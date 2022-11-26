Тайна древнеегипетской мумии

В этот раз речь пойдет вовсе не о гробницах фараонов, не о спрятанных в них грудах сокровищ, а о мумии рядового жреца бога Амона. Её история и загадка не менее интересны, чем истории царских мумий.
На фотографии слева вы видите часть антропоидного саркофага с изображением знатной египтянки со сложной прической из густых черных волос, а справа - лысого мужика. Вы не поверите, но это именно его саркофаг!
Нескаф-Амун (принесенный [в дар] Амону) – так его звали. Довольно распространенное имя среди жрецов Амона. Например, один из них – 15-летний мальчик-певчий при храме, чья до сих пор запеленутая мумия находится в музее Руана (Франция).
Для простоты звучания будем звать нашего жреца чуть проще – Несамун.
Он не так уж богат, судя по отсутствию дорогих золотых украшений, хотя его похоронили в прекрасном деревянном саркофаге, снабдив всем необходимым погребальным инвентарем, в одной из скальных гробниц в местности Дейр-эль-Бахри, где его не беспокоили 29 веков.
Увы, с наступлением XIX века все изменилось.
До этого разграблению подвергались лишь могилы царей и знатных лиц, где можно найти богатую добычу. Десятки, сотни тысяч более скромных древних захоронений никого не интересовали, но после египетского похода Наполеона Европа заболела египтоманией.
Тематика древнего Египта неожиданно стало остро модной и востребованной. Из Египта вывозили все – любые древние вещи: от маленьких статуэток до многотонных статуй, даже гигантские обелиски.
Сначала просто богатые люди, затем компании и сообщества, а потом уже и сами европейские государства стали организовывать экспедиции в поисках египетских древностей. Причем «исследователи» в этих экспедициях не гнушались взрывать древние строения порохом, а потом уже и динамитом в поисках вожделенных сокровищ.
Процветала торговля древностями в самом Египте и за его пределами.
Например, существовала такая модная забава в Лондоне – приглашение на «вечеринку с мумией». Гвоздем таких вечеринок было разматывание пелен древних мумий – приглашенные при свечах наблюдали за этим процессом. Судьба самих мумий после такого шоу мало кого интересовала – их растаскивали на сувениры, продавали по частям на шарлатанские снадобья от всех болезней.
Развилась огромная и весьма прибыльная контрабандная торговля древностями. Не могло это не повлиять и на местных жителей, появились целые селения, поколениями жившие лишь за счет грабежа древних захоронений. Масштаб мародерства сегодня трудно даже представить.
Вот такая картинка вполне типична для Египта XIX века.
В 1822 году саркофаг с мумией Несамуна приобрел известный итальянский торговец древностями, антиквар и контрабандист Джузеппе Пассалаква.
По его словам, гробницу обнаружили неподалеку от храма Хатшепсут, и через несколько месяцев находку отправили морем на продажу в Триест (Австрия). Там ее в 1823 году купил англичанин Уильям Баллок, у которого саркофаг с мумией в свою очередь перекупил банкир из Лидса Джон Блейд и передал в дар «Философскому и литературному обществу» родного города.
В 1824 году на совете общества произошло вскрытие саркофага и самой мумии Несамуна. В зале присутствовали все члены общества, включая главного врача и хирурга города. Благодаря им мы имеем подробный рассказ об этом событии.
Это первая в истории попытка вполне научного исследования древнеегипетской мумии.
В 1928 году даже вышла брошюра «Исследование египетской мумии» (автор Уильям Осборн) на 60 листах с подробным и тщательным описанием произошедшего события с замечательно выполненными рисунками.
Вот один из них.
А теперь устраивайтесь поудобнее, переносимся в Англию в тот серый промозглый вечер осени 1824 года и поприсутствовать на том событии.
Сначала аккуратно сняли крышку деревянного искусно расписанного саркофага. На ней помимо изображения лица, прически и украшений написаны художником 12 сцен, на нижней же части саркофага по бокам – еще 30 сцен из Книги Мертвых.
А вот на следующей фотографии слева крупным планом «лицо» саркофага анфас.
Обратите внимание на отверстие на «подбородке», туда вставлялся короткий черный брусок, исполняющий роль декоративной бородки. Таким образом саркофаг из «женского» превратили условно в «мужской». Так себе переделка, прямо скажем. А вот справа на фото – изображение на «пятках» саркофага: богиня Нефтида простирает руки с анкхами – символами вечной жизни и воскрешения.
Почему все же использовали женский саркофаг? Скорей всего, саркофаг купили заранее и его не готовили именно для Несамуна, такое могли позволить себе лишь очень богатые люди. Как вариант, возможно, он купил его загодя для своей жены, но умер раньше и его похоронили именно в нем. Надписи на саркофаге сделаны уже после смерти Несамуна с упоминанием его имени явно уже по конкретному заказу.
Под крышкой оказался… правильно – второй саркофаг. Роскошь, конечно, не царская, но далеко не все могли себе позволить два красивых саркофага, ведь и один такой стоил весьма немало.
Затем мумию вынули из саркофага и срезали темно-красные кожаные ремни, которые как бандажи скрепляли пелены. Кстати, сами они не дошли до нашего времени (утеряны), но остались их рисунки с изображением иероглифов на них.
Фото мумии птолемеевского периода (Птолемеи - династия правителей Египта в IV—I веках до н.э) из музея Лувра, следы уже срезанных ремней заметны, здесь стоит ещё обратить внимание, насколько тщательно и искусно обернуто лицо.
Далее переходим к самому главному – снятие льняных полотен с мумии.
Их оказалось аж 40 слоев. Сверху шла очень тонкая дорогая прекрасно выделанная ткань, а вот ниже использовали материал попроще и погрубее.
Скорей всего, бальзамировщики таким образом экономили, возможно, они взяли у родственников полный комплект самых лучших тканей, но обернули ими лишь сверху, использовав в основном более дешевые. При разворачивании бинтов так же обнаружили несколько амулетов и украшений.
И вот наконец снимают последние слои бинта с лица мумии… но его не видно!
Лицо и тело покрыто толстым слоем порошкообразной коричневой массы с сильным запахом корицы. Она состоит из размолотых частей растений и специй, нанесенных бальзамировщиками на тело 3000 лет назад. В прошлом это было густым влажным тестом, которым равномерно обмазали мумию перед обертыванием.
Аккуратно счищают порошок и вот наконец лицо самого Несамуна.
Прикосновение к коже мумии неожиданно показало, что она вовсе не сухая и хрупкая, а напротив – мягкая и словно бы жирная. На самом деле вы видите сейчас не совсем то, что увидели в тот вечер члены «Философского и литературного общества Лидса», своего носа мумии лишилась более века спустя, но об этом позже.
"В этот момент мумия неожиданно вздохнула и раздался тихий стон, который явственно услышали некоторые свидетели"
Без подобных «мистических» деталей не обходится ни одна история про мумии, так что простим эту мелочь автору брошюры. На самом деле «вздыхать» ей нечем – у нее нет легких, трахеи и прочего, бальзамировщики удалили все внутренности, оставив только сердце, заполнив тело внутри все той же душистой массой с запахом корицы. Мозг удалили через правую ноздрю, судя по тому, что ее основательно расковыряли.
Поразило зрителей и само лицо мумии – запрокинутая голова и черный язык, выглядывающей из рта почти на три четверти дюйма, то есть на 2 см.
Что же послужило причиной смерти?
Врач, проводивший первоначальное вскрытие мумии, предположил версию насильственной смерти Несамуна – удушение или отравление.
Но хороши бы мы с вами были, если доверились мнению пусть даже весьма уважаемых ученых мужей, живших почти два века назад.
На сегодняшний день мумия Несамуна самая изученная древнеегипетская мумия в мире.
Ее несколько раз комплексно исследовали в 1970-х, 90-х и 2000-х годах, отдавая предпочтение неинвазивным методам. Это стало возможным благодаря тому, что доступ к мумии всегда открыт ученым, что, к сожалению, нельзя сказать, например, про мумии, находящиеся в ведении Верховного совета древностей Египта. Так же в 2000-х годах повторно провели анализ всех надписей на саркофаге, что открыло некоторые нюансы из жизни и работы Несамуна.
Однако, в ХХ веке судьба мумии оказалась не столь благополучна как может показаться. Она чуть не погибла во время второй мировой войны. В ночь с 14 на 15 марта 40 бомбардировщиков Люфтваффе скинули смертоносный груз бомб на город. Более 100 домов оказались разрушены, почти тысяча – повреждены, 65 человек погибло. От больших потерь среди гражданского населения спасла лишь во время объявленная воздушная тревога, население успело спуститься в бомбоубежища.
Одна из бомб попала прямо в музей Лидса. Погибли две из трех египетских мумий, хранившихся здесь. Несамуну повезло, он – «выжил», если можно так сказать, но получил ранение – осколком ему срезало нос. Надо признать, сам Несамун по этому поводу по понятной причине не переживал, а вот музейщики натерпелись страху, извлекая его из развалин музея.
Несамун (судя по иероглифическим надписям на его саркофагах) был одним из жрецов в храмовом комплексе бога Амона в Карнаке во время правления Рамзеса XI (1099-1069 гг. до н.э.). Он оказался священником, занимающим довольно важные должности в храме бога Монту в Карнаке. Надписи свидетельствуют о том, что он — жрец храма Монту, а так же писец, который ведет учет крупного рогатого скота храма бога Амона. Официальные обязанности Несамуна включали ведение счетов и заполнение кадастровых записей, отчетов и административных документов.
Он непосредственно принимал участие в совершении ритуалов в святая святых храма перед статуей Амона, и его жизнь управлялась специальными правилами, такими как ежедневное двухкратное ритуальное омовение и бритье.
Несамун жил во времена, когда верховный жрец Амона, Аменхотеп фактический правитель Фив, вступил в конфликт с Панехси, наместником Нубии, и был им убит.
Вскоре сам Панехси объявил себя верховным жрецом Амона. Сам же Рамзес XI имел реальную власть лишь на севере страны.Во время правления Панехси в Фивах ограбили многие царские гробницы в Долине Царей. Однако вскоре полководец Рамзеса Херихор изгнал Панехси из Фив и объявил себя первосвященником в Карнаке.
Скорей всего, при Херихоре и умер наш с священник. Наличие кожаных ремней (уже несуществующих) с картушем Рамзеса XI на мумии Несамуна вовсе не обязательно означает его верности данному фараону. Скорей всего, эти ремни лишь часть дара Рамзеса XI статуе бога в храме Монту. Связь с богом, несомненно, казалась Несамуну гораздо более важной, чем имя правящего фараона.
Современные исследования мумии Несамуна
Новейшие исследования включали в себя радиологию, компьютерную томографию, эндоскопию, серологию (иммунологическое исследование), гистологию (изучение микроскопической структуры тканей), стоматологическую экспертизу.
Исследование установило, что Несамун страдал от филяриоза - болезни, вызванной личинками паразитических червей, переносимых комарами. Черви мигрируют в лимфатические узлы и вызывают отеки или задержку жидкости, что приводит к неприглядному отеку, известному как «слоновая болезнь».
У Несамуна также выявили атеросклероз – склеротические бляшки в кровеносных сосудах в паху. Это дегенеративное заболевание кровеносных сосудов, вызванное богатой животным жиром диетой, может привести к инсультам, сердечным приступам и к некрозу тканей с последующей гангреной. Нервы, связанные с глазами Несамуна, были затронуты периферическим невритом, состоянием, иногда связанным с диабетом или лечением с использованием тяжелых металлов. Рентгеноскопия показала так же дегенеративный артрит шеи и, возможно, бедра.
Состояние костей указывает, что Несамун не занимался физическим трудом и умер в возрасте 35-45 лет.
Кстати, с зубами у него — полный швах. Обычно египтологи связывают это с хлебом грубого помола, в котором часто встречался песок и каменная крошка. Однако в этом есть определенные сомнения, для бедноты такая причина вполне возможна, но для нужд богатеев просеять муку от тяжелых фракций не так уж трудно.
Так какая же причина могла привести к такому результату? Возможна чрезмерная гигиена рта, так же как, например, древняя косметика могла быть губительна для кожи лица, вспомните хотя бы столь популярные в Европе не так давно свинцовые белила!.
У Несамуна нашли между зубов сломанные остатки зубочисток, а их эмаль разрушена не только сверху (жующая поверхность), но и с боков. Как вариант, египтяне могли ополаскивать рот кислым раствором, обеззараживая ранки и воспаления, разрушая при этом эмаль зубов.
Какая могла бы быть причина смерти Несамуна, умершего с высунутым языком?
Первоначально имелись две версии:
- Несамун был задушен, поскольку вываленный язык характерен именно для повешенных;
- У него была большая опухоль, возможно раковая, на языке, что привела его к смерти.
Первая версия отпала сразу – у мумии отсутствовала странгуляционная борозда - след от удавки или петли, всегда остающийся на трупе. Кроме того, хрящи дыхательного горла целы, а не сломаны. Конечно, его могли удавить и широким шарфом, просто пережав шейную артерию, впрочем, это крайне маловероятно, так как при таком виде удушения и вываленного наружу языка не будет.
Что касается второй причины, гистологическое исследование не выявило на языке никаких видов опухоли, он оказался вполне обычных размеров. Тем не менее, ни у одной из найденных древнеегипетских мумий вываленного языка не наблюдалась. Должна же существовать причина этого!
И такая причина нашлась.
Иммунологи предположили, что у Несамуна была острая аллергическая реакция на укус пчелы или осы, что привело его анафилактическому шоку и быстрой, но мучительной смерти.
К сожалению, 100% гарантии правдивости такой версии дать нельзя, хотя она весьма вероятна и на сегодняшний день это самая вероятная причина смерти Несамуна.
Считается, что его черты лица отражают сильное нубийское влияние на население Верхнего Египта.
Источник:
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