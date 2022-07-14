Фото из прошлого. "1969 г."

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Жизнь СССР в 1969 году.
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АНТИФИШКИ
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В 30-х годах прошлого века в чисто башкирской семье назвать сына Рудольфом - это нужно было постараться, однако.