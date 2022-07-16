Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 Конкурс красоты в Москве, 1990 год.

2. 0 Парни хвастаются своей коллекцией игр на Сеге. Россия, 90-е годы.

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3. 0 Деньги первых предпринимателей начали крутиться. 1991–1994 годы. Автор: Юрий Барышев. Ярославль.

4. 0 Свобода торговли. У станции метро «Баррикадная». 12 марта 1992 года. Автор: Владимир Сергиенко. Москва.

5. 0 Рынок на площади Труда. 1991–1994 годы. Автор: Юрий Барышев. Ярославль.

6. 0 Сергей Супонев на съёмках передачи «Звёздный час». Россия, 1990-е годы.

7. 0 Самара. 1995 год. Автор: Сергей Чиликов.

8. 0 До появления группы «Руки Вверх», Сергей Жуков и Алексей Потехин делали технопоп-музыку, вдохновившись дуэтом 2 Unlimited.

9. 0 Анатолий Кашпировский в захваченной больнице Будденовска. Июнь 1995 года.

10. 0 Московские школьники расслабляются на перемене между уроками. Москва, 1996 год.

11. 0 Очередь в магазин, Москва

12. 0 Люди организовали акцию протеста против деятельности Джорджа Сороса в России, обратив внимание на подозрительную связь между благотворительной деятельностью Сороса и его финансовыми интересами. 1 сентября 1998 год.

13. 0 В одном ларьке могли одновременно продаваться напитки, сигареты, шоколад, презервативы, одежда, кассеты и газеты (середина 90-х).

14. 0 Качалка. Начало 90-х

15. 0 На железнодорожном вокзале. Казань, 1997

16. 0 Столетие Транссиба. Челябинск, 1992

17. 0 Выпускной

18. 0 Студенческая общага 90-х

19. 0 Выигравший в лотерею автомобиль «Москвич», ноябрь 1994 год

20. 0 Печать приватизационных чеков в московской типографии Гознака, 1992 год

21. 0 Девушка позирует во время отдыха на природе, 1990-е годы.

22. 0 На рынке, август 1998 год