Tørst — Framtidens forbrytelser (Норвегия) — Владимир
2001 — Ключи от смерти — Стас Северин, частный детектив
2001 — Романовы. Венценосная семья — Константин Алексеевич Яковлев, комиссар
2002 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Десять лет спустя. Дело № 24 «Пуд золота» — Николай Углов, уголовник
2003 — Красное небо. Чёрный снег — Зиновий Яковлевич Зальцман, директор завода
2004 — Московская сага — Михаил Васильевич Фрунзе, нарком
2004 — Шахматист — «Эмигрант» (аллюзия на Б. Березовского)
2004 — Всё золото мира — Николай Дмитриевич Реутов, бизнесмен, конкурент Андрея Дробинина
2004 — Гибель империи (серия № 10 «Смута») — Рикс
2005 — Рататуй — Игорь Филиппов
2005 — Риэлтор — Борис Викторович Лукин
2006 — Первый скорый — Костик
2006 — В круге первом — Илларион Павлович Герасимович, учёный
2006 — Вы не оставите меня — «Гамлет»
2007 — Диверсант. Конец войны — Виктор, музыкант
2007 — Секунда до… — муж Леры, бизнесмен
2008 — Про Любовь — Валентин Зендер
2009 — На игре — Сергей Зарицын
2009 — Третьего не дано — Отто Риттель («Маклер»), советский разведчик
2010 — Робинзон — Алёхин, отец Наташи
2011 — «Кедр» пронзает небо — Сергей Павлович Королёв, советский учёный, генеральный конструктор
2011 — Лето волков — Пётр Харитонович Глумский,, председатель сельсовета
2011 — МУР. Третий фронт — Сергей Павлович Серебровский, генерал, заместитель начальника МУРа
2011 — Настоящие — Александр Борисович Торосов («Альбатрос»), криминальный авторитет
2011 — Отрыв — Геннадий Иванович Агафонов, полковник госбезопасности
2012 — Всё началось в Харбине — Фёдор Васильевич Ержанов, отец Людмилы, начальник подвижного состава КВЖД
2013 — Подземный переход — Кирилл Дмитриевич Трифонов, генеральный директор телеканала
2013 — Курьер из «Рая» — Виктор Николаевич Орехов
2013 — Дримс — продавец
2013 — Хуторянин — Николай Николаевич Сизов, начальник следственного управления
2013 — Шерлок Холмс (фильм № 2 «Камень, ножницы, бумага») — Тадеуш Шолто, сослуживец Джона Уотсона, отставной капитан армии Её величества
2014 — Тальянка — Илья Георгиевич Рагулин, первый секретарь обкома
2014 — Уходящая натура — Юрий Александрович Кузьменко, кинорежиссёр
2015 — Семейный альбом — Николай Иванович Колокольцев, учёный-физик
2016 — Екатерина. Взлёт — Иван Иванович Бецкой, личный секретарь императрицы Екатерины II
2016 — Отражение радуги — Олег Степанович Конецкий, писатель
2016 — Молот — Борисыч, тренер по боксу Виктора Строева
2016 — Научи меня жить — Михаил Александрович Пучков, следователь на пенсии
2016 — Следователь Тихонов (фильм № 5 «Я, следователь» — серии № 11-12) — Алексей Валерьевич Панкрашин
2017 — Икра — Павел Михайлович Ямин, министр рыбного хозяйства СССР
2017 — Отличница — Лука Андреевич Крапивин, адвокат, отец лейтенанта милиции Марии Крапивиной
2017 — Рубеж — Алексей Васильевич Шуров, старший батальонный комиссар
2019 — Екатерина. Самозванцы — Иван Иванович Бецкой, личный секретарь императрицы Екатерины II
2019 — Под прикрытием —
2019 — Своя земля — Королёв
2020 — Про Веру — Анатолий Васильевич Бойцов, депутат ГД РФ
1976 — Горожане — парень с гитарой
1980 — Только в мюзик-холле — Ванадий Лаврик-Янцев, студент-химик
1981 — Берегите женщин — Костик Опрятин, инженер судоремонтного завода и бас-гитарист ансамбля «Девятый вал»
1983 — Анна Павлова — Сергей Лифарь, французский артист балета, балетмейстер
1983 — Дважды рождённый — «Суслик», немецкий лётчик
1983 — Детский сад — отец мальчика Жени
1983 — Мы из джаза — Костя Иванов, пианист, джаз-музыкант, руководитель джаз-банда
1984 — Песочные часы — шофёр Сергей
1985 — Батальоны просят огня — Жора Витьковский, ординарец Гуляева, старший сержант
1985 — Марица — Коломан Зупан
1985 — Начни сначала — Сергей Холодков, звезда эстрады
1985 — Подвиг Одессы — Костя Чеботаренко
1986 — Как стать звездой —
1986 — Комендант Пушкин — поэт Пушкин / Володя
1986 — Потерпевшие претензий не имеют — Вадим Алексеевич Степанов
1987 — Путешествие мсье Перришона — Даниэль Савари
1988 — Узник замка Иф — Бенедетто, беглец с каторги, незаконнорождённый сын королевского прокурора Жерара де Вильфора и баронессы Эрмины де Данглар
1988 — Француз — «Капитан», главарь шайки
1989 — Чёрный кот — исполняет песню «Чёрный кот»
1991 — Имитатор — Игорь Луценко, имитатор голосов
1992 — Тартюф — Дамис, сын Оргона
1994 — Год собаки — Сергей Кожин, бывший уголовник
1996 — Линия жизни — аккордеонист
1997 — Дети понедельника — Дима Медякин, предприниматель
1997 — Звёздная ночь в Камергерском (телеспектакль) — гость из северной столицы, участник капустника МХТ
1999 — Секретная боль / Tørst — Framtidens forbrytelser (Норвегия) — Владимир
2001 — Ключи от смерти — Стас Северин, частный детектив
2001 — Романовы. Венценосная семья — Константин Алексеевич Яковлев, комиссар
2002 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Десять лет спустя. Дело № 24 «Пуд золота» — Николай Углов, уголовник
2003 — Красное небо. Чёрный снег — Зиновий Яковлевич Зальцман, директор завода
2004 — Московская сага — Михаил Васильевич Фрунзе, нарком
2004 — Шахматист — «Эмигрант» (аллюзия на Б. Березовского)
2004 — Всё золото мира — Николай Дмитриевич Реутов, бизнесмен, конкурент Андрея Дробинина
2004 — Гибель империи (серия № 10 «Смута») — Рикс
2005 — Рататуй — Игорь Филиппов
2005 — Риэлтор — Борис Викторович Лукин
2006 — Первый скорый — Костик
2006 — В круге первом — Илларион Павлович Герасимович, учёный
2006 — Вы не оставите меня — «Гамлет»
2007 — Диверсант. Конец войны — Виктор, музыкант
2007 — Секунда до… — муж Леры, бизнесмен
2008 — Про Любовь — Валентин Зендер
2009 — На игре — Сергей Зарицын
2009 — Третьего не дано — Отто Риттель («Маклер»), советский разведчик
2010 — Робинзон — Алёхин, отец Наташи
2011 — «Кедр» пронзает небо — Сергей Павлович Королёв, советский учёный, генеральный конструктор
2011 — Лето волков — Пётр Харитонович Глумский,, председатель сельсовета
2011 — МУР. Третий фронт — Сергей Павлович Серебровский, генерал, заместитель начальника МУРа
2011 — Настоящие — Александр Борисович Торосов («Альбатрос»), криминальный авторитет
2011 — Отрыв — Геннадий Иванович Агафонов, полковник госбезопасности
2012 — Всё началось в Харбине — Фёдор Васильевич Ержанов, отец Людмилы, начальник подвижного состава КВЖД
2013 — Подземный переход — Кирилл Дмитриевич Трифонов, генеральный директор телеканала
2013 — Курьер из «Рая» — Виктор Николаевич Орехов
2013 — Дримс — продавец
2013 — Хуторянин — Николай Николаевич Сизов, начальник следственного управления
2013 — Шерлок Холмс (фильм № 2 «Камень, ножницы, бумага») — Тадеуш Шолто, сослуживец Джона Уотсона, отставной капитан армии Её величества
2014 — Тальянка — Илья Георгиевич Рагулин, первый секретарь обкома
2014 — Уходящая натура — Юрий Александрович Кузьменко, кинорежиссёр
2015 — Семейный альбом — Николай Иванович Колокольцев, учёный-физик
2016 — Екатерина. Взлёт — Иван Иванович Бецкой, личный секретарь императрицы Екатерины II
2016 — Отражение радуги — Олег Степанович Конецкий, писатель
2016 — Молот — Борисыч, тренер по боксу Виктора Строева
2016 — Научи меня жить — Михаил Александрович Пучков, следователь на пенсии
2016 — Следователь Тихонов (фильм № 5 «Я, следователь» — серии № 11-12) — Алексей Валерьевич Панкрашин
2017 — Икра — Павел Михайлович Ямин, министр рыбного хозяйства СССР
2017 — Отличница — Лука Андреевич Крапивин, адвокат, отец лейтенанта милиции Марии Крапивиной
2017 — Рубеж — Алексей Васильевич Шуров, старший батальонный комиссар
2019 — Екатерина. Самозванцы — Иван Иванович Бецкой, личный секретарь императрицы Екатерины II
2019 — Под прикрытием —
2019 — Своя земля — Королёв
2020 — Про Веру — Анатолий Васильевич Бойцов, депутат ГД РФ
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Короткая жизнь и чудная погибель: ещё немного причудливых людских смертей из разных эпох (часть 2)
- Улыбательно: убойные истории о подругах
Новости партнёров
А ,почитал фильмографию - смотрел не так много. Где Игорь нравится - вааще единицы.
Смотрел его недавние интервью - тягостно и гнетёт...
Почему нравится тогда?? Не знаю. Несколько ранних ролей, и молодое обаяние - перевешивает. Есть такие артисты, которые снимались везде, а не трогает. А есть что штучные роли, а запали в душу и греют.
Я - никто, оценивать не полномочен, а просто Лайк или Дизлайк...
Скляру - Лайк. :)