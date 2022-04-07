Особенные «счастливые» котики Хемингуэя

У великих свои причуды, странные привычки и увлечения. На первый взгляд обычные, но, если разобраться, не совсем.
Впрочем, кто мы такие, чтобы критиковать тех, что имя уже оказалось вписано в книгу истории? Так было и в случае с Эрнестом Хемингуэем. Державшим, в соответствии с разными источниками, порядка 150, если не больше, кошек.
Впрочем, многие известные люди тяготели к этим пушистым мурлыкающим существам. Любовью к усатым-полосамым известен Бродский. Фантаст Роберт Хайнлайн в них так вообще души не чаял, что нашло отражение в творчестве.
Назвать Хемингуэя безумным кошатником нельзя в части использования образа этого животного в творчестве. Но это может также говорить просто о том, что не все свои потаённые эмоции и идеи он доверял бумаге.
В 30-х уже ставший известным и знаменитым писатель жил во Флориде, в небольшом городке Ки-Уэст, который был приморским и населённым, соответственно, моряками. Те очень верят в приметы, и довольно быстро знающие морские волки проинформировали Эрнеста, что самые что ни на есть полезные котейки – это те, на лапках которых шесть пальцев.
Надо срочно укрепить позиции в части удачливости и достать такого. А лучше нескольких. Обычных-то уже было без счёта. Узнав о чаяниях писателя, капитан Стэнли Декстер подарил детям Хэма маленького белого котёнка от шестипалой кошки. Снежка все быстро полюбили. Но ещё крепче любовь стала, когда кот вырос и обзавёлся собственным потомством, передав ему ген шестипалости. Счастливые котики стали увеличиваться если не в геометрической, то в арифметической прогрессии точно и оккупировали дом, а потом и дачу Хэма на Кубе.
Принято считать, что этих самых особенных котеек с шестью пальчиками на лапке было порядка 150 голов. Ну и полсотни обычных, без особенностей.
Кошачье населения музея Хемингуэя сейчас составляет около 50 кошек. Одни обычные, другие шестипалые, к которым так тяготел писатель. А третьи пошли дальше и «отрастили» седьмой пальчик, удивив природу и поразив людей.
Как вы думаете, этот ген способен мутировать дальше, вызывая появление лишних пальцев у кошек?
Источник:
АНТИФИШКИ
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