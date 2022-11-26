Тайна древнеегипетской мумии

На фотографии слева вы видите часть антропоидного саркофага с изображением знатной египтянки со сложной прической из густых черных волос, а справа - лысого мужика. Вы не поверите, но это именно его саркофаг!

Нескаф-Амун (принесенный [в дар] Амону) – так его звали. Довольно распространенное имя среди жрецов Амона. Например, один из них – 15-летний мальчик-певчий при храме, чья до сих пор запеленутая мумия находится в музее Руана (Франция).

Для простоты звучания будем звать нашего жреца чуть проще – Несамун.

Он не так уж богат, судя по отсутствию дорогих золотых украшений, хотя его похоронили в прекрасном деревянном саркофаге, снабдив всем необходимым погребальным инвентарем, в одной из скальных гробниц в местности Дейр-эль-Бахри, где его не беспокоили 29 веков.

Увы, с наступлением XIX века все изменилось.

До этого разграблению подвергались лишь могилы царей и знатных лиц, где можно найти богатую добычу. Десятки, сотни тысяч более скромных древних захоронений никого не интересовали, но после египетского похода Наполеона Европа заболела египтоманией.

Тематика древнего Египта неожиданно стало остро модной и востребованной. Из Египта вывозили все – любые древние вещи: от маленьких статуэток до многотонных статуй, даже гигантские обелиски.

Сначала просто богатые люди, затем компании и сообщества, а потом уже и сами европейские государства стали организовывать экспедиции в поисках египетских древностей. Причем «исследователи» в этих экспедициях не гнушались взрывать древние строения порохом, а потом уже и динамитом в поисках вожделенных сокровищ.

Процветала торговля древностями в самом Египте и за его пределами.

Например, существовала такая модная забава в Лондоне – приглашение на «вечеринку с мумией». Гвоздем таких вечеринок было разматывание пелен древних мумий – приглашенные при свечах наблюдали за этим процессом. Судьба самих мумий после такого шоу мало кого интересовала – их растаскивали на сувениры, продавали по частям на шарлатанские снадобья от всех болезней.

Развилась огромная и весьма прибыльная контрабандная торговля древностями. Не могло это не повлиять и на местных жителей, появились целые селения, поколениями жившие лишь за счет грабежа древних захоронений. Масштаб мародерства сегодня трудно даже представить.

Вот такая картинка вполне типична для Египта XIX века.