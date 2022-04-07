Особенные «счастливые» котики Хемингуэя

Впрочем, многие известные люди тяготели к этим пушистым мурлыкающим существам. Любовью к усатым-полосамым известен Бродский. Фантаст Роберт Хайнлайн в них так вообще души не чаял, что нашло отражение в творчестве.

Назвать Хемингуэя безумным кошатником нельзя в части использования образа этого животного в творчестве. Но это может также говорить просто о том, что не все свои потаённые эмоции и идеи он доверял бумаге.