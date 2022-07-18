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8 фактов о Хатшепсут, великой владычице Древнего Египта

8 фактов о Хатшепсут, великой владычице Древнего Египта

Автор:
18 июля 2022 16:05
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Хатшепсут   великая женщина   древний египет   древняя история   исторические личности   страницы истории   фараон   фараоны   
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Древний Египет был большой и могущественной империей, которой правили фараоны. Большинство из них были мужчинами, но в истории осталось и несколько имён женщин-фараонов, внёсших значительный вклад в процветание Древнего Египта. Одной из самых известных правительниц была Хатшепсут, царица из XVIII династии (ок. 1507–1458).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Хатшепсут   великая женщина   древний египет   древняя история   исторические личности   страницы истории   фараон   фараоны   
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3  комментария
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Сергей Семенов 3 часа назад
>>> Незавершённый монумент имеет высоту около 42 метров и весит больше тонны Тонны?! Тонну весит небольшой "гранитный камушек" размером примерно 75*75*75 см. А незаконченный обелиск весит 1200 тонн.
Хоть бы мозг включали при копипастинге: тонну весит кубометр воды. Плотность воды 1 кг.м3. Гранит тонет в воде как камень ))), значит кубометр гранита весит сильно больше. А именно - 2,6 тонны (плотность гранита 2600 кг/м3).
А уж обелиск длиной 42 метра никак не может иметь объем меньше 42 м3 )))), а учитывая что грани у него далеко не 1 метр, то сииииииильно больше чем 42 м3 - аж в 10 раз.
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Kariya 2 часа назад
Политика. Мне интересно, что б случилось, если б у фараона вообще никаких наследников не нашлось. Божественная линия прервалась, это горе и аут мозгам, как же так, оножебоги. Ну, наверное, жрецы бы подсуетились, но теперь только по прогнозам можно понять, ничего похожего ведь не было, не так ли? Древние времена, наследие шумер, новинка для нас. Что доставляет.
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