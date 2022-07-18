8 фактов о Хатшепсут, великой владычице Древнего Египта

7. Она похоронена в Долине царей



После смерти Хатшепсут примерно в 1458 г. до н.э. она была похоронена в Долине царей, королевском некрополе недалеко от Фив (современный Луксор). Её статус фараона не позволял похоронить её как Великую жену царя, поэтому она расширила гробницу своего отца (Тутмоса I), добавив в ней место для себя. Считается, что это первая гробница, построенная в некрополе.



8. Её наследие было почти забыто



После смерти Хатшепсут следующий фараон Тутмос III и его сын попытались стереть все следы её существования из исторических записей. Её имя удаляли из надписей и картушей, её портреты обезображивали. К счастью, сохранилось достаточно свидетельств, подтверждающих место Хатшепсут в истории. Эта практика "отмены", однако, не была редкостью в Древнем Египте. Поэтому многие историки полагают, что до Хатшепсут и Собекнеферу могли существовать и другие женщины-фараоны, память о которых позже была просто стёрта из архивов.