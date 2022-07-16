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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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4.
Свобода торговли. У станции метро «Баррикадная». 12 марта 1992 года. Автор: Владимир Сергиенко. Москва.
8.
До появления группы «Руки Вверх», Сергей Жуков и Алексей Потехин делали технопоп-музыку, вдохновившись дуэтом 2 Unlimited.
12.
Люди организовали акцию протеста против деятельности Джорджа Сороса в России, обратив внимание на подозрительную связь между благотворительной деятельностью Сороса и его финансовыми интересами. 1 сентября 1998 год.
13.
В одном ларьке могли одновременно продаваться напитки, сигареты, шоколад, презервативы, одежда, кассеты и газеты (середина 90-х).
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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