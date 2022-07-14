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Фото из прошлого. "1969 г."

Фото из прошлого. "1969 г."

Автор:
14 июля 2022 01:05
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: 1969   Жизнь   СССР   история   фото   фотографии   
330
18

Жизнь СССР в 1969 году.

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Метки: 1969   Жизнь   СССР   история   фото   фотографии   
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3  комментария
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18k
Corvus Corax 6 часов назад
Рудольф НурИев, а не Нуреев...
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5k
Горожанин 16 минут назад
Как Рудольф - так п.и.д.ор. Как п.и.д.ор - так предатель. Тенденция, однако.

В 30-х годах прошлого века в чисто башкирской семье назвать сына Рудольфом - это нужно было постараться, однако.
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26k
Ваня 6 часов назад
простые чистые лица... славное прошлое...
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