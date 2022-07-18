8 фактов о Хатшепсут, великой владычице Древнего Египта

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Древний Египет был большой и могущественной империей, которой правили фараоны. Большинство из них были мужчинами, но в истории осталось и несколько имён женщин-фараонов, внёсших значительный вклад в процветание Древнего Египта. Одной из самых известных правительниц была Хатшепсут, царица из XVIII династии (ок. 1507–1458).
Хатшепсут известна как вторая исторически подтверждённая женщина-фараон после царицы Себекнеферу и занимает уникальное место в истории. Первоначально она носила титул "Великая жена царя" — фараона Тутмоса II, а затем, после смерти мужа, стала регентом при малолетнем Тутмосе III. Хатшепсут правила в период необычайно процветания в истории Египта и руководила строительством многочисленных храмов в честь своего 21-летнего правления.
Статуя Хатшепсут в обличии фараона, ок. 1479–1458 гг. до н.э.
Итак, вот восемь интересных фактов о древнеегипетском фараоне Хатшепсут.
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Хатшепсут в обличии бога Осириса, ок. 1503–1482 гг. до н. э.
1. Она была дочерью фараона
Хатшепсут родилась около 1507 г. до н.э., она была старшей дочерью и первым выжившим ребёнкома фараона Тутмоса I и его великой царственной жены Яхмос. Однако она не стояла первой в очереди на престол. Царство унаследовал её сводный брат Тутмос II, сын второй жены фараона.
В результате Хатшепсут вышла замуж за своего сводного брата — обычная практика в древнеегипетской королевской семье — и стала супругой фараона с титулом Великая царица (Великая жена царя).
2. Она была регентом при своём пасынке
У Хатшепсут и Тутмоса II был только один выживший ребёнок, дочь по имени Неферуре. И, когда Тутмос II неожиданно скончался после недолгого царствования, наследником был объявлен сын его второй жены, Тутмос III. Однако, поскольку ребёнок был слишком мал, чтобы править, Хатшепсут стала регентом своего пасынка и правила в этой роли семь лет.
Хатшепсут родилась около 1507 г. до н.э., она была старшей дочерью и первым выжившим ребёнкома фараона Тутмоса I и его великой царственной жены Яхмос. Однако она не стояла первой в очереди на престол. Царство унаследовал её сводный брат Тутмос II, сын второй жены фараона.
В результате Хатшепсут вышла замуж за своего сводного брата — обычная практика в древнеегипетской королевской семье — и стала супругой фараона с титулом Великая царица (Великая жена царя).
2. Она была регентом при своём пасынке
У Хатшепсут и Тутмоса II был только один выживший ребёнок, дочь по имени Неферуре. И, когда Тутмос II неожиданно скончался после недолгого царствования, наследником был объявлен сын его второй жены, Тутмос III. Однако, поскольку ребёнок был слишком мал, чтобы править, Хатшепсут стала регентом своего пасынка и правила в этой роли семь лет.
Рельеф Тутмоса II, ок. 15 век до н.э.
3. Она носила мужские регалии верховного правителя
После семи лет регентства Хатшепсут была коронована как царь и стала фараоном. Она использовала на своих портретах царские регалии, такие как килт (набедренная повязка), корона и накладная борода. Даже на портретах её изображали с телом мужчины.
4. Правление Хатшепсут было мирным
Когда она пришла к власти, Египет был уже очень благополучной и процветающей страной.
Надобности в войне не было, и Хатшепсут сосредоточилась на создании торговых путей (например, в страну Пунт в Восточной Африке) и масштабном строительстве. Фактически, она руководила сотнями строительных проектов как в Верхнем, так и в Нижнем Египте, многие из которых были посвящены её царскому величию.
После семи лет регентства Хатшепсут была коронована как царь и стала фараоном. Она использовала на своих портретах царские регалии, такие как килт (набедренная повязка), корона и накладная борода. Даже на портретах её изображали с телом мужчины.
4. Правление Хатшепсут было мирным
Когда она пришла к власти, Египет был уже очень благополучной и процветающей страной.
Надобности в войне не было, и Хатшепсут сосредоточилась на создании торговых путей (например, в страну Пунт в Восточной Африке) и масштабном строительстве. Фактически, она руководила сотнями строительных проектов как в Верхнем, так и в Нижнем Египте, многие из которых были посвящены её царскому величию.
Обелиск Хатшепсут в Карнакском храме в Луксоре, Египет, ок. 1479–1458 гг. до н.э.
5. Она построила несколько обелисков
Обелиски — высокие четырёхгранные сооружения с пирамидой на вершине — были популярным праздничным памятником в Древнем Египте. Хатшепсут создала несколько обелисков, некоторые из которых можно увидеть и сегодня.
Во время ремонта Карнакского храма, который был повреждён в результате предыдущего вторжения, она добавила два высоких обелиска у входа в храм. Один из них, высотой почти 30 метров, сохранился до наших дней и является самым высоким стоящим обелиском в Древнем Египте.
Кроме того, Хатшепсут заказала знаменитый «незаконченный обелиск», который так и не был воздвигнут, а был заброшен и в основном вырублен в каменоломнях Асуана. Незавершённый монумент имеет высоту около 42 метров и весит больше тонны, что делает его самым крупным известным древним обелиском в мире.
Обелиски — высокие четырёхгранные сооружения с пирамидой на вершине — были популярным праздничным памятником в Древнем Египте. Хатшепсут создала несколько обелисков, некоторые из которых можно увидеть и сегодня.
Во время ремонта Карнакского храма, который был повреждён в результате предыдущего вторжения, она добавила два высоких обелиска у входа в храм. Один из них, высотой почти 30 метров, сохранился до наших дней и является самым высоким стоящим обелиском в Древнем Египте.
Кроме того, Хатшепсут заказала знаменитый «незаконченный обелиск», который так и не был воздвигнут, а был заброшен и в основном вырублен в каменоломнях Асуана. Незавершённый монумент имеет высоту около 42 метров и весит больше тонны, что делает его самым крупным известным древним обелиском в мире.
Статуя Хатшепсут, ок. 1473–1458 гг. до н.э.
6. Она построила храм в свою честь
В течение своего 21-летнего правления царица Египта руководила строительством храма Хатшепсут, заупокойного храма, посвященного ей и её покойному мужу Тутмосу II. Величественное дворцовое сооружение, сохранившееся до наших дней, встроено в скалы Дейр-эль-Бахари, напротив современного города Луксор, и считается ярким образцом древней архитектуры и инженерии.
В течение своего 21-летнего правления царица Египта руководила строительством храма Хатшепсут, заупокойного храма, посвященного ей и её покойному мужу Тутмосу II. Величественное дворцовое сооружение, сохранившееся до наших дней, встроено в скалы Дейр-эль-Бахари, напротив современного города Луксор, и считается ярким образцом древней архитектуры и инженерии.
Храм Хатшепсут, Луксор, Египет
7. Она похоронена в Долине царей
После смерти Хатшепсут примерно в 1458 г. до н.э. она была похоронена в Долине царей, королевском некрополе недалеко от Фив (современный Луксор). Её статус фараона не позволял похоронить её как Великую жену царя, поэтому она расширила гробницу своего отца (Тутмоса I), добавив в ней место для себя. Считается, что это первая гробница, построенная в некрополе.
8. Её наследие было почти забыто
После смерти Хатшепсут следующий фараон Тутмос III и его сын попытались стереть все следы её существования из исторических записей. Её имя удаляли из надписей и картушей, её портреты обезображивали. К счастью, сохранилось достаточно свидетельств, подтверждающих место Хатшепсут в истории. Эта практика "отмены", однако, не была редкостью в Древнем Египте. Поэтому многие историки полагают, что до Хатшепсут и Собекнеферу могли существовать и другие женщины-фараоны, память о которых позже была просто стёрта из архивов.
После смерти Хатшепсут примерно в 1458 г. до н.э. она была похоронена в Долине царей, королевском некрополе недалеко от Фив (современный Луксор). Её статус фараона не позволял похоронить её как Великую жену царя, поэтому она расширила гробницу своего отца (Тутмоса I), добавив в ней место для себя. Считается, что это первая гробница, построенная в некрополе.
8. Её наследие было почти забыто
После смерти Хатшепсут следующий фараон Тутмос III и его сын попытались стереть все следы её существования из исторических записей. Её имя удаляли из надписей и картушей, её портреты обезображивали. К счастью, сохранилось достаточно свидетельств, подтверждающих место Хатшепсут в истории. Эта практика "отмены", однако, не была редкостью в Древнем Египте. Поэтому многие историки полагают, что до Хатшепсут и Собекнеферу могли существовать и другие женщины-фараоны, память о которых позже была просто стёрта из архивов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хоть бы мозг включали при копипастинге: тонну весит кубометр воды. Плотность воды 1 кг.м3. Гранит тонет в воде как камень ))), значит кубометр гранита весит сильно больше. А именно - 2,6 тонны (плотность гранита 2600 кг/м3).
А уж обелиск длиной 42 метра никак не может иметь объем меньше 42 м3 )))), а учитывая что грани у него далеко не 1 метр, то сииииииильно больше чем 42 м3 - аж в 10 раз.