Про Игоря Скляра

Наталья Акимова стала первой и единственной женой Игоря Скляра. Вместе им довелось пройти немало испытаний. Она оставалась с ним рядом и во времена его становления как артиста, и в период звездного часа, и в годы простоя. Как ни странно, самым сложным для актера оказалась не творческая невостребованность в 1990-х гг., а испытание славой в 1980-х. Он стал кумиром для тысяч женщин, поклонницы дежурили у них под окнами, одолевали на каждом шагу, но угрозой для семьи оказалось не это.



Позже актер рассказывал: «Очень рад, что эта волна схлынула. Я еле пережил свою популярность. А как бы вы себя ощущали, когда в любом общественном месте в вас тычут пальцем и не дают прохода? Каждый подойдет, хлопнет по плечу: «Эй, как тебя, привет! А вот я, моя жена и вся моя семья от тебя в восторге. Че сидишь? Пошли-ка выпьем!». Нежелание обидеть поклонников обернулось для актера серьезной зависимостью.